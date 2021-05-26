Фотограф смастерил "пчелиный отель", и делает снимки его обитателей

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Пчелы - удивительные существа, и главные "труженики" среди насекомых. Документальный фотограф и видеограф Джош Форвуд (Josh Forwood) уже много лет занимается съемкой дикой природы, а недавно он открыл интересный "пчелиный отель", чтобы спасти одну семью пчел. Кроме добрых дел, он также делает красивейшие портреты пчелок. Взгляните на эту красоту!
Британский фотограф, видеограф и любитель животных Джош Форвуд специализируется на научной, документальной, профессиональной съемке дикой природы. Во время карантина в прошлом году у него было достаточно свободного времени, и он смастерил небольшой "пчелиный отель" прямо в своем саду, чтобы спасти семью пчел, которая находилась под угрозой из-за потери места обитания.
"Пчелы - важные насекомые, от которого зависит опыление бесчисленного количества растений. Без пчел эти растения почти вымерли бы," - говорит фотограф. После того, как пчелы начали успешно заселяться в "отель", фотограф спокойно отправился в другую страну на проект. Вернувшись, он с радостью обнаружил, что в пчелином отеле кипит жизнь! Как творческий человек, он сразу загорелся идеей сделать макро портреты пчел - и у него получились удивительные снимки.
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"Самым сложным было вовремя сделать фото. С того момента, как пчела приземлилась и заползла на свое место, может пройти от пары секунд до минуты - потом она снова улетает. За это время мне нужно отрегулировать высоту, расстояние камеры, наладить фокус и сделать несколько снимков," - рассказывает фотограф.
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