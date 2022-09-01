10 песен о Горбачёве

Вот такая вот интересная вещь от немецкой панк-дивы Нины Хаген. Она то ли издевается над Горбачёвым, то ли подбадривает его. И заодно уж исполняет "Эй, ухнем", да и вообще переходит на вполне себе нормальный русский.

2022-09-01T15:33:04+03:00