Зачем энтомологи позволяют комарам себя кусать

Как ловят комаров для экспериментов, и почему энтомологи идут на серьезный риск ради этого?
Вы когда-нибудь задумывались о том, как создаются средства от комаров? Существует огромное количество защитных средств, и каждое из них работает по-разному.
Прежде чем запускать то или иное средство в производство, его необходимо протестировать. Эта нелегкая задача падает на плечи ученых, которые и занимаются его разработкой. Энтомологи позволяют комарам кусать себя до тех пор, пока эксперимент не закончится.
Энтомолог из Мельбурна ищет способы борьбы с опасными комарами. Чтобы отобранные для эксперимента комары не погибли с голоду, их нужно кормить. 250 комаров в течение 10-15 минут постоянно кусают его за руки и пьют кровь. Потом кожа начинает болеть и очень сильно чесаться. Зачем идти на такие жертвы, если можно просто поймать новых комаров?
Здесь все не так просто, как кажется. Отобранные для эксперимента комары безопасны для здоровья человека и не переносят никаких серьезных заболеваний. Прежде чем заменить уже отобранную группу комаров другими, насекомых нужно досконально изучить. Ученые даже изобрели специальный способ поимки комаров. Во Флориде удалось поймать миллион комаров, которые были переданы ученым для экспериментов.
Как же специалистам удалось поймать так много комаров за один раз? Один из вариантов поимки большого количество комаров — сачок, установленный на крыше машины. Водитель набирает максимальную скорость, и в сачок попадает сразу большое количество насекомых. Когда машина останавливается, сачок закрывается, и комары оказываются в ловушке. А как вы спасаетесь от этих надоедливых насекомых?
Источник:
АНТИФИШКИ
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