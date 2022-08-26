Фрида и Лев: роман художницы и революционера

А Фрида, добившись своего, тут же остыла к Троцкому и как-то раз оборонила в разговоре с друзьями: "Я очень устала от этого старика". На фазенду она приезжала лишь несколько раз и всегда с компанией приятелей, которая позволяла не оставаться наедине с Троцким.

Лев понял, что мексиканка остыла к нему и кинулся мириться с женой. Он забрасывал её письмами, сначала нежными и чувственными, а потом прибегнул грубым скабрезностям, доказывая, что хотел всегда только Наталью: "С тех пор, как приехал сюда, ни разу не вставал мой бедный ***. Как будто нет его. Он тоже отдыхает от напряжения тех дней. Но сам я, весь, помимо него, с нежностью думаю о старой, милой п****. " Ну и всё в таком духе.