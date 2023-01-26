Необычный друг Пушкина, которому он даже посвятил поэму

Ещё Павел Воинович состоял в связи с певицей Ольгой Солдатовой, которая родила ему двоих детей. Жили они вместе, но женой она ему так и не стала.

В 1834 году Нащокин наконец женился - на Вере Нарской-Нагаевой, которая была ему дальней родственницей и мама девушки была крепостной. Брак этот вызвал пересуды в обществе, но жены лучше ему было не найти. Вера спокойно относилась к его выходкам и изменам, а ещё подарила ему шестерых детей.