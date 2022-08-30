Неоднозначный фильм, ставший отправной точкой карьеры Караченцова и Боярского

Приятели студенты Владимир Бусыгин и Семен Севостьянов вызвались проводить двух симпатичных подружек, с которыми познакомились в кафе. Парни надеялись на приятное продолжение вечера с девушками, но планам не суждено было сбыться.

Ребятам пришлось вернуться на вокзал. Последняя электричка ушла, и нужно что-то решать с ночлегом. И тут Володя замечает за окном одного из близлежащих домов разборки двух мужчин – отца и сына. И ему приходит в голову нестандартный способ решить проблему ночевки и ужина: представиться внебрачным сыном хозяина.