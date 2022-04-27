Как девочка из немецкой столовой стала Героем Советского Союза

Так что начало войны застало девчонок в Белоруссии. Их попытались отправить в тыл, но куда там - немцы яростно обстреливали колонны с беженцами и отрезали все пути к отходу. Поэтому Зина с сестрёнкой остались на оккупированной территории. Зинаиде тогда было 15 лет.

С первых же дней оккупации, Зина пыталась выйти на людей из сопротивления. Это было опасно, потому что хватало провокаторов, а всех, кто хотел сотрудничать с партизанами, нацисты не щадили. Однако в 1942 году ей это удалось: Зина установила контакт с «Юными мстителями» и их вожаком, Ефросиньей Зеньковой. А уже та активно сотрудничала со взрослыми подпольщиками и партизанами.

Подростки вели свою борьбу: расклеивали листовки, портили немецкое имущество, поджигали набитые белорусским льном вагоны, которые готовились к отправке в Германию. Однажды даже повредили электростанцию. И Зинаида в этой борьбе была главным исполнителем - бралась за любое задание и справлялась с ним «на отлично». Через год её приняли в подпольную комсомольскую ячейку.