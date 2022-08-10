Хрусталь и шампанское: немецкий министр извинилась за скандальные фото из Киева

В Германии разгорается скандал. Там всплыли фотографии министров ФРГ, сделанные в июле во время их визита в Киев. Всплыли и сразу стали достоянием общественности. На кадрах глава МВД Нэнси Фазер и министр труда Хубертус Хайль пьют шампанское, стоя на балконе вместе с Виталием Кличко и вообще весело проводят время.
Настроение чиновников, не соответствующее обстановке на Украине, вызвало удивление у немецкоязычных пользователей.
Комментаторы назвали поездку «военным туризмом», пошутили над тем, что «шампанского на Украине предостаточно», и раскритиковали политиков, «пьянствующих за счёт налогоплательщиков, пока рядом идут бои», - пишет RT.
"На фото вы можете увидеть, как наши министры переваривают впечатления от «подлой российской агрессии", — сыронизировал один из комментаторов.
"Кто-то может мне объяснить, почему я, как налогоплательщик, должен оплачивать поездки Фезер и Хайль в Киев? Я имею ввиду, что на Украине делают министр труда и министр внутренних дел Германии? Потягивают шампанское на обломках? Или каждому один раз такое позволено?", - возмущается другой:
"Она сожалеет, что это стало достоянием общественности, а не о самом моменте", - считает пользователь под ником Tarmino A.
"Если она не оплатила поездку сама, то это может стать поводом для обращения в Федеральную аудиторскую службу", - пишет Adam A.
"Здесь вы можете видеть кого-то, кто видел войну. Справа: "немецкие" военные туристы с их местными гидами", - публикует твит комментатор Amon Kinsky:
Памятуя, чем закончились шумные вечеринки для премьер-министра Великобритании Бориса Донсона, глава МВД Германии Нэнси Фезер поспешила за скандальные фото извиниться.
Как пишет Die Welt, на встрече с журналистами RND в Потсдаме, министр заявила, что сожалеет о снимках, на которых она вместе с министром труда ФРГ и мэром Киева пьёт шампанское и смеётся.
«Нас пригласили на вечер к послу и мэру Киева Виталию Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он, — отметила министр. — Я бы больше так не делала, потому что это выражает что-то неуместное, когда вы приезжаете из другой страны».
Фезер добавила, что в целом фотографии соответствовали обстановке в Киеве.
«Люди ходят за покупками. В общественных местах снова высаживают цветы. Люди ходят в бары, сидят в кафе, занимаются своими делами», — отметила она.
По словам Фезер, в столице Украины царила повседневность.
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АНТИФИШКИ
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- Это хорошо что Вы заказали шампаньске , оно мне напоминает звук бчелы , когда она летить над лугом . А вот с пыва я пердю .
Негры ведь тоже пляшут с гробиком. А эти чем хуже?
Зажжем огни, нальем бокалы,
Утопим весело умы
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие Чумы.
А.С. Пушкин
Мало ли что товары помогают одним русским больше убивать других русских, это такие мелочи. Тем более что проходят по накладным товары как допустим помощь угнетённому народу против агрессора. Немцам всегда было слегка пох на русских, ну а Кличко... а что он, хорошо если хоть помнит с кем веселился...
Они там все по уши в этом дерьме замазаны. Так что не нужно тут песни петь про безумного кого-то другого.
Пиво надо было брать, паписал в четыре утра и дальше спишь)