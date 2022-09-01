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10 песен о Горбачёве

10 песен о Горбачёве

Автор:
01 сентября 2022 15:33
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   Прошлое   СССР   видео   горбачев   интересное   
368
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10
Можно по-разному относиться к Михаилу Горбачёву, но стоит отметить, что в музыке он отличился больше, чем самые разные политические деятели.

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Метки: Музыка   Прошлое   СССР   видео   горбачев   интересное   
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15  комментариев
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2k
Лёха 2 часа назад
К этому уроду, продавшему страну, нужно относиться однозначно. И как его, Иуду, столько лет земля носила...
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11k
Максим 9 минут назад
На недельку до второго, закопаем Горбачева, откопае Брежнева, чтобы пить по прежнему))
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818
сергей ремизов 16 минут назад
Горбатый с Ельциным , преступники номер 1.Один начал развал великого государства ,другой со своей командой довёл дело до конца.
Петь о таких ушлёпках, на любителя.
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−160
Сигизмунд Лазаревич 21 минуту назад
эта мразь не заслуживает памяти о нём
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2k
Александр Полчаса назад
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9k
Женя Полчаса назад
В тему прям.
"Михаил Елизаров - "Горбачёв"":
Ссылка youtu.be
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−84
пысы 36 минут назад
его сделали козлом отпущения
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5k
Fishki_surfer 36 минут назад
"Шестой лесничий"
(с) Алиса
Ссылка www.youtube.com
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5k
Том Сойер 43 минуты назад
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385
alex 59 минут назад
DJ Грув - Счастье есть
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6k
Shade116 Час назад
Слишком много внимания его "персоне" с непонятной контурной картой на черепе
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71k
Viktor Час назад
Песен про эту гниду не слышал, а вот частушек народ сочинил дох..., очень много!

Захотел все Горбачёв
Переделать вроде.
«Миша меченый» его
Прозвали в народе.
-----------------
Посмотрю, а все газеты
Знают с Мишею секрет:
Его печатают портреты,
А на лбу печати нет.
----------------
Горбач трезвость возводить
Ездил в Евпаторию:
Порубил весь виноградник
И попал в историю.
---------------
Горбачев, ты наш генсек,
На башке заплатка.
Горько стало выпивохам,
Да и всем не сладко...
--------------
И т.д., и т.п.
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126k
Аааа Час назад
Заголовок конечно натянутый и выдает желаемое за действительное. Тут половина перечисленных песен не о самой меченной падле, а просто пятнистый в них прямо или косвенно упоминается. В стиле "видел Аллу Пугачеву, Горбачева не встречал"

С тем же успехом можно сказать, что песня про Мойшу у Нэнси - это песня про Елизавету II.
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47k
dima423 Час назад
У ГрОб охеренная песенка, прям порадовала))
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