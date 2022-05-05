Полицейский спас выпавших из гнезда бельчат

На прошлой неделе полицейский штата Нью-Йорк по имени Ли ЛаВонте ехал по оживленной дороге в городе Итака, когда заметил на обочине какую-то возню.
Мужчина остановился, вышел из машины и обнаружил рядом с дорогой двух крохотных бельчат, нуждающихся в помощи.
Малыши были совсем одни, и Ли не смог просто оставить их. Часто бельчат находят на земле, когда они выпадают из своего гнезда, и в таких случаях детенышей лучше как можно скорее вернуть обратно. Поэтому Ли осторожно взял зверьков на руки и отправился на поиски их дома.
Полицейский нашел гнездо белок на одном из деревьев, растущих неподалеку от дороги. Мужчина попытался посадить бельчат в гнездо, чтобы их нашла мама, но они упорно не хотели покидать своего спасителя. Ли позволил малышам немного побегать по его рукам, и когда они устали, он поместил их в гнездо и уехал, пишет The Dodo.
В тот же день доброту и заботливость полицейского отметили не только его коллеги, но и тысячи пользователей соцсетей, которые увидели фотографии Ли и бельчат в официальном аккаунте полиции штата Нью-Йорк.
«Забота о животных лучше всего говорит о характере человека. У этого мужчины золотое сердце!»
«Спасибо, что спасли этих милых крошек».
«Оуу, как это мило!»
«Лучшая новость за последнее время! Побольше бы таких».
«Как это чудесно! Бельчатам так повезло».
Источник:
АНТИФИШКИ
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