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12 классных уличных приспособлений для собак из разных уголков планеты

12 классных уличных приспособлений для собак из разных уголков планеты

Автор:
13 февраля 2023 09:25
Сообщество : Животные
Метки: в мире   добро   животные   забота   комфорт   поступок   собака   удобство   
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В последние годы собачья жизнь в городе точно стала лучше: с четвероногими друзьями разрешено даже заходить в магазины (не во все, конечно, но все же). Адаптируют для питомцев и городскую среду, делая жизнь с собакой более комфортной и приятной.

Автомат для переработки пластика, который выдает корм бездомным собакам, в одном из городов Сербии

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Туалет для животных в аэропорту Стамбула

Фургончик, который ездит по городу и продает еду для собак

Автомат в Стамбуле, который раздает собакам корм, когда люди сдают бутылки на переработку

«Библиотека для собак» в городском парке

Бесплатные овощные листья для домашних животных в супермаркете

Будка с подогревом для собак, размещенная возле супермаркета

Складные дома из старых рекламных щитов для бездомных собак в Таиланде

Уличный фонтан с емкостью для собаки: лишняя вода стекает вашему питомцу

Тележки для домашних питомцев, с которыми можно пройти в магазин

Парковка для собак возле мебельного центра

Мешок с мячами в парке, с которыми можно поиграть во время прогулки

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Метки: в мире   добро   животные   забота   комфорт   поступок   собака   удобство   
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1  комментарий
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Takerey Минуту назад
Большинство - отличные идеи! Жаль у нас такого нет. ХОтя дог-френдли заведения начали появляться ,чему я безумно рада. Иногда очень выручает.
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