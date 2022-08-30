Неоднозначный фильм, ставший отправной точкой карьеры Караченцова и Боярского

Представители старшего поколения отлично знают эту картину, вышедшую на экраны в 70-х.
Именно «Старший сын», ставший классикой советской кинематографии, прославил начинающих актеров Николая Караченцова и Михаила Боярского.
Приятели студенты Владимир Бусыгин и Семен Севостьянов вызвались проводить двух симпатичных подружек, с которыми познакомились в кафе. Парни надеялись на приятное продолжение вечера с девушками, но планам не суждено было сбыться.
Ребятам пришлось вернуться на вокзал. Последняя электричка ушла, и нужно что-то решать с ночлегом. И тут Володя замечает за окном одного из близлежащих домов разборки двух мужчин – отца и сына. И ему приходит в голову нестандартный способ решить проблему ночевки и ужина: представиться внебрачным сыном хозяина.
Этот фильм – об обычных людях и обычных отношениях между ними. Поэтому режиссер Виталий Мельников не хотел задействовать звездные лица. Ему показалось правильным, что в картине снимутся неизвестные актеры. Ведь это позволит зрителю увидеть простых людей, а не скрытых под очередной маской знаменитостей, которых неоднократно видели в других образах.
Исключение было сделано только для добряка Евгения Леонова, который идеально подходил для роли душевного Сарафанова.
На роль Бусыгина режиссер пригласил Караченцова. Громких ролей на счету актера пока еще не было. А пробы были больше условностью. При этом для Михаила Боярского и пробы не проводили, поскольку, по мнению Мельникова, он идеально соответствовал образу нагловатого студента – дамского угодника и ловеласа.
Роль соседки Сарафановых тоже могли сыграть известные актрисы – Маргарита Терехова или Людмила Зайцева. Но режиссер выбрал Светлану Крючкову. Та была на пробах максимально отстраненной, поскольку понимала, что не может конкурировать с такими именитыми актрисами. Но именно эта естественная отстраненность и подкупила режиссера.
Нину сыграла Наталья Егорова. А могла Лариса Луппиан, которая была отлично знакома с ролью по театру. Впрочем, она не особенно огорчилась, ведь на площадке познакомилась с будущим мужем – Михаилом Боярским.
Таким образом, для Караченцова и Боярского картина действительно стала переломным моментом в карьере. В двухтысячных успех попытались повторить, сняв по пьесе Вампилова одноименный ремейк. Но американская версия, несмотря на неплохих актеров и немалый бюджет, в прокате провалилась. Видимо, создателям так и не удалось уловить самое важное – красоту, драматизм и глубину русской души при ее одновременной предельной простоте.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Почему неоднозначный? Один из лучших советских фильмов. Все немногие экранизации пьес Вампилова - великолепны. Но "Старший сын" и "Отпуск в сентябре" с Олегом Далем (тот же режиссер - Виталий Мельников)- особенно гениальны.
Кто-то здесь пишет, что фильм "Старший сын" не яркий. Конечно. В этом и суть пьесы и фильма - серая окраина, беспросветность. И в то же время, мечта людей - у того же Сарафанова-старшего. Это Чеховская традиция на советской действительности. В фильме прекрасно всё это отражено. Игра всех актеров - замечательная. Именно, что не яркая, не героическая или какая-то ещё эксцентричная и эмоциональная, а тонкая, человечная, настоящая глубокая игра актеров. В этом как раз истинная яркость, а не внешняя. А сколько в пьесе юмора, и как прекрасно это передано в фильме. Весь "серый" фильм буквально пронизан добрым, тонким комическим началом (сама пьеса - это трагикомедия). В фильме прекрасно воплощена традиция русской литературы- помимо чеховского ещё и булгаковское. Фильм гениальный. Кто не смотрел - советую посмотреть.
Надо бы глянуть, устранить пробел.