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Дошутились: осквернители Вечного огня в Невиномысске получили реальные сроки

Дошутились: осквернители Вечного огня в Невиномысске получили реальные сроки

Автор:
01 сентября 2022 14:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Вечный огонь   Невиномысск   видео   мемориал   осквернение   полиция   приговор   суд   
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Суд, наконец, вынес приговор двум вандалам, которые в марте справили нужду на Вечный огонь, решив, что это весело.

26 марта этого года, выпив пива, три сверхразума решили развлечься и не придумали ничего лучше, как справить нужду. В результате 17-летний подросток и двое его старших товарищей 19-ти лет и 21 года, осквернили мемориал «Вечный огонь» в Невинномысске.


Происходившее попало на камеры наблюдения. А дальше хулиганы были найдены и до суда они, как фигуранты уголовного дела ( по ст. об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершённых группой лиц публично) находились под стражей.


Наконец, суд вынес приговор. Совершеннолетних приговорили к 2,5 и 2 годам лишения свободы в колонии-поселении, а 17-летнему идиоту юноше назначили 1 год воспитательной колонии.

Источник:

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Метки: Вечный огонь   Невиномысск   видео   мемориал   осквернение   полиция   приговор   суд   
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32  комментария
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86
Дмитрий Час назад
Прощения попросили, а искупление ,одной одсидки маловато будет, кто то скажет что достаточно и этого, но напомню - что бы горел этот огонь миллионы отдали свои жизни.
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1k
nikam Минуту назад
такие новости трубить во все стороны нужно, что бы дураки и уроды знали что за свои поступки призовут к ответу. да накуй не нужны всякие извинения.
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0
Пётр Минуту назад
И опять лица без национальности!
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2k
Bar 3 минуты назад
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10k
Rus77 6 минут назад
Зачем чурок впустили в общество людей?!
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2k
Лёха 6 минут назад
Хорошая новость.
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31k
russger 10 минут назад
Не помогло видео, "зря извинялись" ))
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11k
.Атеист. 14 минут назад
Хм, норм. Если зачаток мозгов и совести есть, то исправит. Но таких надо на работы отправлять. Чистить и приводить в порядок те же памятники, пользы будет больше. Радует, что поймали и не отделались предупреждением и штрафом, а получили реал!
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7k
Shtoppi 15 минут назад
<<Совершеннолетних приговорили к 2,5 и 2 годам лишения свободы в колонии-поселении, а 17-летнему идиоту юноше назначили 1 год воспитательной колонии.>>
Вообще не понимаю смыл такого приговора, за подобное преступление. Два чурбаки счтай на курорт поедут, где им диаспора вкусняшки подгонять будет, только третий считай норм. звехал. Это не наказание я считаю.
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826
сергей ремизов 18 минут назад
Зона таких не исправит. Тут только бить, жёстко, ногами и сделать с ними то ,что они сделали ,т.е осквернить.
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1k
no_fate 19 минут назад
Чурбаны опущенные! Хлебайте баланду теперь, суки!
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9k
Dabus Полчаса назад
И главное, всё чисто "славянские" лица ...
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40k
Aleksandr 36 минут назад
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59k
pynh 37 минут назад
Может они до колоний и не доедут. Сердечные приступы на этапе, инфаркт микарда.
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13k
сеньор Леонсио 45 минут назад
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2k
fkamash 45 минут назад
Честно сказать, такие вещи искупить только трудом можно. Исправительным трудом. А в колониях сейчас права у всех! Работать только по желанию, т.к. труд - это право, а не обязанность по Конституции РФ. Посидят - еще борзее выйдут, т.к. с "ходкой" будут...
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26k
Киры4 56 минут назад
Надо было их отправить на спецоперацию, там бы они на своей никчёмной шкуре всё осознали и в штаны ссальсь.
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59k
pynh 57 минут назад
Ссылка coub.com
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13k
gavrosh 59 минут назад
Наказание это понятно. Ведь кто-то воспитал их. Сам в детстве, юнешестве был не подарок, с учётом 90х та ещё личность... не знаю как, в мозг вбито святого не трогать. Будь то: вечный огонь, памятник, кладбище, церковь, старики, дети, немощные и убогие.
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26k
Ваня Час назад
по трояку каждому надо было впаять...
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9k
Василенко Татьяна Час назад
А чего так мало-то??? Какое-то поселение, какая-то воспитательная колония, какие-то 2 года... Чего за ерунда?
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