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Обыкновенная красота — Девушки России, лица нашего времени. Часть 9

Обыкновенная красота — Девушки России, лица нашего времени. Часть 9

Автор:
01 сентября 2022 15:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: Девушки России   девушки   красота   обыкновенная красота   фотография   
927
10

Красивая женщина нравится глазам, а добрая — сердцу; одна бывает прекрасною вещью, а другая — сокровищем.

Наполеон I

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Метки: Девушки России   девушки   красота   обыкновенная красота   фотография   
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3  комментария
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17k
Наталья Час назад
Нет возможности оценить пост.
Смысл тогда публиковать.
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10k
Hunson Abadeer 42 минуты назад
ну так себе
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Дина Га
Мой цвет - белый. Мой вкус - сладкий.
nom oblige Всякая всячина
66372



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