"Битлджюс" : интересные факты о фильме

"Битлджюс" - без сомнения один из лучших образцов хоррор-комедии в истории кино. Он рассказывает о супружеской паре, попавшей в аварию и вернувшейся обратно к себе в дом в виде привидений. Все бы ничего, вот только спустя годы в их жилище заселилась шумная семейка, которую герои захотели во что бы то ни стало выдворить вон.
Этот фильм был довольно тепло встречен критиками и зрителями в год выхода, и даже завоевал Оскар, но чем больше проходит лет, тем больше о нем говорят как о недостаточно прославленном и оцененном.
Вот интересные факты об истории его создания:
В 1985 г. Тим Бёртон, успевший проработать много лет в анимации, снявший несколько короткометражек и одну телевизионную сказку, выпускает свой полнометражный дебют в качестве режиссера - семейную комедию "Большое приключение Пи-Ви". Фильм имел большой успех и при бюджете 6 млн. заработал 41 млн. в американском прокате. Студия Уорнер заключила с режиссером длительный контракт и пока готовился амбициозный "Бэтмен", Тиму Бертону предложили сценарий "Битлджюса".
Его написал Майкл Макдауэлл, работавший сценаристом над хоррор-антологиями. Изначальная версия "Битлджюса" была куда более мрачной и слабо походила на семейную комедию. Там предполагались жуткие образы мертвецов и печальная судьба персонажа Вайноны Райдер - она должна была тоже умереть. Фильм задумывался как хоррор, а режиссером изначально предлагался Уэс Кэйвен, снявший "Кошмар на улице Вязов" 1984 г.
Но за сценарий в итоге взялись Тим Бёртон, Ларри Уилсон ("Семейка Аддамс") и Уоррен Скаарен ("Полицейский из Беверли-Хиллс 2").
Студия выделила 15 млн. долларов на проект и всего 1 млн. долларов полагался на спецэффекты. Именно так и родился уникальный стиль фильмов Тима Бёртона, нарочито играющий с фэйковостью, устаревшими технологиями вроде стоп-моушн, резиновых кукол и включения анимации.
На роль Битлджюса Тим Бёртон хотел пригласить афроамериканского актера Сэмми Дэвиса мл., но студия выступила против. В итоге прежде чем достаться Майклу Китону, роль примерялась на таких звезд как Дастин Хоффман, Робин Уильямс, Кристофер Ллойд, Джим Керри, Джек Николсон, Билл Мюррей, Роберт Де Ниро и даже Арнольд Шварценеггер.
А Кэтрин О’Хара попала на площадку из-за болезни Анжелики Хьюстон, не сумевшей принять участие в съемках. Для О’Хара съемки оказались судьбоносными не только из-за успеха фильма, но и из-за знакомства с художником постановщиком Бо Уэлшем, ставшим ее супругом и отцом двух детей.
Вместо Джины Дэвис Барбару должна была сыграть Кёрсти Элли, но она не смогла выделить время на съемки из-за сериала "Чирс". Также на эту роль рассматривались Сигурни Уивер, Линда Блэр, Голди Хоун, Лора Дерн и Линда Хамильтон.
А на роль, доставшуюся Вайноне Райдер, рассматривались также Алиса Милано, Джульет Льюис, Дайан Лэйн, Сара Джессика Паркер, Брук Шилдс, Молли Рингвольд, Дженнифер Коннелли.
Битлджюс - самая любимая роль Майкла Китона. Хотя в фильме он появляется лишь на 25-й минуте повествования и всего находится перед камерой 14 минут. Актер присутствовал на съемочной площадке всего 2 недели. При этом внешний вид Битлджюса Майкл Китон придумал сам. Тим Бёртон сказал ему создать персонажа, который жил во всех временных эпохах и ни в какой из них конкретно. Осмысляя эту идею, актер выбрал себе одежду из разных времен, придумал прическу, имитирующую удар током и попросил гримеров нарисовать ему плесень на лице. Майкл Китон признается, что многое позаимствовал для своего персонажа у героя по имени "Чоп-Топ" из "Техасская резня бензопилой 2" 1986 г.
А эпизод, где Битлджюс ест муху - это отсылка к хоррору "Муха" 1958 г., в ремейке которого в 1986 г. снималась Джина Дэвис, а Майкл Китон пробовался на главную роль.
В фильме, как признается сам Тим Бёртон, есть огромный "киноляп" - все мертвецы остаются в мире мертвых в том виде, в котором они погибли. Соответственно персонажи Алека Болдуина и Джины Дэвис весь фильм должны были быть мокрыми, так как утонули. Но это показалось режиссеру слишком сложной и утомительной задачей, поэтому мы видим актеров сухими.
Самой прославленной сценой "Битлджюса" является музыкальный номер с песней "Day-O". Хотя Тим Бёртон сомневался в том, что она является хоть капельку смешной и изначально там должна была звучать композиция группы "The Ink Spots".
Успех "Битлджюса" был настолько велик, что уже через год на канале ABC вышел одноименный мультсериал. Он имел высокие рейтинги и продержался на экране три года.
Еще в 1990 г. студия Уорнер планировала снять сиквел "Битлджюса". Вайнона Райдер и Майкл Китон даже успели подписать договор. Однако без Тима Бёртона, работавшего над другими проектами, фильм так и не состоялся. С тех пор речь о продолжении неоднократно поднималась вновь. В последний раз о сиквеле говорилось в 2017 г., проект заявлен как находящийся в работе, но о сроках и деталях ничего не известно. А в 2019 г. на Бродвее появилась театральная постановка о Битлджюсе.
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