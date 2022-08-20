Неожиданные сюрпризы от матери-природы

Автор:
20 августа 2022 08:30
Посмотрите на самые удивительные вещи, которые можно увидеть в природе!
Так выглядит сырое яйцо, если его очистить
Эпифитная лиана покоряет стену
Паук использует гниющий помидор, чтобы привлечь добычу
Корень дерева, обнаженный течением реки
Такая лестница для черепах отлично работает
"Моя подруга умеет изображать тираннозавра с помощью пальцев"
Сгнивший томатилло - зеленый мексиканский помидор - от которого осталась лишь сетка прожилок и семена
Грибы, выросшие на мокрой швабре
"После 10 лет ожидания у деда расцвел аморфофаллус титанический - "трупный уветок"
"У нас в саду вырос перец, похожий на собачью какашку
Муравьи сбились в кучу вокруг капли сладкой воды
Это осиное гнездо похоже на Юпитер
Деревья крепко держат скамейку
"Мой одноклассник - скрипач. У них действительно длинные пальцы!"
Следы от зубов дикобраза на дереве
"На моем стуле вырос гриб"
Пчелиный рой, устроивший себе дом на уличном фонаре
Этот гриб растет из мешка с мульчей в магазине удобрений
Дождь растопил леденец, оставив обертку практически нетронутой
То, как растут листья на этом дереве, делает его словно слегка размытым
Кактус, выросший на другом кактусе
Рой пчел поселился на колонке с водой
Самый странный в мире огурец
Деревья, проросшие сквозь дерево
Голубь со второй парой крыльев на ногах
Источник:
— переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
https://petsua.net/imgs/board/10/60130-1.jpg