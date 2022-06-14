22 поразительные истории о человеческой доброте

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Хочу рассказать вам хорошие и добрые историй, которые точно не оставят вас равнодушными.
1. Рэпер 50 Cent с благотворительной миссией в Африке - он хочет накормить всех голодающих детей.
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2. Два миллиона женщин и столько же, если не больше, их детей, включая дочь Харрисона, живы и здоровы благодаря вот этому дружелюбному старичку из Австралии с редкой группой крови
3. Достоин уважения
4. Девушка с очень добрым сердцем
5. Каждый день этот любящий отец несёт своего сына-инвалида в школу, которая находится почти в 30 км от дома
6. Китайский миллионер снес все хижины в своей родной деревне и бесплатно построил каждой семье по коттеджу.
7. Магазин достойный уважения
8. Может быть он не богат, но он богат в тех вещах, которые за деньги купить нельзя. Берите пример!
9. Мойщики окон в детской больнице, Лондон
10. Не важно, какое у тебя образование, главное, чтобы воспитание было высшим.
11. Пожарный Сакраменто Мэтт Рандаццо пытается реанимировать кота, спасенного из огня.
12. Одна из немногих, чья внешность так же красива, как и душа
13. Полицейский отвлекает девочку от ужасной аварии, в которой погиб её отец...
14. Сотрудницы роддома играют на скрипках для новорожденных малышей, Армения, Ереван.
15. Тренер на всю жизнь
16. Участковый в Костромской области спас двух осиротевших медвежат, которым грозила гибель от стаи диких собак.
17. Хирург утешает плачущую девочку перед операцией, смотря с ней мультики
18. Поступок тысячелетия: Принц Саудовской Аравии аль-Валид ибн Талал отдал на благотворительность все свое состояние - 32 миллиарда долларов!
19. В Австралии у пассажира нога застряла между поездом и перроном. И вот что было дальше...
20. Собака благодарит пожарного после того, как он спас ее щенков.
21. Побольше бы таких людей..
22. Чудесное спасение
Эта женщина просто ангел. Она нашла и приютила ребенка, которого родители обвинили в колдовстве и выбросили на улицу. 8 месяцев он бродил по городским улицам в Нигерии и питался объедками. Сейчас малыш жив и здоров. Он уже не боится людей и все время улыбается.
Источник:
АНТИФИШКИ
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