17 примеров ужасного и абсурдного дизайна

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В мире полно плохих дизайнеров. Настолько много, что их преступлениям против хорошего вкуса и здравого смысла посвящено целое сообщество на Reddit. Глядя на это торжество безвкусицы и абсурда, даже не знаешь, смеяться или плакать.
1. "акая лестница сэкономит вам бессчетное количество секунд. Эта особенность конструкции позволяет махом слететь с нее вместо того, чтобы тратить время на спуск
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3. "Супермаркет заменил прозрачные двери морозилок на экраны, которые постоянно мигают/меняются и неправильно показывают, что находится внутри"
13. "Купил новую толстовку, и теперь меня все спрашивают, почему я мокрый, а мне приходится объяснять, что это такой дизайн"
15. Дизайн, который сбивает с ног: "На лестнице в Airbnb, где я останавливался, все ступеньки были разной высоты, ширины и глубины"
16. Чтобы добраться до туалета, нужно перешагнуть через ванну. Проще уже сходить в ванну и сэкономить на поездке в травмпункт...
Источник: — переведено специально для fishki.net
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