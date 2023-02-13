12 классных уличных приспособлений для собак из разных уголков планеты

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В последние годы собачья жизнь в городе точно стала лучше: с четвероногими друзьями разрешено даже заходить в магазины (не во все, конечно, но все же). Адаптируют для питомцев и городскую среду, делая жизнь с собакой более комфортной и приятной.
Автомат для переработки пластика, который выдает корм бездомным собакам, в одном из городов Сербии
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Туалет для животных в аэропорту Стамбула
Фургончик, который ездит по городу и продает еду для собак
Автомат в Стамбуле, который раздает собакам корм, когда люди сдают бутылки на переработку
«Библиотека для собак» в городском парке
Бесплатные овощные листья для домашних животных в супермаркете
Будка с подогревом для собак, размещенная возле супермаркета
Складные дома из старых рекламных щитов для бездомных собак в Таиланде
Уличный фонтан с емкостью для собаки: лишняя вода стекает вашему питомцу
Тележки для домашних питомцев, с которыми можно пройти в магазин
Парковка для собак возле мебельного центра
Мешок с мячами в парке, с которыми можно поиграть во время прогулки
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