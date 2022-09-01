10 песен о Горбачёве

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Можно по-разному относиться к Михаилу Горбачёву, но стоит отметить, что в музыке он отличился больше, чем самые разные политические деятели.
Причём так отличился, что даже получил "Грэмми". И некоторых исполнителей он вдохновил на песни в свою честь.
"Ласковый май" "Дядя Миша" (1996)
Андрей Разин, художественный руководитель "Ласкового мая", отлично выдавал себя за племянника генсека. Он даже песню об этом написал:
"Дядя Миша, дядя Миша,
Ты мой дядя!
Неужели ты не слышишь,
Как ругают нас с тобой?"
"Дядя Миша, дядя Миша,
Ты мой дядя!
Неужели ты не слышишь,
Как ругают нас с тобой?"
Nina Hagen "Michail, Michail" (1989)
Вот такая вот интересная вещь от немецкой панк-дивы Нины Хаген. Она то ли издевается над Горбачёвым, то ли подбадривает его. И заодно уж исполняет "Эй, ухнем", да и вообще переходит на вполне себе нормальный русский.
Midnight's Moscow "Tovarisc Gorbaciov" (1987)
Это одна из самых странных композиций итало-диско. Загадочная группа Midnight's Moscow выпустила довольно-таки издевательскую оду советскому лидеру и канула в лету. В песне можно услышать упоминания множества явлений и имён - от КГБ и Достоевского, Калашникова и Барышникова.
Господин Дадуда "Даду Внедрёж" (1995)
Под именем Дадуды скрывается участник группы "Новая коллекция" Игорь Кезля. В этом настоящем хите рынков, ларьков и школьных дискотек 90-х использована речь не самого Горбачёва, а фрагменты монолога юмориста Михаила Задорнова, который пародировал Горбачёва. Вот так и получился гимн российского трэш-техно, который и сейчас звучит вполне неплохо.
Sacher Musak "Gorba the Chief" (1989)
А вот эти бельгийские электронщики настолько вдохновились генсеком, что учредили аж целое музыкальное направление в его честь.
Фанк-профиль "Телемост" (1990)
Это ленинградская команда и она выпустила пластинку на "Мелодии" под самый закат советской эпохи. В альбоме есть песня "Телемост", на тему популярных тогда прямых включений между США и СССР.
"Эй, мистер Буш! Товарищ Горбачев! Пустите нас в Америку! Мы вас не подведем!"
"Эй, мистер Буш! Товарищ Горбачев! Пустите нас в Америку! Мы вас не подведем!"
The Shamen "In Gorbachev We Trust" (1989)
Второй альбом шотландских рокеров называется "Веруем в Горбачёва" и украшен обложкой с портретом лидера, наряженного в терновый венец. Не совсем понятно, при чём тут Горбачёв, но уж что есть, то есть.
"Инструкция по выживанию" "Товарищ Горбачёв" (1990)
Егор Летов в 1990 году записал альбом, который состоял в основном из песен Романа Неумоева - лидера тюменской группы "Инструкция по выживанию". Вот среди них была как раз и эта:
"Отомсти им за мою любовь!
Накажи их, товарищ Горбачёв!"
"Отомсти им за мою любовь!
Накажи их, товарищ Горбачёв!"
"Сектор газа" "Плуги-вуги" (1989)
Ну куда же без народников под предводительством Юрия Хоя и их взгляда на сельскую жизнь:
"Мы поддерживаем речи от начала до конца
Генерального Секретаря ЦК КПССа Горбачёва!"
"Мы поддерживаем речи от начала до конца
Генерального Секретаря ЦК КПССа Горбачёва!"
"Лесоповал" "Мишаня" (1992)
Вот такая дружеская подколка из области блатной песни.
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"Михаил Елизаров - "Горбачёв"":
(с) Алиса
Захотел все Горбачёв
Переделать вроде.
«Миша меченый» его
Прозвали в народе.
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Посмотрю, а все газеты
Знают с Мишею секрет:
Его печатают портреты,
А на лбу печати нет.
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Горбач трезвость возводить
Ездил в Евпаторию:
Порубил весь виноградник
И попал в историю.
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Горбачев, ты наш генсек,
На башке заплатка.
Горько стало выпивохам,
Да и всем не сладко...
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И т.д., и т.п.
С тем же успехом можно сказать, что песня про Мойшу у Нэнси - это песня про Елизавету II.