Суета вокруг турбины. Канада собирается передать Германии пять несуществующих двигателей для "Северного потока"

26 августа в компании Siemens Energy наконец-то пояснили:

Заявление главы МИД Канады Мелани Жоли о готовности отправить в Германию ещё пять турбин для "Северного потока" лишь подтвердило уже существующие договорённости и отметили, что нового положения дел в связи с техническим обслуживанием или потенциальным статусом агрегата нет.

"Объявление канадского министра иностранных дел является подтверждением выданного в порядке исключения разрешения, предоставленного Правительством Канады в июле на транспортировку, в целом, шести турбин для газопровода "Северный поток" в Германию", — заявили в Siemens Energy РИА "Новости".

В переводе с бюрократического на русский, это означает, что турбин в Канаде, действительно нет, но если бы были, то Канада готова была бы и их отправить в Германию. Видимо, чтобы первой, уже застрявшей в ФРГ турбине не было одиноко.

Напомним, что Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за нарушения контракта, Россия забирать турбину отказалась. По условиям соглашения о ремонте, Канада должна была вернуть турбину напрямую в Россию.

Телеграм-канал Абзац опубликовал шуточное видео от лица турбины, которая просит, чтобы её забрали в Россию: