FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Политика 3425 постов • 918 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Политика 
Последняя турбина — всё. "Газпром" на неопределённое время остановил "Северный поток - 1" из-за неисправности

Последняя турбина — всё. "Газпром" на неопределённое время остановил "Северный поток - 1" из-за неисправности

Автор:
02 сентября 2022 21:04
Сообщество : Политика
Метки: Россия   Северный поток   Урсула фон дер Ляйн   газпром   политика   портовая   ремонт   турбина   
2805
7
1

Стоило только любимице россиян Урсуле Фон Дер Ляйен заговорить о введении потолка цен на русский газ, как на "Северном потоке" сломалась последняя рабочая турбина и газ по магистрали теперь не идёт совсем. Беда прям, с этими турбинами.

Новость новостей для вечера пятницы.

В ходе технического обслуживания КС «Портовая», на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) была обнаружена «утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления», - сообщили в пресс-службе «Газпрома». Таким образом, трёхдневный ремонт турбины продлён на неопределённое время. Срок зависит от реакции Siemens (туда отправлено письмо о неисправности и необходимости починки) и всех, кто за ней стоит.

Фотографию неисправности тоже приложили. Выглядит и правда ужасно - масло и всё такое... Интересно, Шольцу всё ещё смешно?

"Ранее Россия уже отчётливо показала, что ей ничего не стоит перекрыть вентиль в случае продолжения неадекватного поведения наших непартнёров. Теперь ждём реакции. В конце концов, это не у нас ограничивают поступление горячей воды в душе и призывают ходить греться в музеи", - иронизирует телеграм-канал Выпускайте Кракена.

Дмитрий Медведев на заявления Урсулы фон дер Ляйн ответил недвусмысленно:

По словам зампреда российского Совбеза, история с потолком цен на трубопроводный газ однозначно схлопнется. В этом случае простая аналогия – ситуация с российской нефтью. То есть газа в Европе просто не будет.

Впрочем, такое впечатление, что европейские деятели в последнее время заняты одним вопросом – как бы эффектнее самоубиться.

Сегодня же, но чуть ранее новости о тяжело заболевшей турбине, G7 согласовала введение потолка цен на российскую нефть.

Основные тезисы:
— Ограничения касаются российских нефти и нефтепродуктов, поставляемых морским транспортом.
— Если они закупаются выше определённой цены, обслуживание их морской перевозки (в том числе страхование и финансирование) будет запрещено.
— Конкретный уровень потолка цен будет установлен "широкой коалицией стран, решивших его придерживаться", на основании ряда технических аспектов и будет опубликован, при необходимости он будет пересматриваться.
— Сроки введения потолка цен будут согласованы со сроками вступления в силу санкций ЕС (с 5 декабря — на российскую нефть, с 5 февраля — на российские нефтепродукты).
— Будут предусмотрены точечные механизмы смягчения, которые позволят наиболее уязвимым странам сохранить доступ к российским энергоносителям.
— Страны G7 призывают нефтедобывающие государства увеличить добычу, чтобы сократить волатильность на энергетических рынках.


И если политики в Европе и США, судя по их заявлениям, явно не в себе, то население представляет своё будущее более отчетливо. Например, в Twitter уже фантазируют, как будет выглядеть 2023 год. Есть очень похожие на правду варианты:

В общем, запасаемся попкорном и продолжаем следить за ситуацией.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: Россия   Северный поток   Урсула фон дер Ляйн   газпром   политика   портовая   ремонт   турбина   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
58  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Андрей Иванов 2 часа назад
1. С точки зрения электрики - действительно задница. Масло ко всему ещё и изоляцию портит.
2. Агрегаты изнашиваются. Чем сложнее агрегат, тем он уязвимей. Агрегаты без обслуживания в таком опасном месте - это напрашиваться на катастрофу. Так что с технической точки зрения не подкопаться.

