Суета вокруг турбины. Канада собирается передать Германии пять несуществующих двигателей для "Северного потока"

Странная, но интересная история разворачивается вокруг "Северного потока". Как сообщила на днях глава канадского МИД Мелани Жоли, Канада намерена передать Германии оставшиеся пять турбин для "Северного потока". В то же время в «Газпроме» заявляют, что на ремонте в Канаде ни одного агрегата нет.
В Канаду на днях слетал канцлер Германии Олаф Шольц. По официальной версии, договариваться о поставках газа, ибо "Канада надежная демократия, а Россия, соответственно, наоборот", - пишет телеграм-канал Доктор Z прописал.
Газа, или хотя бы обещаний начать его поставки, канцлер из Канады не привез. Зато, по итогам его визита, глава МИД Канады Мелани Жоли внезапно сообщила, что ее страна намерена вернуть Германии остальные пять турбин для "Северного потока".
Все бы хорошо, но есть одно но... В "Газпроме" заявили, что в Канаде нет турбин "Северного потока".
«Газпрому, ясное дело, лучше известно, где находятся его турбины. О каких турбинах ведут речь Канада и Германия – если честно, без понятия. Сейчас все стараются через инсинуации показать, что Газпром ведёт себя некорректно. Они говорят: смотрите, все турбины у нас, они готовы, мы готовы их отдать, а Газпром не хочет брать», – пояснил «Абзацу» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
В сети на тему пяти турбин уже начали шутить:
26 августа в компании Siemens Energy наконец-то пояснили:
Заявление главы МИД Канады Мелани Жоли о готовности отправить в Германию ещё пять турбин для "Северного потока" лишь подтвердило уже существующие договорённости и отметили, что нового положения дел в связи с техническим обслуживанием или потенциальным статусом агрегата нет.
"Объявление канадского министра иностранных дел является подтверждением выданного в порядке исключения разрешения, предоставленного Правительством Канады в июле на транспортировку, в целом, шести турбин для газопровода "Северный поток" в Германию", — заявили в Siemens Energy РИА "Новости".
В переводе с бюрократического на русский, это означает, что турбин в Канаде, действительно нет, но если бы были, то Канада готова была бы и их отправить в Германию. Видимо, чтобы первой, уже застрявшей в ФРГ турбине не было одиноко.
Напомним, что Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за нарушения контракта, Россия забирать турбину отказалась. По условиям соглашения о ремонте, Канада должна была вернуть турбину напрямую в Россию.
Телеграм-канал Абзац опубликовал шуточное видео от лица турбины, которая просит, чтобы её забрали в Россию:
А пока в России шутят, немцам не до смеха. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины с 31 августа, пока, правда только на 3 дня.
Биржевые цены на голубое топливо в Европе на фоне этих заявлений уже превысили $3300 за тысячу кубометров.
А читатели немецкого издания Die Welt критикуют канцлера ФРГ, почем зря:
Вот лишь некоторые цитаты из комментариев:
- Вы вводите санкции и тем самым пилите сук, на котором сидите, пытаясь умаслить граждан подачками в виде налоговых льгот. Я на это не куплюсь, я в ярости и очень подавлена.
- Честно говоря, мне совершенно все равно, к чему приведут или не приведут наши санкции против России. Меня интересуют их последствия для Германии, а они катастрофичны.
- Германию уже нельзя спасти. В то время как цены на топливо растут в геометрической прогрессии и все больше людей не понимают, как за него заплатить, Шольца заботит Крым.
- Думаю, этот человек находится не на своем месте. Я ошеломлен его словами. Он должен призвать к немедленной отмене санкций в интересах немецкой экономики.
Источник:
АНТИФИШКИ
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По нему турбина из России отправляется в Канаду и из Канады в Россию возвращается.
Иные способы не предусмотрены.
Остальное: "проблемы индейцев шерифа не е.... (волнуют)".
Или Запад выполняет контракт или идет лесом.