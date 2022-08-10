Хрусталь и шампанское: немецкий министр извинилась за скандальные фото из Киева





Памятуя, чем закончились шумные вечеринки для премьер-министра Великобритании Бориса Донсона, глава МВД Германии Нэнси Фезер поспешила за скандальные фото извиниться.

Как пишет Die Welt, на встрече с журналистами RND в Потсдаме, министр заявила, что сожалеет о снимках, на которых она вместе с министром труда ФРГ и мэром Киева пьёт шампанское и смеётся.

«Нас пригласили на вечер к послу и мэру Киева Виталию Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он, — отметила министр. — Я бы больше так не делала, потому что это выражает что-то неуместное, когда вы приезжаете из другой страны».

Фезер добавила, что в целом фотографии соответствовали обстановке в Киеве.

«Люди ходят за покупками. В общественных местах снова высаживают цветы. Люди ходят в бары, сидят в кафе, занимаются своими делами», — отметила она.

По словам Фезер, в столице Украины царила повседневность.