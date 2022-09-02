"Засунула руку ему в штаны и вытащила": бывшая Джонни Деппа о странном подарке от актера

В мае юристы актера вызывали женщину для дачи показаний, чтобы опровергнуть слух о том, что однажды Депп якобы спустил ее с лестницы. Эмбер Херд сама упомянула Кейт, но в итоге это сыграло против нее. В ходе процесса модель призналась, что просто поскользнулась на мокрой лестнице.



Я закричала, потому что не знала, что со мной случилось, и мне было больно, и он прибежал обратно, чтобы помочь мне, отнес меня в мою комнату и оказал мне медицинскую помощь.

Мосс до сих пор хорошего мнения о Джонни и пришла на суд, потому что хотела ему помочь. "Я знаю правду о Джонни. Я знаю, что он никогда не толкал меня с лестницы. Я должна была это сказать", — заявила модель журналистам.