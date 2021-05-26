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Фотограф смастерил "пчелиный отель", и делает снимки его обитателей

Фотограф смастерил "пчелиный отель", и делает снимки его обитателей (8 фото)

Автор:
26 мая 2021 21:22
Сообщество : Животные
Метки: животные   насекомые   природа   пчела   пчелиная семья   пчелы   фото   фотограф   
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Пчелы - удивительные существа, и главные "труженики" среди насекомых. Документальный фотограф и видеограф Джош Форвуд (Josh Forwood) уже много лет занимается съемкой дикой природы, а недавно он открыл интересный "пчелиный отель", чтобы спасти одну семью пчел. Кроме добрых дел, он также делает красивейшие портреты пчелок. Взгляните на эту красоту!

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Метки: животные   насекомые   природа   пчела   пчелиная семья   пчелы   фото   фотограф   
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3  комментария
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3k
karamba 2 часа назад
А я то думаю, что за фигня по всем деревням Франции, почти у каждого дома. Теперь понял, благодарю.
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3k
3BE3DA4ET Час назад
Это не совсем для пчёл. Это для насекомых разных видов. Особенно эти "домики" им нужны для зимовки.
Для семьи пчёл, наоборот, нужны большие полости, так как они строят соты.
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14k
Corvus Corax 2 часа назад
Фото хорошие, плюс. Но вот прям без него рой не нашел бы где жить, ага... и почему за мульен лет, пока Джоша не было в природе, пчелы не вымерли?
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