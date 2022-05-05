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Полицейский спас выпавших из гнезда бельчат

Полицейский спас выпавших из гнезда бельчат

Автор:
05 мая 2022 09:05
Сообщество : Животные
Метки: бельчата   в мире   добро   люди   полицейский   поступок   фото   
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На прошлой неделе полицейский штата Нью-Йорк по имени Ли ЛаВонте ехал по оживленной дороге в городе Итака, когда заметил на обочине какую-то возню.

Мужчина остановился, вышел из машины и обнаружил рядом с дорогой двух крохотных бельчат, нуждающихся в помощи.

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Малыши были совсем одни, и Ли не смог просто оставить их. Часто бельчат находят на земле, когда они выпадают из своего гнезда, и в таких случаях детенышей лучше как можно скорее вернуть обратно. Поэтому Ли осторожно взял зверьков на руки и отправился на поиски их дома.

Полицейский нашел гнездо белок на одном из деревьев, растущих неподалеку от дороги. Мужчина попытался посадить бельчат в гнездо, чтобы их нашла мама, но они упорно не хотели покидать своего спасителя. Ли позволил малышам немного побегать по его рукам, и когда они устали, он поместил их в гнездо и уехал, пишет The Dodo.

В тот же день доброту и заботливость полицейского отметили не только его коллеги, но и тысячи пользователей соцсетей, которые увидели фотографии Ли и бельчат в официальном аккаунте полиции штата Нью-Йорк.

«Забота о животных лучше всего говорит о характере человека. У этого мужчины золотое сердце!»

«Спасибо, что спасли этих милых крошек».

«Оуу, как это мило!»

«Лучшая новость за последнее время! Побольше бы таких».

«Как это чудесно! Бельчатам так повезло».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бельчата   в мире   добро   люди   полицейский   поступок   фото   
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3  комментария
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1k
Walther 2 часа назад
Тут хохлов с неграми и прочих @идорасов по всему миру угнетают, а он белок спасает...
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2k
Pill Час назад
А он кого спасает? Людей тоже для селфи?
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27k
Григорий Час назад
Как понимаю копов было двое и второй стоит по другую сторону камеры.
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