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Как девочка из немецкой столовой стала Героем Советского Союза

Как девочка из немецкой столовой стала Героем Советского Союза

Автор:
27 апреля 2022 18:24
Сообщество : Истории
Метки: Белоруссия   Великая Отечественная война   зинаида портнова   нацисты   немцы   партизаны   подвиг   подполье   
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Она не побоялась пожертвовать собой ради победы и получила звание. К сожалению - посмертно.

Школьница Зина Портнова родилась в Ленинграде. Росла, играла с друзьями, училась - обычная жизнь, обычного советского ребенка. А потом она поехала на летние каникулы к бабушке в Белоруссию и обратно уже не вернулась.

Лето, город плавился от жары и Зину с младшей сестрой Галиной отправляют в Витебскую область. Деревня, речка, свобода - красота. А на календаре был июнь 1941 года.

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Так что начало войны застало девчонок в Белоруссии. Их попытались отправить в тыл, но куда там - немцы яростно обстреливали колонны с беженцами и отрезали все пути к отходу. Поэтому Зина с сестрёнкой остались на оккупированной территории. Зинаиде тогда было 15 лет.

С первых же дней оккупации, Зина пыталась выйти на людей из сопротивления. Это было опасно, потому что хватало провокаторов, а всех, кто хотел сотрудничать с партизанами, нацисты не щадили. Однако в 1942 году ей это удалось: Зина установила контакт с «Юными мстителями» и их вожаком, Ефросиньей Зеньковой. А уже та активно сотрудничала со взрослыми подпольщиками и партизанами.

Подростки вели свою борьбу: расклеивали листовки, портили немецкое имущество, поджигали набитые белорусским льном вагоны, которые готовились к отправке в Германию. Однажды даже повредили электростанцию. И Зинаида в этой борьбе была главным исполнителем - бралась за любое задание и справлялась с ним «на отлично». Через год её приняли в подпольную комсомольскую ячейку.

Скоро Зинаида смогла устроиться посудомойкой в немецкую столовую. Фрицы любили вкусно поесть и на них трудился целый штат поваров и обслуги. В одну из рабочих смен, чтобы «подогреть немцам аппетит», Зина кинула яд в кастрюлю с супом. Концентрация яда была большой и он сработал практически мгновенно. Около сотни человек пускали пузыри, бились в конвульсиях и умирали.

Столовую сразу же оцепили, стали допрашивать персонал. И Зина выжила тогда просто чудом - она была главной подозреваемой и единственной, кого нацисты заставили попробовать этого супа. И девушка не дрогнув, съела целую тарелку. Немцы тогда решили, что она точно не отравитель - ну не смогла бы она так спокойно это есть - и отпустили Зину. Ещё по дороге ей стало плохо, до дома еле добралась и сразу слегла. Больше трех недель бабушка отпаивала её травяными настоями и боролась за жизнь внучки. В конце концов молодость и здоровье взяли вверх и Зина поправилась. Тут бабушка узнала, что девушку снова хотят допрашивать и решила, что оставаться в деревне Зине больше нельзя. Она отправилась к партизанам, а бабушка с младшей внучкой переехали к родным в соседнюю деревню.

Партизанила Зинаида отчаянно - всё так же рвалась в бой и была первой на любом задании. А потом какой-то гад сдал ячейку «Юных мстителей» и их всех взяли и пытали. Один паренек не выдержал и согласился сотрудничать с немцами - они сделали из него провокатора. Парень был связным с партизанами и именно на него Зина вышла в один из вечеров, он её сразу сдал.

Сначала ей предложили сотрудничество - а она в ответ плюнула фашисту в лицо. Тогда её избили до полусмерти и бросили в подвал. На следующий день продолжили издеваться - сломали пальцы на руке и выбили зубы. Всё хотели, чтобы она сдала им партизан, но девушка молчала.

На несколько дней её оставили в покое и когда в очередной раз принесли воды, она ударила фрица и попыталась сбежать. Почти получилось - Зина выбежала из дома, ещё чуть-чуть и она смогла бы уйти. Но тут немец полоснул ей автоматной очередью по ногам.

После этого её снова избивали и пытали. Потом поняли, что ничего от неё не добьются - расстреляли. До 18-летия Зине оставалось всего несколько дней…

Но о подвиге девушки никто не забыл. И пусть и с задержкой, но 1 июля 1958 года Зинаиде Мартыновне Портновой посмертно присвоили звание Герой Советского Союза.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Белоруссия   Великая Отечественная война   зинаида портнова   нацисты   немцы   партизаны   подвиг   подполье   
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8  комментариев
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15k
Дядюшка Ау 3 часа назад
Твою ж в дивизию. Это какими мозгами надо обладать, чтобы комсомолку-подпольщицу Героя Советского Союза Зину Портнову обозвать "девочка из немецкой столовой"?
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51k
smakido 58 минут назад
Вот каким героям - слава и вечная память !
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August

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