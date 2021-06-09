На химическом заводе в Китае взорвался кремнеземный реактор

Власти города Шихэцзы сообщают, что никто в происшествии не пострадал. Но пострадает, скорее всего, вся мировая полупроводниковая промышленность.
В китайском городе Шихэцзы прогремел мощный взрыв на химическом заводе по производству поликремния. По информации газеты Jimu News, пожар произошел в упаковочном цехе, быстро распространился по предприятию, достиг кремнеземного реактора и в результате чего тот взорвался.
На опубликованной записи с телефона очевидца виден огромный столб черного густого дыма от пожара, который после взрыва разгорелся еще больше
ЧП случилось в 15 километрах от центра города Шихэцзы в индустриальном парке. По информации местных властей, жертв нет. Согласно проверкам и замерам специалистов, в воздух попали в основном твердые частицы, а не опасные токсичные газы. То есть жизни и здоровью жителей города ничего не угрожает.
Но существует другая опасность, пишет издание Seeking Alpha. После происшествия на заводе в Шихэцзы, может пострадать вся мировая полупроводниковая промышленность. Которая сегодня и так испытывает серьезный дефицит.
Источник:
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Учитывая, что через 2 недели годовщина - 100 лет КПК и, более того, что бумкнуло ни где-нибудь, а в уйгурятнике, успехами в обуздании которого так гордится Пекин - китайцы да, КАК ВСЕГДА НИЧЕГО НЕ скрывают
Любая мало-мальски оснащенная лаба, даже в рамках ВУЗа, способна получить и то, и другое.
Если не дойдёт меседж может ещё что-то там же бумкнуть, так что икать будут очень долго-о-о
Пишут, что поликремний делали. Горит поли, да с выделением твердых частиц, а кремний точно не горит! ))))
Хз, что там китайцы еще придумали