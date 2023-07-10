История жизни Изабеллы Юрьевой: великой королевы романса



История жизни Изабеллы Юрьевой началась 7 сентября (по старому стилю 25 августа) 1899 года в городе Ростов-на-Дону. Она родилась в семье Даниила Григорьевича и Софьи Исааковны Ливиковых. Её назвали Беллой. В то время, когда паспортная система только начинала свое развитие, многие данные фиксировались лишь на словах. Изабелла Юрьева заявила, что родилась в 1902 году, и этот год остался в официальных документах. Однако много лет спустя она призналась в этом небольшом обмане...



Отец Изабеллы был мастером по созданию театральных шляп и обладал прекрасным голосом. Его любовь к музыке передалась его дочерям. В семье Ливиковых было еще трое девочек. Мать Изабеллы, красавица, работала постижером в театре, где занималась созданием искусственных бород, усов и париков. Белла унаследовала от матери не только её прекрасную внешность, но и её талант. Родители мечтали, чтобы дочь стала врачом и помогала людям, но в душе Изабеллы горела страсть к сцене и пению.





