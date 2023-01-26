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Необычный друг Пушкина, которому он даже посвятил поэму

Необычный друг Пушкина, которому он даже посвятил поэму

Автор:
26 января 2023 16:03
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Прошлое   биография   интересное   история   поэты   
1140
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"Домик в Коломне" Александр Сергеевич написал в 1830 году. Там он поведал читателю забавную историю про юношу, который был так влюблён в девушку, что переодевался в кухарку, чтобы быть ближе к своей зазнобе. Юношу быстро раскрыли и ему пришлось бежать.
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Метки: Жизнь   Прошлое   биография   интересное   история   поэты   
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