FISHKINET
Сообщество Юмор 14903 поста • 2900 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
17 примеров ужасного и абсурдного дизайна

17 примеров ужасного и абсурдного дизайна

Автор:
31 мая 2022 08:10
Сообщество : Юмор
Метки: Reddit   Юмор   забавно   неудачный дизайн   плохой дизайн   человеческая глупость   
352
18

В мире полно плохих дизайнеров. Настолько много, что их преступлениям против хорошего вкуса и здравого смысла посвящено целое сообщество на Reddit. Глядя на это торжество безвкусицы и абсурда, даже не знаешь, смеяться или плакать.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Reddit   Юмор   забавно   неудачный дизайн   плохой дизайн   человеческая глупость   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Taf Taffus 37 минут назад
На первой фотке ступенька имеет исключительно утилитарное назначение - не допустить заливание воды на лестницу дождевой водой. Но исполнение наотличненько, не поспоришь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

53788



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последняя надежда российского футбола в юбке
Последняя надежда российского футбола в юбке
Интересные наблюдения пользователей соцсетей, заставляющие задуматься
Интересные наблюдения пользователей соцсетей, заставляющие задуматься
События на Украине 30- 31 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 30- 31 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Как в английском языке называются родственники
Как в английском языке называются родственники
Малоизвестные работы самого русского француза
Малоизвестные работы самого русского француза
Робот-пылесос за 5 тысяч рублей
Робот-пылесос за 5 тысяч рублей
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Главное, чтобы красивый грузовик

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#Разное#коты#забавно#наука#сатира#собака#Украина
#Юмор#животные#Ватермарк#история#автомир#картинки#путешествия#смешно#спасение#истории
#интересно#факты#в мире#автомобили#дети#люди#сарказм#познавательно#кот#конфликт на дороге
Робот-пылесос за 5 тысяч рублей Робот-пылесос за 5 тысяч рублей 32 примера до смешного неудачного дизайна 32 примера до смешного неудачного дизайна 35 фотографий, на которых можно увидеть совсем не то, что изображено 35 фотографий, на которых можно увидеть совсем не то, что изображено Кто так строит? Неудачные решения проектировщиков и дизайнеров Кто так строит? Неудачные решения проектировщиков и дизайнеров 30 удивительных проектов "Сделай сам" из Reddit-сообщества DiWHY 30 удивительных проектов "Сделай сам" из Reddit-сообщества DiWHY 40 преступлений против хорошего вкуса и здравого смысла 40 преступлений против хорошего вкуса и здравого смысла

На что жалуетесь?

Вернуться