Последняя турбина — всё. "Газпром" на неопределённое время остановил "Северный поток - 1" из-за неисправности

Стоило только любимице россиян Урсуле Фон Дер Ляйен заговорить о введении потолка цен на русский газ, как на "Северном потоке" сломалась последняя рабочая турбина и газ по магистрали теперь не идёт совсем. Беда прям, с этими турбинами.
Новость новостей для вечера пятницы.
В ходе технического обслуживания КС «Портовая», на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) была обнаружена «утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления», - сообщили в пресс-службе «Газпрома». Таким образом, трёхдневный ремонт турбины продлён на неопределённое время. Срок зависит от реакции Siemens (туда отправлено письмо о неисправности и необходимости починки) и всех, кто за ней стоит.
Фотографию неисправности тоже приложили. Выглядит и правда ужасно - масло и всё такое... Интересно, Шольцу всё ещё смешно?
"Ранее Россия уже отчётливо показала, что ей ничего не стоит перекрыть вентиль в случае продолжения неадекватного поведения наших непартнёров. Теперь ждём реакции. В конце концов, это не у нас ограничивают поступление горячей воды в душе и призывают ходить греться в музеи", - иронизирует телеграм-канал Выпускайте Кракена.
Дмитрий Медведев на заявления Урсулы фон дер Ляйн ответил недвусмысленно:
По словам зампреда российского Совбеза, история с потолком цен на трубопроводный газ однозначно схлопнется. В этом случае простая аналогия – ситуация с российской нефтью. То есть газа в Европе просто не будет.
Впрочем, такое впечатление, что европейские деятели в последнее время заняты одним вопросом – как бы эффектнее самоубиться.
Сегодня же, но чуть ранее новости о тяжело заболевшей турбине, G7 согласовала введение потолка цен на российскую нефть.
Основные тезисы:
— Ограничения касаются российских нефти и нефтепродуктов, поставляемых морским транспортом.
— Если они закупаются выше определённой цены, обслуживание их морской перевозки (в том числе страхование и финансирование) будет запрещено.
— Конкретный уровень потолка цен будет установлен "широкой коалицией стран, решивших его придерживаться", на основании ряда технических аспектов и будет опубликован, при необходимости он будет пересматриваться.
— Сроки введения потолка цен будут согласованы со сроками вступления в силу санкций ЕС (с 5 декабря — на российскую нефть, с 5 февраля — на российские нефтепродукты).
— Будут предусмотрены точечные механизмы смягчения, которые позволят наиболее уязвимым странам сохранить доступ к российским энергоносителям.
— Страны G7 призывают нефтедобывающие государства увеличить добычу, чтобы сократить волатильность на энергетических рынках.
И если политики в Европе и США, судя по их заявлениям, явно не в себе, то население представляет своё будущее более отчетливо. Например, в Twitter уже фантазируют, как будет выглядеть 2023 год. Есть очень похожие на правду варианты:
В общем, запасаемся попкорном и продолжаем следить за ситуацией.
Источник:
АНТИФИШКИ
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2. Агрегаты изнашиваются. Чем сложнее агрегат, тем он уязвимей. Агрегаты без обслуживания в таком опасном месте - это напрашиваться на катастрофу. Так что с технической точки зрения не подкопаться.
А политика - так гейропейцы сами всё сделали. Газпром буквально хреном не шевельнул. И даже Петров с Башировым не при делах.
- как интересно у них там. Т.е. возможность покупать энергоносители за дорого - это рассматривается как привилегия)))
Варианта два - чинить турбинки 2 месяца. Или запускать СП-2.
Можно то и другое, и с бантиком. А Газпром не шевельнется - кому газ нужен, тот и должен шевелится.
Говорят, нужно отказаться от российских нефти и газа.
Так Россия сама на себя по сути санкции наложила и не продает им газ.
Ну ёпт, радуйтесь, добились своего.
Ладно Россия, нам выбора не оставили. Но Европа сама засунула голову в петлю и радуются. Чему радуются то?
если в начале 14 года и были мысли "ну не может же быть, родственный народ же!", то к лету 14 этот "родственник" был испачкан кровью по самое небалуйся.
Вот хочется впросить: -а йухли им мешало ранее искать эти рынки, если у нас дорого было? Потолок собрались вводить, ну вот вам и потолок пришёл. Ищите теперь, где заместить такие гиганские объёмы. Из Байденстана, которому самому не хватает ресурсов для внутреннего использования, из ОАЭ, когда их откровенно в своё время накерн послали? Пусть теперь думают, сладенькие...
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(c) Русская народная мудрость.
2. Китай продает СПГ в Европу, как "излишки"
Просто интригуют : какие дол.. бое.. ы из бывших " партнёров" что ещё придумают, надо ставить по всей Европе и штатам вэб камеры и делать хоррор реалити шоу : Морозко
Турбонагнетатели, турбокомпрессоры и вообще все "турбо" на порядок сложнее, чем ДВС БМВ или Мерседеса. Это я как инженер-механик говорю. Без должного обслуживания, профессионалов-эксплутанщионников и профессионалов-ремонтников, профессионалов-настройщиков можно только богу молиться.
Придет время, когда все устаканится. Но выведенные из строя турбины ввести в строй будет сложно. Еще одна особенность: в отличие от ДВС они очень не любят стоять. Им бы лучше работать. Простоит полгода-год -- добавьте еще пару миллионов на переборку подшипников и лабиринтных уплотнений.
Нечему веселиться. Технически это большая проблема.