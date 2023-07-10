История жизни Изабеллы Юрьевой: великой королевы романса

Однажды, на улочке, Изабелла была остановлена загадочной цыганкой, которая предсказала ей удивительную судьбу."Сама цыганкой станешь. Монисто золотое, бриллиантовые кольца наденешь, королевой назовут, на трон посадят. Жених по жизни на руках понесёт". И эти пророческие слова сбылись. Изабеллу прозвали "белой цыганкой" благодаря её уникальному таланту воплощать дух цыганской музыки.
История жизни Изабеллы Юрьевой началась 7 сентября (по старому стилю 25 августа) 1899 года в городе Ростов-на-Дону. Она родилась в семье Даниила Григорьевича и Софьи Исааковны Ливиковых. Её назвали Беллой. В то время, когда паспортная система только начинала свое развитие, многие данные фиксировались лишь на словах. Изабелла Юрьева заявила, что родилась в 1902 году, и этот год остался в официальных документах. Однако много лет спустя она призналась в этом небольшом обмане...
Отец Изабеллы был мастером по созданию театральных шляп и обладал прекрасным голосом. Его любовь к музыке передалась его дочерям. В семье Ливиковых было еще трое девочек. Мать Изабеллы, красавица, работала постижером в театре, где занималась созданием искусственных бород, усов и париков. Белла унаследовала от матери не только её прекрасную внешность, но и её талант. Родители мечтали, чтобы дочь стала врачом и помогала людям, но в душе Изабеллы горела страсть к сцене и пению.
В соседнем доме семьи Юрьевых жил известный скрипач Ефрем Цимбалист, который позднее стал известной фигурой музыкального мира. Именно он убедил родителей Изабеллы позволить ей выступать и организовал её первый концерт. В тот вечер она исполнила всего три песни, а затем, испугавшись, убежала со сцены. Но ее выступление произвело огромное впечатление на публику.
Вдохновленная этим событием, Изабелла отправилась в Петербург, где её талант услышал известный концертмейстер Анастасий Вяльцев. Он был поражен её голосом и сказал ей, что ей уже нет нужды учиться - ей нужно просто петь.
Псевдоним Юрьева возник позже, когда она начала жить в Москве и быстро завоевала сердца публики. Тогда она и стала известна как Юрьева.
В 1925 году Изабелла встретила своего будущего мужа - Иосифа Аркадьевича Эпштейна, главного администратора театрального треста. Они поженились и Иосиф оставил свою высокую должность, чтобы всегда быть рядом со своей возлюбленной, и стал её личным администратором. Он также был поэтом и написал множество текстов для песен Юрьевой. В музыкальной среде его знали как Аркадьев. Вместе с Иосифом Изабелла провела несколько лет во Франции, где её концерты пользовались невероятной популярностью. В это время у них родился сын. Его назвали Владимир. Они ехали в родильный дом на такси, но не успели доехать и певица родила мальчика прямо в машине. К сожалению, его жизнь была короткой, и он скоропостижно скончался в возрасте года.
Даже в этот трагический день Изабелла не отменила свой концерт. Зал был заполнен до отказа, а жёсткие условия контракта требовали её выступления. Больше у них не было детей.
В 1930-х годах началась борьба с "цыганской культурой" на эстраде, и Изабелле пришлось изменить свой репертуар, исполнять "политически правильные" песни. Она даже приостановила выступления на какое-то время. Однако, вскоре она вернулась и продолжала исполнять свои любимые романсы. Особенно большой успех она имела среди солдат на фронте и получала много писем благодарности от бойцов, перед которыми она выступала. После войны романсы снова были запрещены. Вспомнили о ней в 1970-х годах, но к тому времени ей уже было более 70 лет, и гастроли стали бы тяжёлым испытанием для певицы.
Изабелла Юрьева жила счастливо в браке со своим мужем в течение 46 лет. В 1971 году она потеряла своего возлюбленного. Последующие 30 лет она провела в полном одиночестве. Ни мужа. Ни детей. В возрасте 95 лет её пригласили на юбилейный концерт в Московский колонный зал, где публика встретила её овациями.
Последний концерт Изабеллы Юрьевой состоялся непосредственно перед 100-летним юбилеем певицы. Она ушла из этого мира 20 января 2000 года.
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