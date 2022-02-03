Бамбуковый долгоносик: главный конкурент большой панды

Извини, но в милоте с пандой конкурировать ты не в силах.

Дело в том, что животины выбрали разные стратегии выживания. Если панды много едят и мало размножаются, то у долгоносиков всё в точности наоборот. Оно и не удивительно: кто может съесть панду? Правильно, никто. А кто может схомячить беззащитную толстую букашку? Правильно, все кому не лень: млекопитающие, птицы и даже другие насекомые.