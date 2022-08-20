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Неожиданные сюрпризы от матери-природы

Неожиданные сюрпризы от матери-природы

Автор:
20 августа 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вот это да!   естественно   интересно   неожиданно   познавательно   природа   сюрприз   удивительное рядом   
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Посмотрите на самые удивительные вещи, которые можно увидеть в природе!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   естественно   интересно   неожиданно   познавательно   природа   сюрприз   удивительное рядом   
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2  комментария
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Пётровыч Час назад
Голубя можно было не пихать, это обычный космач.

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