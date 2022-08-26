Фрида и Лев: роман художницы и революционера

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Их союз был весьма странный - Троцкому было 58 лет, а Фриде Кало - 29. Он был сражён её красотой, талантом и блестящим умом, а она мстила мужу за его бесконечные измены.
К 1928 году отношения Троцкого со Сталиным и другими соратниками разладились. Уже в 1929 году Лев был выслан из СССР, а ещё через три недели лишён гражданства. Вслед за мужем отправилась и его верная жена Наталья Седова.
Но из-за границы опальный Троцкий, продолжая критиковать советское руководство, не чувствовал себя в безопасности. За ним следили и заочно приговорили к смертной казни. Супруги сначала жили в Турции, потом во Франции, а оттуда в Норвегию. Там Наталье и Льву стали открыто угрожать принудительной высылкой в СССР. Именно в этот момент в жизни Троцкого и появился мексиканский художник Диего Ривера, который был ярым коммунистом и поддерживал революцию 1917 года. Сначала они с Троцким переписывались и переписка выросла в крепкую дружбу. Льву очень нравилось творчество Риверы, он называл его картины "живой частью классовой борьбы". Когда Диего узнал о проблемах Льва и Натальи, то добился у президента Ласаро Карденаса для него политического убежища в Мексике.
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9 января 1937 года Троцкие спустились с парома в порту Тампико. В стороне от восторженной толпы, разразившейся аплодисментами, стояла невысокая женщина с густыми чёрными бровями. Она прихрамывая подошла к супругам, протянула руку: "Диего в больнице. Он попросил меня встретить вас. Я Фрида Кало, его жена". В 1925 году, в автобус, где ехала юная художница, врезался трамвай. Последствия той аварии были ужасными: тройной перелом позвоночника, перелом шейки бедра и нескольких ребер, левой ноги в одиннадцати местах, таза - в трёх, правая ступня была буквально раздроблена на куски. Наталья, при первом знакомстве, посочувствовала мексиканке.
А Лев влюбился во Фриду сразу же, ещё в порту. Она была не только обаятельна и харизматична, но также эрудированна, умна, находчива и легко могла говорить на любую тему. Вот так, на пороге 60-летия, Троцкий влюбился как мальчишка.
Скорее всего, к "демону революции" Фрида не испытывала таких же светлых чувств. Внимание его ей явно льстило, тем более, что Троцкий был очень образован, умён, рассказывал множество историй из своей жизни и отлично флиртовал. Также Фрида наконец могла отомстить Диего за его многочисленные измены. Измученная его адюльтерами она говорила: "В моей жизни было две аварии: одна – когда автобус врезался в трамвай, другая – это Диего".
Скорее всего, к "демону революции" Фрида не испытывала таких же светлых чувств. Внимание его ей явно льстило, тем более, что Троцкий был очень образован, умён, рассказывал множество историй из своей жизни и отлично флиртовал. Также Фрида наконец могла отомстить Диего за его многочисленные измены. Измученная его адюльтерами она говорила: "В моей жизни было две аварии: одна – когда автобус врезался в трамвай, другая – это Диего".
Но так или иначе роман развивался быстро: Лев и Фрида обменивались записками, вкладывая их в книги.
"Ты вернула мне молодость и отняла рассудок. С тобой я чувствую себя семнадцатилетним мальчишкой", - писал революционер. Они шуточно играли в догонялки в патио, хохотали, обнимались и Фрида открыто приглашала Льва в свою спальню, чтобы тот посмотрел на картины развешанные на стенах. Там она показывала ему ортопедическую кровать, которая была очень удобна и, кстати, совершенно не скрипела.
"Ты вернула мне молодость и отняла рассудок. С тобой я чувствую себя семнадцатилетним мальчишкой", - писал революционер. Они шуточно играли в догонялки в патио, хохотали, обнимались и Фрида открыто приглашала Льва в свою спальню, чтобы тот посмотрел на картины развешанные на стенах. Там она показывала ему ортопедическую кровать, которая была очень удобна и, кстати, совершенно не скрипела.
Всё это видела несчастная Наталья. Она понимала, что картины вряд ли можно так долго рассматривать - комната не музей. Седова английского не знала, на котором разговаривали за столом Фрида и Лев, но уже начала догадываться, что слово "love", постоянно звучащее в разговоре, к пролетариату имеет мало отношения. Да и кровать вовсе не была такой уж бесшумной.
