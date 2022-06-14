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22 поразительные истории о человеческой доброте

22 поразительные истории о человеческой доброте

Автор:
14 июня 2022 09:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   в мире   добро   люди   милота   поступок   фото   
378
23

Хочу рассказать вам хорошие и добрые историй, которые точно не оставят вас равнодушными.

1. Рэпер 50 Cent с благотворительной миссией в Африке - он хочет накормить всех голодающих детей.

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2. Два миллиона женщин и столько же, если не больше, их детей, включая дочь Харрисона, живы и здоровы благодаря вот этому дружелюбному старичку из Австралии с редкой группой крови

3. Достоин уважения

4. Девушка с очень добрым сердцем

5. Каждый день этот любящий отец несёт своего сына-инвалида в школу, которая находится почти в 30 км от дома

6. Китайский миллионер снес все хижины в своей родной деревне и бесплатно построил каждой семье по коттеджу.

7. Магазин достойный уважения

8. Может быть он не богат, но он богат в тех вещах, которые за деньги купить нельзя. Берите пример!

9. Мойщики окон в детской больнице, Лондон

10. Не важно, какое у тебя образование, главное, чтобы воспитание было высшим.

11. Пожарный Сакраменто Мэтт Рандаццо пытается реанимировать кота, спасенного из огня.

12. Одна из немногих, чья внешность так же красива, как и душа

13. Полицейский отвлекает девочку от ужасной аварии, в которой погиб её отец...

14. Сотрудницы роддома играют на скрипках для новорожденных малышей, Армения, Ереван.

15. Тренер на всю жизнь

16. Участковый в Костромской области спас двух осиротевших медвежат, которым грозила гибель от стаи диких собак.

17. Хирург утешает плачущую девочку перед операцией, смотря с ней мультики

18. Поступок тысячелетия: Принц Саудовской Аравии аль-Валид ибн Талал отдал на благотворительность все свое состояние - 32 миллиарда долларов!

19. В Австралии у пассажира нога застряла между поездом и перроном. И вот что было дальше...

20. Собака благодарит пожарного после того, как он спас ее щенков.

21. Побольше бы таких людей..

22. Чудесное спасение

Эта женщина просто ангел. Она нашла и приютила ребенка, которого родители обвинили в колдовстве и выбросили на улицу. 8 месяцев он бродил по городским улицам в Нигерии и питался объедками. Сейчас малыш жив и здоров. Он уже не боится людей и все время улыбается.


Источник:

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Метки: Жизнь   в мире   добро   люди   милота   поступок   фото   
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1k
pinbalist 22 минуты назад
С джоли не всё так однозначно.
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hhwost Полчаса назад
примеры того, как должно выглядеть НОРМАЛЬНОЕ поведение нормальных ЛЮДЕЙ. а мы воспринимаем это как что-то необычное и выдающееся. что-то не так с нашей жизнью
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