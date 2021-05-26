Фотограф смастерил "пчелиный отель", и делает снимки его обитателей

"Пчелы - важные насекомые, от которого зависит опыление бесчисленного количества растений. Без пчел эти растения почти вымерли бы," - говорит фотограф. После того, как пчелы начали успешно заселяться в "отель", фотограф спокойно отправился в другую страну на проект. Вернувшись, он с радостью обнаружил, что в пчелином отеле кипит жизнь! Как творческий человек, он сразу загорелся идеей сделать макро портреты пчел - и у него получились удивительные снимки.