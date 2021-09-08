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Зачем фермеры из Африки ставят ульи вокруг угодий

Зачем фермеры из Африки ставят ульи вокруг угодий (8 фото)

Автор:
08 сентября 2021 21:30
Сообщество : Животные
Метки: африка   дикая природа   животные   идеи   интересно   природа   пчелы   фото   
1446
8

Фермеры в африканских странах ставят вокруг своих посевов и угодий пчелиные ульи. Но делают они это не для того, чтобы получать мед - а по одной интересной причине. Эту идею используют уже долгие годы в Кении, Ботсване, Мозамбике, Танзании, Уганде и даже Шри-Ланке.

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Метки: африка   дикая природа   животные   идеи   интересно   природа   пчелы   фото   
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3  комментария
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Albert GER Час назад
когда поубивали массулюдей, устроили хаос, качнули десяток миллионов, поставили папуасу два улья и умиляются...
пендосы такие пиндосы...
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41
дунаев дмитрий Час назад
мне больше всего нравится когда эти защитники животных приезжают в африку и начинают указывать местным кого убивать кого не трогать!
у себя поубивали понастроили заводов и жируют а африку им видишь ли сохрани первозданной!
так делитесь половиной своих доходов с африканцими и они с удовольствием будут мирно жить с дикой природой!!!
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