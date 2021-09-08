Зачем фермеры из Африки ставят ульи вокруг угодий

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Фермеры в африканских странах ставят вокруг своих посевов и угодий пчелиные ульи. Но делают они это не для того, чтобы получать мед - а по одной интересной причине. Эту идею используют уже долгие годы в Кении, Ботсване, Мозамбике, Танзании, Уганде и даже Шри-Ланке.
Фермерские хозяйства в странах Африки много лет страдали от постоянных набегов слонов. Несмотря на то, что это умные и милые животные, ущерб они приносили немалый - в поисках еды слоны запросто могут уничтожить огромные поля. Раньше фермеры строили вокруг своих угодий огромные заборы, рвы, и всячески запугивали слонов, чтобы те держались подальше. Но несколько лет назад они внедрили гениальное и простое решение.
Зная, что слоны жутко боятся пчел, фермеры решили ставить пчелиные ульи вокруг своих посевов. В рамках проекта под названием Elephant and Bees Project под руководством зоолога Люси Кинг (Lucy King) эта идея получила распространение. Пчелы - самый большой страх слонов, и они боятся даже их отдаленного жужжания, поэтому к угодьям, окруженным ульями, они ни на шаг не приближаются.
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Проект существует с 2009 года, и за это время он помог тысячам фермеров сохранить свои угодья от набегов слонов. Кроме того, пчелы здорово помогают в опылении растений, а еще - от них получают мёд, который продают под специальным названием Elephant friendly Honey. Сейчас эту идею используют в Кении, Ботсване, Мозамбике, Танзании, Уганде и даже Шри-Ланке.
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пендосы такие пиндосы...
у себя поубивали понастроили заводов и жируют а африку им видишь ли сохрани первозданной!
так делитесь половиной своих доходов с африканцими и они с удовольствием будут мирно жить с дикой природой!!!