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Фото из прошлого. "Софи Лорен"

Фото из прошлого. "Софи Лорен"

Автор:
15 сентября 2022 02:36
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Софи Лорен   актриса   история   италия   кино   оскар   фото   фотографии   
713
42

Моя подборка самых красивых актрис в истории кино. 20 сентября актрисе исполниться 88 лет.

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Метки: Софи Лорен   актриса   история   италия   кино   оскар   фото   фотографии   
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5  комментариев
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553k
АРОН 4 часа назад
Как-то Иоан Павел II сказал:
,,Католическая церковь принципиально против клонирования людей, но в случае с Софи Лорен могла бы сделать исключение.,,
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−4
Julia Vasilevskaya 51 минуту назад
так где красота неземная-то??? ноги как весла (С) Шла собака по роялю
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2k
lekha-fil 3 часа назад
"исполнитЬся"!!!! Безграмотное быдло. И только так характеризуются люди ненавидящие свой родной язык.
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1k
emporio_ss 3 часа назад
Ссылка coub.com
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1k
MPEG-8 6 часов назад
Ешь морковку, лук и хрен - будешь как Софи Лорен.
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