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На химическом заводе в Китае взорвался кремнеземный реактор

На химическом заводе в Китае взорвался кремнеземный реактор (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 июня 2021 15:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: взрыв   завод   китай   пожар   полупроводник   реактор   
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Власти города Шихэцзы сообщают, что никто в происшествии не пострадал. Но пострадает, скорее всего, вся мировая полупроводниковая промышленность.

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Метки: взрыв   завод   китай   пожар   полупроводник   реактор   
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41  комментарий
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Всё ясно. Бензин опять подорожает.
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Юрий Злой Полчаса назад
опять видеокарты подорожают, на этот год похоже покупка новой откладывается...
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5k
Rubezh Полчаса назад
Любителям теории заговоров следует ждать "ответный" взрыв чего-то большого или в Японии, или в США.
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970
zu4ara 44 минуты назад
Это всё проделки Фикса!!!

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806
KevinSmith 48 минут назад
Ну да, ну да. Бумкнуло в самый полдень, и ни одной жертвы.
Учитывая, что через 2 недели годовщина - 100 лет КПК и, более того, что бумкнуло ни где-нибудь, а в уйгурятнике, успехами в обуздании которого так гордится Пекин - китайцы да, КАК ВСЕГДА НИЧЕГО НЕ скрывают
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−59
vova old 51 минуту назад
сразу после того как взорвался Чернобыль тоже говорили что это не вредно даже парад провели Первомайский
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995
Сергей Час назад
судя по видосу, горит не завод полупроводников, а штуки три нефтяные скважины
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3k
Илья Час назад
Про Петрова и Башарова уже пошутили?
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11k
Lynx 2 часа назад
Полуфабрикат для получения монокристаллического.
Любая мало-мальски оснащенная лаба, даже в рамках ВУЗа, способна получить и то, и другое.
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748
Александр 2 часа назад
Кто-то заикался на 10 трл. компенсации за ковид-19 ввинчивая Китаю

Если не дойдёт меседж может ещё что-то там же бумкнуть, так что икать будут очень долго-о-о
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41k
Соломей 2 часа назад
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14k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
Опять наши косоглазые партнеры оподливились.
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1k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
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10k
кира 2 часа назад
Я, конечно, не химик, но чтобы при горении химических веществ не выделялся газ...???
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225
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Ничего страшного. Новый за месяц сделают.
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3k
Rubiroid_47 2 часа назад
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28k
Fat Lynx 2 часа назад
Сдается мне, китаезы что-то не договаривают...
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28k
Fat Lynx 2 часа назад
Кремнеземного реактор... Что это? Что-то я не пойму, кремнезем взрывается? Или там какая иная бодяга?
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