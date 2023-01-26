Необычный друг Пушкина, которому он даже посвятил поэму

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"Домик в Коломне" Александр Сергеевич написал в 1830 году. Там он поведал читателю забавную историю про юношу, который был так влюблён в девушку, что переодевался в кухарку, чтобы быть ближе к своей зазнобе. Юношу быстро раскрыли и ему пришлось бежать.
Поэта на написание поэмы вдохновила настоящая история, которая произошла с его другом, графом Нащокиным.
Павел Воинович Нащокин был внуком и сыном генералов. Сам же Нащокин учился в Благородном пансионате при Царскосельском лицее, где учился и брат Александра Сергеевича - Лев Пушкин. Мужчины дружили с самого детства.
В учёбе Павел Воинович был не силён и в 17 лет решил пойти по военному пути. Но не задалось и тут. В 1823 году Нащокин поручиком вышел в отставку.
Павел Воинович Нащокин был внуком и сыном генералов. Сам же Нащокин учился в Благородном пансионате при Царскосельском лицее, где учился и брат Александра Сергеевича - Лев Пушкин. Мужчины дружили с самого детства.
В учёбе Павел Воинович был не силён и в 17 лет решил пойти по военному пути. Но не задалось и тут. В 1823 году Нащокин поручиком вышел в отставку.
В истории Павел Воинович остался как меценат, который помогал художникам, поэтам и писателям. Он дружил с Петром Вяземским, Николаем Гоголем, Карлом Брюлловым, Евгением Баратынским. Он был очень добрым и щедрым, любил коллекционировать вещи. Самым его известным экспонатом была копия его дворянского особняка, который обошёлся графу в сорок тысяч рублей. В домике граф поселил фигурки из фарфора, изображающие его друзей - среди них была и маленькая копия Александра Пушкина.
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В доме (настоящем) Нащокина была комната, специально отведённая для поэта. Они много переписывались и друг даже подсказал Пушкину сюжет "Дубровского". Также Нащокин был крёстным отцом старшего сына поэта.
О графе Нащокине сохранилось много воспоминаний о его доброте и отзывчивости. Но при всём при этом он был картёжником и проигрывал много, частенько влезая в долги.
О графе Нащокине сохранилось много воспоминаний о его доброте и отзывчивости. Но при всём при этом он был картёжником и проигрывал много, частенько влезая в долги.
Его горячий темперамент влиял и на любовные отношения. Нащокин страстно (и безответно) любил актрису Асенкову, тратя астрономические суммы на подарки. Как-то раз влюблённый даже выкупил огарок свечи, который сгорел в квартире актрисы. Желая избавиться от неразделённой любви Нащокин прибегнул к странному способу - переоделся женщиной и месяц служил горничной у Асенковой. Как ни странно - помогло. Любовь прошла.
Ещё Павел Воинович состоял в связи с певицей Ольгой Солдатовой, которая родила ему двоих детей. Жили они вместе, но женой она ему так и не стала.
В 1834 году Нащокин наконец женился - на Вере Нарской-Нагаевой, которая была ему дальней родственницей и мама девушки была крепостной. Брак этот вызвал пересуды в обществе, но жены лучше ему было не найти. Вера спокойно относилась к его выходкам и изменам, а ещё подарила ему шестерых детей.
В 1834 году Нащокин наконец женился - на Вере Нарской-Нагаевой, которая была ему дальней родственницей и мама девушки была крепостной. Брак этот вызвал пересуды в обществе, но жены лучше ему было не найти. Вера спокойно относилась к его выходкам и изменам, а ещё подарила ему шестерых детей.
К сожалению, игромания существенно продырявила бюджет Нащокина. А в конце жизни он и вовсе связался с мошенником, который рассказал, что нашёл способ делать золото. Граф был обманут и мошенник украл у него большую сумму денег.
Свои последние дни Павел Воинович Нащокин доживал в бедности и скончался в 1854 году.
Свои последние дни Павел Воинович Нащокин доживал в бедности и скончался в 1854 году.
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