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Хрусталь и шампанское: немецкий министр извинилась за скандальные фото из Киева

Хрусталь и шампанское: немецкий министр извинилась за скандальные фото из Киева

Автор:
10 августа 2022 13:34
Сообщество : Политика
Метки: Германия   кличко   министр   политика   скандал   шампанское   
2984
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В Германии разгорается скандал. Там всплыли фотографии министров ФРГ, сделанные в июле во время их визита в Киев. Всплыли и сразу стали достоянием общественности. На кадрах глава МВД Нэнси Фазер и министр труда Хубертус Хайль пьют шампанское, стоя на балконе вместе с Виталием Кличко и вообще весело проводят время.

Настроение чиновников, не соответствующее обстановке на Украине, вызвало удивление у немецкоязычных пользователей.

Комментаторы назвали поездку «военным туризмом», пошутили над тем, что «шампанского на Украине предостаточно», и раскритиковали политиков, «пьянствующих за счёт налогоплательщиков, пока рядом идут бои», - пишет RT.

"На фото вы можете увидеть, как наши министры переваривают впечатления от «подлой российской агрессии", — сыронизировал один из комментаторов.

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"Кто-то может мне объяснить, почему я, как налогоплательщик, должен оплачивать поездки Фезер и Хайль в Киев? Я имею ввиду, что на Украине делают министр труда и министр внутренних дел Германии? Потягивают шампанское на обломках? Или каждому один раз такое позволено?", - возмущается другой:

"Она сожалеет, что это стало достоянием общественности, а не о самом моменте", - считает пользователь под ником Tarmino A.

"Если она не оплатила поездку сама, то это может стать поводом для обращения в Федеральную аудиторскую службу", - пишет Adam A.

"Здесь вы можете видеть кого-то, кто видел войну. Справа: "немецкие" военные туристы с их местными гидами", - публикует твит комментатор Amon Kinsky:



Памятуя, чем закончились шумные вечеринки для премьер-министра Великобритании Бориса Донсона, глава МВД Германии Нэнси Фезер поспешила за скандальные фото извиниться.

Как пишет Die Welt, на встрече с журналистами RND в Потсдаме, министр заявила, что сожалеет о снимках, на которых она вместе с министром труда ФРГ и мэром Киева пьёт шампанское и смеётся.

«Нас пригласили на вечер к послу и мэру Киева Виталию Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он, — отметила министр. — Я бы больше так не делала, потому что это выражает что-то неуместное, когда вы приезжаете из другой страны».

Фезер добавила, что в целом фотографии соответствовали обстановке в Киеве.

«Люди ходят за покупками. В общественных местах снова высаживают цветы. Люди ходят в бары, сидят в кафе, занимаются своими делами», — отметила она.

По словам Фезер, в столице Украины царила повседневность.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Германия   кличко   министр   политика   скандал   шампанское   
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136
HalloFreeSpace 3 часа назад
Ну а чего им грустить ?
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58k
Александр 15 минут назад
Они там все такие
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1k
Виктор Глущенко 22 минуты назад
глава МВД Нэнси Фазер и министр труда Хубертус Хайль заказали шампанское . Кличко им говорит
- Это хорошо что Вы заказали шампаньске , оно мне напоминает звук бчелы , когда она летить над лугом . А вот с пыва я пердю .
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10k
Hunson Abadeer Полчаса назад
а чего им не веселиться то
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24k
Юрий Полчаса назад
Весёлый поминальный обед.
Негры ведь тоже пляшут с гробиком. А эти чем хуже?

Зажжем огни, нальем бокалы,
Утопим весело умы
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие Чумы.

А.С. Пушкин

Ссылка www.youtube.com
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4k
dokder Полчаса назад
ну да,хули им,они своё бабло срубили суки
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30k
Игорь 40 минут назад
Ну а что собственно такого шокирующего?! Обычные топ-менеджеры приехали сопровождать сделку на поставку товаров. А в таких случаях положено так.
Мало ли что товары помогают одним русским больше убивать других русских, это такие мелочи. Тем более что проходят по накладным товары как допустим помощь угнетённому народу против агрессора. Немцам всегда было слегка пох на русских, ну а Кличко... а что он, хорошо если хоть помнит с кем веселился...
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17
Иван Капустин Час назад
Весело им, блин
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939
сергей ремизов 2 часа назад
У нас областная дума банкет за 23 ляма заказала, страшно представить сумму гос-думы на банкеты. А тут пацаны шампусика попили на балконе ,у скандал. Лицемерие и жесть.
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43k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Неужели им доставляет удовольствие общаться с Кличко? Или их уровень развития находится на том же уровне, что и у него?
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29k
АнтонПолднев 2 часа назад
Война войной...
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27k
Квантовый переход 2 часа назад
Они ещё сопровождение вызывали.Мужики баб,бабы мужиков.Ваще не толерантно.Может ещё и пыхнули.В том время как мужественный уркаинский народ защищает европу от орков.А потом полирнули всё это дело шашлыком.Наверно поминали сгинувших воинов света.
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1k
ФЫВАПРОЛ 2 часа назад
Что было написано на воротах Бухенвальда?
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1k
Василич 2 часа назад
От шампанского отрыжка, и пукаешь потом как министр обороны и труда.
Пиво надо было брать, паписал в четыре утра и дальше спишь)
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