Зачем фермеры из Африки ставят ульи вокруг угодий

Фермерские хозяйства в странах Африки много лет страдали от постоянных набегов слонов. Несмотря на то, что это умные и милые животные, ущерб они приносили немалый - в поисках еды слоны запросто могут уничтожить огромные поля. Раньше фермеры строили вокруг своих угодий огромные заборы, рвы, и всячески запугивали слонов, чтобы те держались подальше. Но несколько лет назад они внедрили гениальное и простое решение.