Наталье было по-настоящему больно и обидно - она ради мужа пожертвовала стольким, а он с ней так поступает... Она родила ему двоих сыновей, один из которых умер. Отказывалась слушать сплетни про измены своего "милого львёнка", защищала мужа каждый раз, когда говорили о его жестокости, мол, он не при чём, это всё революция требует жёстких решений и крови. В конце концов она уехала с мужем в ссылку и ради чего? Чтобы смотреть как он, как подросток, роняет слюни на молодую художницу?
Наталье было по-настоящему больно и обидно - она ради мужа пожертвовала стольким, а он с ней так поступает... Она родила ему двоих сыновей, один из которых умер. Отказывалась слушать сплетни про измены своего "милого львёнка", защищала мужа каждый раз, когда говорили о его жестокости, мол, он не при чём, это всё революция требует жёстких решений и крови. В конце концов она уехала с мужем в ссылку и ради чего? Чтобы смотреть как он, как подросток, роняет слюни на молодую художницу?
Скоро из больницы вернулся Диего Ривера. Троцкий при нём пытался быть сдержаннее, но Фрида очень хотела унизить и задеть мужа. Останавливаться она не хотела и Диего в итоге, оскорбился, и попросил того, кого он раньше называл своим учителем, оставить его дом. Уже после этого Наталья не могла делать вид, что ничего не происходит и настояла на откровенном разговоре со Львом. После этого супруги разъехались: для Троцкого Ривера снял фазенду в ста км от Мехико, а Седова осталась в доме Кало-Ривера - ей просто некуда было идти.
А Фрида, добившись своего, тут же остыла к Троцкому и как-то раз оборонила в разговоре с друзьями: "Я очень устала от этого старика". На фазенду она приезжала лишь несколько раз и всегда с компанией приятелей, которая позволяла не оставаться наедине с Троцким.
Лев понял, что мексиканка остыла к нему и кинулся мириться с женой. Он забрасывал её письмами, сначала нежными и чувственными, а потом прибегнул грубым скабрезностям, доказывая, что хотел всегда только Наталью: "С тех пор, как приехал сюда, ни разу не вставал мой бедный ***. Как будто нет его. Он тоже отдыхает от напряжения тех дней. Но сам я, весь, помимо него, с нежностью думаю о старой, милой п****. " Ну и всё в таком духе.
Лев понял, что мексиканка остыла к нему и кинулся мириться с женой. Он забрасывал её письмами, сначала нежными и чувственными, а потом прибегнул грубым скабрезностям, доказывая, что хотел всегда только Наталью: "С тех пор, как приехал сюда, ни разу не вставал мой бедный ***. Как будто нет его. Он тоже отдыхает от напряжения тех дней. Но сам я, весь, помимо него, с нежностью думаю о старой, милой п****. " Ну и всё в таком духе.
То ли это подействовало, то ли что-то другое, но Наталья вернулась к мужу - она его любила несмотря ни на что. Любила и была абсолютно предана Троцкому - когда весной 1940 года в их дом ворвались убийцы, палящие из оружия, Наталья столкнула мужа с кровати, навалилась на него сверху, став буквально живым щитом. Потом несколько месяцев жизни в страхе, а осенью Льва Троцкого всё-таки убили...
Диего и Фрида развелись в 1939 году. Кало переехала в США, там крутила необременительные романы, но когда она заболела и попала в больницу, в Америку тут же примчался Диего. Экс-супруг снова попросил её выйти за него замуж и Фрида согласилась, но с двумя условиями: никакого секса и раздельный бюджет. Ривера был на всё согласен, только чтобы быть рядом.
Незадолго до своей смерти Фрида написала: "Диего в моих устах в моем сердце в моем безумии в моем сне в промокательной бумаге в кончике пера в карандашах в пейзажах в еде в металле в воображении в болезнях в витринах в его уловках в его глазах в его устах в его лжи".
Диего пережил свою любимую "голубку" только на три года.
Незадолго до своей смерти Фрида написала: "Диего в моих устах в моем сердце в моем безумии в моем сне в промокательной бумаге в кончике пера в карандашах в пейзажах в еде в металле в воображении в болезнях в витринах в его уловках в его глазах в его устах в его лжи".
Диего пережил свою любимую "голубку" только на три года.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь Прошлое биография интересное история творчество
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