Полицейский спас выпавших из гнезда бельчат

Малыши были совсем одни, и Ли не смог просто оставить их. Часто бельчат находят на земле, когда они выпадают из своего гнезда, и в таких случаях детенышей лучше как можно скорее вернуть обратно. Поэтому Ли осторожно взял зверьков на руки и отправился на поиски их дома.