Немецкая компания Siemens Energy петросянит изо всех сил. Для той самой турбины, в недра которой с важным видом совсем недавно заглядывал канцлер Шольц, предложили создать плейлист в Spotify.

«Наша знаменитая турбина всё ещё не там, где она должна быть. Она стоит в одиночестве на нашей площадке в Мюльхайме-на-Руре. Давайте окажем бедняжке услугу и создадим плейлист в Spotify». Пользователи сети предложили включить в плейлист много грустных композиций, в частности песню «So Lonely», а также:

• I Want To Break Free ("Хочу вырваться на свободу"/ Queen)

• Life's a Gas ("Жизнь - газ" / T REX)

• Never Ending Story ("Бесконечная история" / Limahl)

• Tired of Being Alone" ("Устал от одиночества" / Эл Грин)

• Enjoy The Silence ("Наслаждайся тишиной" / Depeche Mode)

• Lemon Tree ("Лимонное дерево" / Fools Garden), где есть слова "Я сижу в своей комнате и скучаю. Опять все выходные льет дождь. Я зря трачу время, мне нечего делать. Я просто слоняюсь по дому и жду, когда ты придешь".