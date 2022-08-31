Башня Татлина: памятник коммунизму в Санкт-Петербурге, который так и не построили

Башня должна была стать символом революции, и первый ее проект был представлен в 1919 году. Конструкция Татлина стала по-настоящему революционной, даже спустя столетие в ней черпают вдохновение архитекторы из разных уголков мира.





Главное здание Санкт-Петербурга, которое так и не было построено

В первое десятилетие существования СССР идеи архитекторов и художников были совершенно инновационными, они отличались от всего того, что рисовали и проектировали веками предыдущие поколения. Возможно, эти проекты были немного утопическими и наивными, в них вкладывали много символов, идеи нового социума и нового режима, где главным стал народ, обычные люди, а не монарх. Конечно, многие проекты так и не смогли реализовать в ту эпоху, ведь они были, мягко говоря, фантастические.

Для Санкт-Петербурга таким утопическим сооружением стал памятник III Коммунистическому Интернационалу, который в народе был известен как башня Татлина.