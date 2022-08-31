Башня Татлина: памятник коммунизму в Санкт-Петербурге, который так и не построили

Этот проект, появившийся на заре СССР, и в наши дни вдохновляет дизайнеров со всего земного шара.
Башня должна была стать символом революции, и первый ее проект был представлен в 1919 году. Конструкция Татлина стала по-настоящему революционной, даже спустя столетие в ней черпают вдохновение архитекторы из разных уголков мира.
Главное здание Санкт-Петербурга, которое так и не было построено
В первое десятилетие существования СССР идеи архитекторов и художников были совершенно инновационными, они отличались от всего того, что рисовали и проектировали веками предыдущие поколения. Возможно, эти проекты были немного утопическими и наивными, в них вкладывали много символов, идеи нового социума и нового режима, где главным стал народ, обычные люди, а не монарх. Конечно, многие проекты так и не смогли реализовать в ту эпоху, ведь они были, мягко говоря, фантастические.
Для Санкт-Петербурга таким утопическим сооружением стал памятник III Коммунистическому Интернационалу, который в народе был известен как башня Татлина.
Так как же видел Владимир Татлин свое здание? Это было здание спиралевидной формы, внутри которого находилось три независимых друг от друга этажа со стеклянными стенами. Первый этаж был выполнен в форме куба, и в нем, по задумке архитектора, должны были разместиться помещения для представителей законодательной власти. Второй этаж был отведен для исполнительной власти, и он был выполнен в форме пирамиды. Ну а третий этаж отводился центру информационной власти: тут должны были сидеть представители СМИ, телеграфа и радио. Этот этаж был спроектирован в форме цилиндра и полусферы.
Однако нестандартная форма была не единственным ноу-хау, который придумал Татлин. Согласно задумке, каждый из этажей должен вращаться. Первый этаж должен был совершать один оборот за год, пирамида должна была вращаться за месяц, а этаж для информационных структур — за один день. Согласитесь, весьма смело для того времени.
Символизм превыше всего
Татлин, кстати, так и не построил ни одно здание: он был художником (у него есть известные картины) и дизайнером, также он работал в разное время в нескольких советских институтах в Киеве и в Москве. Так почему же его башня стала чем-то большим, превратившись в памятник архитектуры мирового масштаба?
Все дело в символизме этого здания и в том, что Татлин стал родоначальником художественного конструктивизма, совершенно нового искусства. Башня была вызовом классическому греко-римскому искусству, которое веками было ведущим в мировой культуре. Новое течение полностью противопоставляло себя этой классике, которая, по мнению авангардистов, изжила себя. Татлин своим современникам виделся настоящим художником новой эпохи, который не покалечен буржуазными традициями эпохи Возрождения. В новом мироустройстве нет места одному персонажу или богу, ведь в прошлом тело или бюст всего лишь выражает мысль или историю одного героя, что очень однобоко. А кто выразит идею толпы? Ведь она гораздо сложнее, органичнее и богаче, в общем, совсем не чета какому-нибудь Гераклу и прочим... Конструктивисты считали, что современные строения должны быть включены в жизнь народа и город. Ну а памятник нового поколения должен быть функциональным, динамичным и, главное, нужным этому городу.
Именно все эти идеи и лежат в основе башни Татлина, которую он сам назвал памятником Интернационалу. Первый макет дизайнер собрал к годовщине Революции, и посвящен он был не только политическому перевороту, а революции во всем мироустройстве: в науке, социуме, технологиях, промышленности.
Конечно, Татлин хотел, чтобы его здание было создано из самых современных материалов. Символикой он наделил и форму здания. Например, конструкция был наклонена не просто так: она имеет такой же наклон, как и наклон Земли, а ее главная ось направлена к полярной звезде.
Башня как новая форма искусства
В конце 1920-х годов советская власть охладела к авангарду, но башня Татлина осталась не только на чертежах, она стала символом. Это сооружение, которое так и не было построено, оказало влияние на несколько поколений архитекторов. Можно сказать, идея пережила государство, в котором родилась. Этот памятник стал не символом коммунизма и революции, как мечтал Татлин, а символом конструктивизма и новой архитектурной формы — динамической, которая раньше даже не могла возникнуть в головах дизайнеров. Творчество советского архитектора оказало большое влияние на известных архитекторов современности, в их числе Заха Хадид и Рем Колхас.
Увы, макеты самого Татлина (а их было три) не сохранились, но сохранились чертежи и снимки макетов. Именно благодаря им в разных музеях мира воссозданы модели памятника: их можно увидеть в Третьяковской галерее, в Музее современного искусства в Стокгольме, в академии художеств Лондона.
А еще в этой конструкции черпают вдохновение наши современники. Например, новая башня Татлина была адаптирована для Джакарты. Проект создала компания PHL Architects, и в конструкцию, которой около века, буквально вдохнули вторую жизнь. Так, здание должно появиться рядом с загрязненной рекой Чиливунг, и оно станет своеобразным мини-городом для 9 тысяч человек. Помимо жилой зоны тут будут территории с садами, фермами и даже рисовыми полями. Сооружение позволит восстановить экосистему целого района, ведь сейчас он находится в плачевном состоянии. Конечно, это тоже всего лишь проект, и мы не нашли на просторах Сети никакой информации о начале строительства. Но согласитесь, это удивительно, что советский дизайнер с утопическими идеями стал провидцем для многих последующих поколений.
Источник:
АНТИФИШКИ
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