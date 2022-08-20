"Одиночество - сволочь!" В немецком Siemens предложили развлекать турбину "Северного потока" песнями

Не зная, как ещё привлечь внимание России к турбине, застрявшей в Германии из-за санкций и нарушенного контракта, в твиттере немецкой компании Siemens Energy предложили создать в Spotify плейлист специально для агрегата. Видимо, чтобы турбина не скучала на чужбине. Россияне вызов приняли и предложили свой список музыкальных композиций.
Немецкая компания Siemens Energy петросянит изо всех сил. Для той самой турбины, в недра которой с важным видом совсем недавно заглядывал канцлер Шольц, предложили создать плейлист в Spotify.
«Наша знаменитая турбина всё ещё не там, где она должна быть. Она стоит в одиночестве на нашей площадке в Мюльхайме-на-Руре. Давайте окажем бедняжке услугу и создадим плейлист в Spotify». Пользователи сети предложили включить в плейлист много грустных композиций, в частности песню «So Lonely», а также:
• I Want To Break Free ("Хочу вырваться на свободу"/ Queen)
• Life's a Gas ("Жизнь - газ" / T REX)
• Never Ending Story ("Бесконечная история" / Limahl)
• Tired of Being Alone" ("Устал от одиночества" / Эл Грин)
• Enjoy The Silence ("Наслаждайся тишиной" / Depeche Mode)
• Lemon Tree ("Лимонное дерево" / Fools Garden), где есть слова "Я сижу в своей комнате и скучаю. Опять все выходные льет дождь. Я зря трачу время, мне нечего делать. Я просто слоняюсь по дому и жду, когда ты придешь".
Напомним, в связи с канадскими санкциями и без согласия «Газпрома», двигатель после ремонта в Канаде, вместо России был отправлен в Германию, что не соответствовало условиям контракта. В связи с этим, "Газпром" посчитал, что в случае транспортировки двигателя в Россию существует риск того, что канадские власти посчитают это нарушением или обходом условий выданного разрешения, что в свою очередь может привести к отзыву разрешения и невозможности ремонта в Канаде других двигателей КС «Портовая». По этой причине, Россия забирать турбину из Германии отказывается. А канцлер Шольц может сколько угодно её осматривать, хоть каждый день. Газ там от этого не появится.
11 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз призвал Россию забрать турбину и продолжить импортировать газ. На что российское посольство в Германии в ответ призвало ФРГ сначала определиться со своими желаниями во избежание очередной серии "Семи пятниц на неделе":
"России нужно официальное подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется регламентное обслуживание и ремонт, не подпадут под санкции Евросоюза, Канады и Великобритании (поставщика турбины). Пока Газпром не получит такие документы, он не сможет ни принять эту турбину, ни отправить на ремонт другие агрегаты", - сказали в российском посольстве.
Казалось бы, ситуация патовая, немцы, поверните вентиль и включите "Северный поток-2", ну, давайте же! Но нет. Запуск «Северного потока - 2», как сообщило правительство ФРГ, сейчас не стоит для Берлина на повестке дня.
В России душевных метаний немецкого правительства в стиле "Назло Путину отморозим уши", искренне не понимают, потому что мы то зимой не замёрзнем, у нас газ есть. А "Газпром", не раз заявлявший, что турбина оказалась в Германии вместо России в нарушение существующего контракта, прокомментировал популярный твит, предложив включить для одинокой турбины Siemens песню Breaking the Law ("Нарушая закон") британских хеви-металистов Judas Priest.
Вслед за Газпромом, как сообщают Известия, во всеобщий флешмоб включились российские телеграм-каналы. «Русский экономист», например, предложил сразу три песни: Dayseeker — Cold, Dark Winter («Холодная, темная зима»); Bing Crosby — Looks Like A Cold и Cold Winter («Как холодная, холодная зима»), Nightdrive — Turn Off The Power («Отключить питание»). Профильный канал «Газ-Батюшка» предложил включить в плейлист знаменитую русскую народную песню: «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина», только с небольшой корректурой: «Что лежишь скучаешь, милая турбина».
Издание Shot также приняло вызов и выкатило отечественный плейлист для одинокой турбины, прозябающей на чужбине, а скорее. даже не для турбины. а для человека, который рядом с ней недавно фотографировался:
В комментариях также предлагали группу "Руки вверх" и "Ленинград". Наверняка, Шольцу должна также понравиться песня – «Звенит январская вьюга», а ещё «Зима-холода» Андрея Губина.
Тем временем, стало известно, что 31 августа «Газпром» полностью остановит на трое суток единственную работающую сейчас турбину первого «Северного потока» на три дня. Произойдёт это из-за "технического обслуживания".
В Газпроме уточнили, что оборудованию необходимо периодическое обслуживание и ремонт. Каждую тысячу часов нужно осматривать корпус на наличие неполадок. Регулярного осмотра требуют также и системы маслообеспечения, отвода продуктов сгорания газов, воздуха.
Новость уже обсудили в мессенджере Telegram. Об этом пишет Регнум. Многие пользователи с новость восприняли с юмором:
«Кто же знал, что всадники апокалипсиса оседлают… турбины Газпрома», — иронизирует Андрей Г.
«А потом объявить им, что не запустилась… дня через 4», — шутит Людмила Б.
«Шольц, что с лицом?» — смеется Deftjam.
«Без Олафа Шольца (главного спеца по турбинам) ремонт будет долгим», — написал Вадим.
«А за три дня успеете? Не надо торопиться! Тише едешь, дальше будешь!» — иронизирует Ирина.
«Европа, вдохнули и НЕ дышать! Зима, костры из покрышек на берлинских площадях, кастрюли на головах, требования безвиза в Россию», — смеется Александр.
«После ремонта нужен месячный испытательный период на минимальных мощностях», — с сарказмом отметил Mutabor777.
А вот в Германии далеко не все посчитали предложение Siemens Energy уместным.
Многие немцы посчитали его даже оскорбительным, ведь вся Европа страдает от нехватки энергии. Раздраженные пользователи жестко раскритиковали немецкую компанию за пиар на "одинокой турбине" в Twitter.
"Этот твит безвкусен. Это крайне неуместно. Речь идет о людях на Украине, которые гибнут, и о семьях в Германии, которые находятся в постоянном страхе, ожидая следующего счета за газ. И тут Siemens предлагает: "Эй, составьте нам плейлист для знаменитой турбины", – пишет менеджер Фрэнк Сарфельд.
"Пусть Siemens найдет пиарщиков получше. В какой вселенной это вообще смешно?" – считает Штефан Ауэр.
Пресс-секретарь компании Тим Проль-Герве даже попытался оправдаться:
"Пожалуйста, не тратьте свое время впустую. Ужасно, что люди гибнут каждый день. Наш твит правда не имеет к этому никакого отношения. Мы каждый день получаем множество запросов о том, где находится турбина. Это был лишь один из способов ответить на этот вопрос," – написал он.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В доме погасли огни
Кончился газ, застыла вода
Спи моя радость, усни!
Россия: "Вы ссанкции ввели?"
ЕС: "Да"
Россия: "То есть эта турбина и её ремонт нарушают ваши "ссанкции?"
ЕС: "Да"
Россия: "То есть если мы примем эту турбину, мы нарушим условия контракта и условия ваших "ссанкций"?
ЕС: "Да"
Россия: "Идите в жопу. Делайте все по закону и по контракту. Мы в вашем плятском цирке не участвуем."