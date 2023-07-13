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Что происходило с Блоком перед смертью

Что происходило с Блоком перед смертью

Автор:
13 июля 2023 16:24
Сообщество : Искусство
Метки: Жизнь   Прошлое   биография   интересное   история   поэзия   творчество   
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Жизнь Блока была непростой, он пережил революцию и страдал от голода, но смог справиться со всеми невзгодами, сохранив честь и достоинство.

Но в 1921 году в дом Блока пришла настоящая трагедия: после продолжительной болезни поэт уже не смог подняться с постели. Он сгорел за несколько месяцев.


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Причины его смерти стали предметом горячих дискуссий, и до сих пор остаются загадкой. В эпикризе были указаны истощение, цингу и голод. В то время в Петрограде это было распространенным явлением - нищие поэты, страдающие от недоедания, боролись за выживание, а проблемы со здоровьем, вызванные голодом, считались обычным явлением - зубы выпадали, случались голодные обмороки.


У Блока был врач - доктор Пекелис и он настоятельно рекомендовал поэту незамедлительное лечение сердечной болезни, но Блок не придавал этому большого значения. Поэт постоянно терял силы и страдал от мучительной боли. Владислав Ходасевич писал:


Не странно ли: Блок умирал несколько месяцев, на глазах у всех, его лечили врачи, — и никто не называл и не умел назвать его болезнь. Началось с боли в ноге. Потом говорили о слабости сердца. Перед смертью он сильно страдал. Но от чего же он всё-таки умер? Неизвестно. Он умер как-то "вообще", оттого что был болен весь, оттого что не мог больше жить. Он умер от смерти.



В эти моменты рядом всегда находилась его преданная жена, Любовь Дмитриевна (в девичестве Менделеева), которая стоически наблюдала, как её когда-то тихий и немного меланхоличный супруг яростно разбивает посуду, крушит мебель и бросает в огонь собственные рукописи. Бессилие перед болезнью приводило Блока в отчаяние.


Смерть поэта вызвала горячие обсуждения в литературных кругах России. Официально о ней говорили мало, а пресса старательно умалчивала подробности, но всё интеллигентное общество тихонько обсуждало происходящее и не могло оставаться равнодушными к смерти одного из величайших поэтов.


По слухам, в последние дни перед смертью Блок вёл себя очень странно, но это никого не удивляло - его быстро ухудшающееся состояние на протяжении нескольких месяцев могло сломать рассудок даже самому стойкому человеку.

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Метки: Жизнь   Прошлое   биография   интересное   история   поэзия   творчество   
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3  комментария
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1k
Александр 39 минут назад
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века
Всё будет так. Исхода нет.

Умрёшь начнёшь опять сначала
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
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−8
Iq141 37 минут назад
Блок был кокаинистом, и в момент смерти окончательно разложился морально и физически. Наркомания не щадит никого.
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300
thrashbox 47 минут назад
Ставил блоки вместо того, чтобы уходить перекатами ?
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Галочка, которая умерла

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