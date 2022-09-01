Дошутились: осквернители Вечного огня в Невиномысске получили реальные сроки

Суд, наконец, вынес приговор двум вандалам, которые в марте справили нужду на Вечный огонь, решив, что это весело.
26 марта этого года, выпив пива, три сверхразума решили развлечься и не придумали ничего лучше, как справить нужду. В результате 17-летний подросток и двое его старших товарищей 19-ти лет и 21 года, осквернили мемориал «Вечный огонь» в Невинномысске.
Происходившее попало на камеры наблюдения. А дальше хулиганы были найдены и до суда они, как фигуранты уголовного дела ( по ст. об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершённых группой лиц публично) находились под стражей.
Извинения не помогли
Наконец, суд вынес приговор. Совершеннолетних приговорили к 2,5 и 2 годам лишения свободы в колонии-поселении, а 17-летнему
идиоту юноше назначили 1 год воспитательной колонии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вообще не понимаю смыл такого приговора, за подобное преступление. Два чурбаки счтай на курорт поедут, где им диаспора вкусняшки подгонять будет, только третий считай норм. звехал. Это не наказание я считаю.
Вроде бы еще есть практика, что если кому-то после суда остается несколько недель или мес, их никуда уже не везут, они отсиживают остатки в изоляторе...
Есть здесь юристы? Кто знает тему доподлинно? Осведомите, плз...
Да и обычные мужики работают обычно, это шанс хоть как-то разнообразить жизнь