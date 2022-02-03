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Бамбуковый долгоносик: главный конкурент большой панды

Бамбуковый долгоносик: главный конкурент большой панды (7 фото)

Автор:
03 февраля 2022 10:20
Сообщество : Животные
Метки: Бамбуковый долгоносик   животные   насекомые   природа   факты   фото   
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В загашниках экологии есть термин — симметричная конкуренция. Так называют ситуацию, при которой два разных вида борются за один ресурс (свет, плодородная почва, пища), но никто из них не получает решающего преимущества. Причём животины могут быть максимально не похожи друг на друга, прямо как панды и бамбуковые долгоносики!

Я бы вставил его в какую-нибудь игру. В роли монстра.

Про первых все и так всё знают: чёрно-белые мишки-веганы съедают по 30 кило бамбукового салата в день. Бамбуковый долгоносик тоже не маленький, но только по сравнению с другими насекомыми, — 2-4 сантиметра затянуты в красно-чёрный хитиновый экзоскелет. Казалось бы, преимущества косолапого очевидны, но именно долгоносики — главные конкуренты китайского потапыча за еду!

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Извини, но в милоте с пандой конкурировать ты не в силах.

Дело в том, что животины выбрали разные стратегии выживания. Если панды много едят и мало размножаются, то у долгоносиков всё в точности наоборот. Оно и не удивительно: кто может съесть панду? Правильно, никто. А кто может схомячить беззащитную толстую букашку? Правильно, все кому не лень: млекопитающие, птицы и даже другие насекомые.

Увидел на огороде этого товарища? Твои действия?

У бамбукового долгоносика нет защиты, да и сражаться они не умеют. Из вооружения у жука только коготки, что прекрасно цепляются к шероховатым поверхностям, да маленький ротовой аппарат на длинной головотрубке. Есть лишь одно живое существо, для которого долгоносик представляет опасность — это бамбук.

Вы только гляньте на это альпинистское оборудование на лапках!

С такой экипировкой курить бамбук... то есть бурить его — одно удовольствие! Хорошенько закрепись цепкими лапками, прогрызи отверстие в твёрдых механических тканях, дотянись головотрубкой до вкусных тканей из серединки — и готово! Зачем жевать растительность в промышленных масштабах, если можно выесть самую калорийную его часть?

Произвожу бурение.

Людей и панд такой расклад не устраивает. Первые тратят кучу денег на инсектициды и их разработку. А вторые периодически умирают от голода: мишки не очень подвижны, если долгоносики сожрут весь бамбук в округе, они просто умрут от голода! А вот насекомых дефицит растительности не сильно напрягает. Взрослые долгоносики спокойно живут на диете из других злаков (да, бамбук — это злак!). Без него не обойтись только личинкам.

Люблю крики голодных панд по утрам.

Дети бамбуковых долгоносиков живут внутри бамбука и вылезают наружу непосредственно перед окукливанием. Единственный признак инфицированного растения — небольшая круглая дырочка в стебле, здесь самка прогрызла отверстие, чтобы отложить яйца. Когда малыши полезут наружу, на месте сладенькой сердцевины останется лишь пустота.

Мы не поведёмся на твои милые глазки, долгоносик! Ты злодей!

Несмотря на все старания китайских учёных, насекомые выжирают целые поля бамбука и доводят местных фермеров до разорения. Панды такого сделать не в силах, у них вообще проблемы с численностью в последние десятилетия. Если так пойдёт дальше, то конкуренция станет ассиметричной. Насекомые захватят большую часть бамбука, и мишкам только и останется, что сосать лапу.

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Метки: Бамбуковый долгоносик   животные   насекомые   природа   факты   фото   
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Сергей Час назад
Морда этого долгоносика выглядит соответствующе

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24k
SerGProS Час назад
"А кто может схомячить беззащитную толстую букашку?"

Мне бы за шиворот такая букашка за шиворот упала , то было бы кирпичей выложено не мало
Только на расстоянии я бы не рискнул подходить брать или еще чо-то делать с этим чудищем, хрен его знает что ОНО умеет
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11k
Karelian 2 часа назад
Как? Как люди такое берут в руки??? Я такое могу только если сапогом раздавить, и то, если это не слишком крупное. Иначе лопата нужна. )))
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