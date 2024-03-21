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Будем честными — чаще всего, когда вы спотыкаетесь на лестнице, это вина не строителей или самой лестницы, а вашей усталости или, еще чаще, телефона в вашей руке. Но есть и исключения из этого правила, и в этой подборке их полно.
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3. "Представляю вашему вниманию: странная лестница в моем доме (я никогда не осознавал, насколько она странная, поскольку жил с ней всю жизнь)"
22. "По этой лестнице мне приходится подниматься и спускаться на работе каждый день. Нет, это не перспектива такая. Она действительно настолько крутая"
24. "Мой друг, на фото, спроектировал и построил эту лестницу. Красиво, но спускаться по ней страшно"
26. "Большое спасибо за этот пандус, я так рад, что это здание доступно для инвалидных колясок"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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