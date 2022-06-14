22 поразительные истории о человеческой доброте

Эта женщина просто ангел. Она нашла и приютила ребенка, которого родители обвинили в колдовстве и выбросили на улицу. 8 месяцев он бродил по городским улицам в Нигерии и питался объедками. Сейчас малыш жив и здоров. Он уже не боится людей и все время улыбается.