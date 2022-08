"Одиночество - сволочь!" В немецком Siemens предложили развлекать турбину "Северного потока" песнями

Вслед за Газпромом, как сообщают Известия, во всеобщий флешмоб включились российские телеграм-каналы. «Русский экономист», например, предложил сразу три песни: Dayseeker — Cold, Dark Winter («Холодная, темная зима»); Bing Crosby — Looks Like A Cold и Cold Winter («Как холодная, холодная зима»), Nightdrive — Turn Off The Power («Отключить питание»). Профильный канал «Газ-Батюшка» предложил включить в плейлист знаменитую русскую народную песню: «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина», только с небольшой корректурой: «Что лежишь скучаешь, милая турбина».

Издание Shot также приняло вызов и выкатило отечественный плейлист для одинокой турбины, прозябающей на чужбине, а скорее. даже не для турбины. а для человека, который рядом с ней недавно фотографировался: