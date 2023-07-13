Что происходило с Блоком перед смертью

У Блока был врач - доктор Пекелис и он настоятельно рекомендовал поэту незамедлительное лечение сердечной болезни, но Блок не придавал этому большого значения. Поэт постоянно терял силы и страдал от мучительной боли. Владислав Ходасевич писал:

Не странно ли: Блок умирал несколько месяцев, на глазах у всех, его лечили врачи, — и никто не называл и не умел назвать его болезнь. Началось с боли в ноге. Потом говорили о слабости сердца. Перед смертью он сильно страдал. Но от чего же он всё-таки умер? Неизвестно. Он умер как-то "вообще", оттого что был болен весь, оттого что не мог больше жить. Он умер от смерти.