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А жить на первом этаже не так уж и плохо: 30 примеров лестниц с ужасным дизайном

А жить на первом этаже не так уж и плохо: 30 примеров лестниц с ужасным дизайном

Автор:
21 марта 2024 11:43
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   архитектура   интерьер   лестница   плохой дизайн   фейлы   
1445
31

Будем честными — чаще всего, когда вы спотыкаетесь на лестнице, это вина не строителей или самой лестницы, а вашей усталости или, еще чаще, телефона в вашей руке. Но есть и исключения из этого правила, и в этой подборке их полно.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   архитектура   интерьер   лестница   плохой дизайн   фейлы   
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9  комментариев
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36k
Teodor Час назад
А вы лестницу в доме Циолковского видели? Тоже кому-то может показаться жутью, но Константин Эдуардович ее сам спроектировал и собрал конкретно под себя и утверждал, что по ней поднимается максимально быстро и ему удобно...
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60k
turyst 2 минуты назад
Одну поправил. Дальше сами.
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2k
Димыч 43 минуты назад
Лестница - элемент повышенной опасности. Поэтому - лучше без изысков. Работал на одном мероприятии, в охране. Наверх, в бар, вела лестница из стекла. Вот там отдельно приходилось выставлять людей для контроля. Чтобы под ноги смотрели и за перила держались.
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7k
Трям Час назад
Комментарий к фото
"21. Итак, знатоки: сколько ступенек нужно преодолеть, чтобы сжечь одну калорию?"
Нисколько. Достаточно глазами моргнуть.
У одних с математикой проблемы, у копипастера вообще с образованием полная жопа!
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12k
zlopisec Час назад
Комментарий к фото
Кототрон????
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7k
Трям Час назад
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1k
САР Час назад
Последнее фото. Очень напоминает заборчик для детей или животных.
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60k
Мойша 2 часа назад
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1261 пост (1188 в горячем)

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