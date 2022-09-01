Обыкновенная красота — Девушки России, лица нашего времени. Часть 9

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Красивая женщина нравится глазам, а добрая — сердцу; одна бывает прекрасною вещью, а другая — сокровищем.
Наполеон I
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Смысл тогда публиковать.
Но я бы поставила минус, так, как название диссонирует с содержанием.
Не на всех фото видны лица, не все девушки из России.
Обычные гламурные фотомодельки из Интернета, где их миллион.