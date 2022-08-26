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Фрида и Лев: роман художницы и революционера

Фрида и Лев: роман художницы и революционера

Автор:
26 августа 2022 16:23
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Прошлое   биография   интересное   история   творчество   
1150
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Их союз был весьма странный - Троцкому было 58 лет, а Фриде Кало - 29. Он был сражён её красотой, талантом и блестящим умом, а она мстила мужу за его бесконечные измены.
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Источник:

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Метки: Жизнь   Прошлое   биография   интересное   история   творчество   
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13  комментариев
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6k
Котэ 4 часа назад
интересно , как бы развивался СССР, если у власти остался Троцкий, а Сталин по Мексикам бегал, то что Троцкий умнее и эрудированней наверняка бы дало другой путь
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5k
мемфрид 2 часа назад
Утомился это читать. Ну страшная она была!
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27k
Квантовый переход 3 часа назад
А что за баба,крайняя слева,на шапокляк похожа?
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27k
Квантовый переход 3 часа назад
Он был сражён её красотой.
Ссылка www.youtube.com
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6k
newegg 4 часа назад
Несмотря на полную боли и страданий жизнь, Фрида Кало имела живую и раскрепощённую экстраверсивную натуру, и её ежедневная речь была усеяна сквернословиями. Будучи сорванцом в юности, она не лишилась своего пыла в поздние годы. Кало много курила, в избытке употребляла спиртные напитки (особенно текилу), была открытой бисексуалкой, пела непристойные песни и рассказывала гостям своих диких вечеринок столь же неприличные шутки. Любила фотографироваться голой.

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23k
albedo 5 часов назад
Муж, бросающий жену после стольких испытаний и лишений - однозначно сволочь.

Лишнее подтверждение, что Сталин был прав.
Уничтожая эту кровавую гадину.
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1k
SHAGREEN 5 часов назад
Фрида была б ничего, если б уменьшить мохнатость всех мест.

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