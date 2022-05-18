FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Сообщество Юмор 14784 поста • 2889 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Суровый и беспощадный отцовский юмор

Суровый и беспощадный отцовский юмор

Автор:
18 мая 2022 09:47
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   забавно   отец   отцовство   папа   прикол   
1185
17

Юмор бывает разный: на все времена или остро актуальный, только для своих, удачный или не очень. А ещё есть особый вид юмора — шуточки отцов.

Почему-то именно папы умеют подшучивать над окружающими так, как больше никто не сможет! Может, все они тайно читают некое специальное пособие «Сборник 1000 батиных шуток»? По крайней мере, что-то подобное точно можно собрать из таких вот примеров.


Папа сказал, что я не узнаю его в аэропорту, ведь он очень сильно похудел

×
×

Из дочкиных топиков вечно выпадают вкладыши для груди. Нашей собаке они очень идут

Это папа решил опробовать участок, который себе приобрёл

Как отец дарит деньги

Моему новорождённому сыну нужно было регулярно лежать под фотолампой

Я решил, что медсёстры должны знать, какое же у него лицо под маской в это время.


Итак, мой папа научился пользоваться фотошопом…

Отец красит дом. Угадайте, где моя комната…

Надпись на стене: «Дурачок».


Попросил у папы денег на бензин, он сказал взять из верхнего левого ящика

Нет ничего веселее, чем позлить дочку своим нелепым внешним видом!

Отец продемонстрировал, насколько же он устал от того, когда не вешают новый рулон

Перед тем, как в роддоме мне дали подержать собственного сына, я заплатил сбор в 39,35$

Поэтому я сделала ему футболку «Бесплатные Объятия за 39,35$».


Папа прислал мне это фото из соседней комнаты

Отец встретил меня в аэропорту. В костюме рождественского эльфа

Папа строит дом и периодически присылает фото рабочего процесса…

Отец: «Раз я плачу за коммунальные услуги, я и буду настраивать температуру»

Папа сказал, что раз я теперь не живу дома, мою комнату занял наш пёс

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   дети   забавно   отец   отцовство   папа   прикол   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Самка Хорька Час назад
Мне одной кажется, что юмор изрядно тупенький?...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

446254



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Это оскорбление»: польский журналист высказался об очернении Дня Победы
«Это оскорбление»: польский журналист высказался об очернении Дня Победы
Парашютный десант: любимая игрушка советских мальчишек
Парашютный десант: любимая игрушка советских мальчишек
Набирающие популярность в сообществах
Владислав Галкин вернулся в кино
Владислав Галкин вернулся в кино
Авария дня. Двое погибших и трое пострадавших в ДТП под Петербургом
Авария дня. Двое погибших и трое пострадавших в ДТП под Петербургом
Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек
Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хитрюга

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#люди#интересное#картинки#Приколы#подборка#милота#аварии#добро
#Юмор#интересно#Ватермарк#факты#забавно#шоу бизнес#Реакция#сарказм#возраст#дтп
#животные#в мире#история#Россия#кино#Разное#кот#фотографии#дети#истории
Спасения нет. Болезни, от которых не существует лекарств (18+) Спасения нет. Болезни, от которых не существует лекарств (18+) Быть отцом девочки — это особый вид веселья Быть отцом девочки — это особый вид веселья Девушка пародирует фото звёзд и блогеров Девушка пародирует фото звёзд и блогеров Детская логика удивительна, взрослым её никогда не понять Детская логика удивительна, взрослым её никогда не понять 20 причин, почему детей нельзя оставлять наедине с отцами 20 причин, почему детей нельзя оставлять наедине с отцами 16 снимков, которые демонстрируют, что без детского вмешательства здесь не обошлось! 16 снимков, которые демонстрируют, что без детского вмешательства здесь не обошлось!

На что жалуетесь?

Вернуться