Фото из прошлого. "Софи Лорен"

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Моя подборка самых красивых актрис в истории кино. 20 сентября актрисе исполниться 88 лет.
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Метки: Софи Лорен актриса история италия кино оскар фото фотографии
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,,Католическая церковь принципиально против клонирования людей, но в случае с Софи Лорен могла бы сделать исключение.,,