А политика - так гейропейцы сами всё сделали. Газпром буквально хреном не шевельнул. И даже Петров с Башировым не при делах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Andrey Abramov 8 минут назад
Отменить визы для граждан ЕС и установить на границе заправки. Через месяц обанкротятся все заправки ЕС.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Crechet 8 минут назад
"предусмотрены точечные механизмы смягчения, которые позволят наиболее уязвимым странам сохранить доступ к российским энергоносителям."
- как интересно у них там. Т.е. возможность покупать энергоносители за дорого - это рассматривается как привилегия)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−95
Сто рублей три года назад 11 минут назад
Норм ненависти в каментах. А тем временем Шольц по телеку лечит, что зиму перезимуем без проблем ибо хранилища заполнены на 85%. И это без России. Минусуем братцы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
775
сергей ремизов 12 минут назад
Прощай дешёвый газ. Европа конечно же нашла замену Российскому газу, Азеры будут продавать и наращивать объёмы в Европу. Ну и конечно же наши друзья из Китая Sinopek и джово групп покроют остатки. Подсуетились. Тут вопрос, кто больше потеряет в деньгах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−145
Сигизмунд Лазаревич 15 минут назад
сп2 под давлением стоит и запустить может за несколько часов... но что-то мне подсказывает, что и там скоро появятся неразрешимые технические проблемы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Мойша 17 минут назад
Ну, в принципе Европа замерзла. СПГ не покроет дефицит.
Варианта два - чинить турбинки 2 месяца. Или запускать СП-2.
Можно то и другое, и с бантиком. А Газпром не шевельнется - кому газ нужен, тот и должен шевелится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
pssst Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Роман Полчаса назад
Не поймешь этих европейцев.
Говорят, нужно отказаться от российских нефти и газа.
Так Россия сама на себя по сути санкции наложила и не продает им газ.
Ну ёпт, радуйтесь, добились своего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Bill Полчаса назад
Не вижу повода для паники. Написано: "если они закупаются выше определённой цены". Но сама "определенная" цена не обозначена. Предположим, это будет $10000 за тыщу кубов. В принципе, можно и не переходить за эту границу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
99
Кукер 37 минут назад
Что интересно, в военном плане мы воюем с "хохлами", в экомомическом плане - с ЕС, а враг сидит за океаном, дёргает за ниточки, не несёт потерь, а наживается на экономической и горячей войне, как в 1914, 1941. Уничтожает потенциального врага (Россию), разоряет конкурента (ЕС), уничтовает потенциал Украины, которая полюбому, напрямую или в составе ЕС могла усилить Россию в будущем. Разрущает связи Германии, как передовой страны ЕС, как уже удалось в 1914 году. А мы радуемся, "хохол сдох, день не плох", а этото "хохол" наш родной брат. А немцы, "мёрзнут, суки", наши самые естественные союзники в экономическом плане. Так что опять Европа и Россия влезли всеми четырьмя лапами в ловушку, как в 1914 и 1941 году.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
285
Сергей Кукер 21 минуту назад
красавчик, сказал, как отрезал, 5+
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
99
Кукер sanchesS80 18 минут назад
Ну раньше мутила Англия, теперь дедушка (Англия) и молодой горячий жеребец (США). Англия всегда действовала тоньше. Но США учатся, они достойные наследники.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
99
Кукер ? ? ? 10 минут назад
Так это и есть искусство "разделяй и властвуй", надо кровью повязать. Моя семья с Украины, сестра деда и далее, куча народа. С нами, "погаными москалями" больще не общаются. С слову, у них у всех фамилия на -ов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
djinn 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
625
Антошка 53 минуты назад
Вот один неадекват на букву Д ниже пишет, что геюшки европриводные найдут альтернативу и мы окончательно потеряем рынок сбыта.
Вот хочется впросить: -а йухли им мешало ранее искать эти рынки, если у нас дорого было? Потолок собрались вводить, ну вот вам и потолок пришёл. Ищите теперь, где заместить такие гиганские объёмы. Из Байденстана, которому самому не хватает ресурсов для внутреннего использования, из ОАЭ, когда их откровенно в своё время накерн послали? Пусть теперь думают, сладенькие...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий 56 минут назад
в преддверии холодов, теперь самая козырная работа- сортировка мусора по принципу горит\не горит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Fishki_surfer Час назад
Не плюй в колодец, вылетит - не поймаешь!

--
(c) Русская народная мудрость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алексей Лыков Час назад
А мы за этот газ случайно деньги в казну не получали? Чем недоимку возмещать будут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
2k
Трям Час назад
Уверен, что я не один, кто не сомневался, что типа что-то пойдёт не так в ходе "планового обслуживания"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
pokevon Час назад
Ловлю себя на мысли что в последнее время новости смотреть стало интереснее любого приключенческого фильма

Просто интригуют : какие дол.. бое.. ы из бывших " партнёров" что ещё придумают, надо ставить по всей Европе и штатам вэб камеры и делать хоррор реалити шоу : Морозко
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
0rfans Час назад
Да давно бы отключили СП-1 и точка. Включайте СП-2 если хотите, а нет так пи***те за кизяками строем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Divergent?!? Час назад
Справедливости ради, надо сказать, что "Северный поток - 1" является коммерческим предприятием. Установка ГПА необходима, это понятно.
Турбонагнетатели, турбокомпрессоры и вообще все "турбо" на порядок сложнее, чем ДВС БМВ или Мерседеса. Это я как инженер-механик говорю. Без должного обслуживания, профессионалов-эксплутанщионников и профессионалов-ремонтников, профессионалов-настройщиков можно только богу молиться.
Придет время, когда все устаканится. Но выведенные из строя турбины ввести в строй будет сложно. Еще одна особенность: в отличие от ДВС они очень не любят стоять. Им бы лучше работать. Простоит полгода-год -- добавьте еще пару миллионов на переборку подшипников и лабиринтных уплотнений.
Нечему веселиться. Технически это большая проблема.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Гур 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 20 комментариев
Показать ещё
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

52796



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Генерал Глотка» и «кровожадный полудемон»: за что европейцы дали Александру Васильевичу Суворову такие страшные прозвища?
«Генерал Глотка» и «кровожадный полудемон»: за что европейцы дали Александру...
Первая клоунесса СССР, которая погибла на цирковой арене
Первая клоунесса СССР, которая погибла на цирковой арене
Набирающие популярность в сообществах
О покойниках и бобрах: нюансы, в которых разбирается не каждый лингвист и филолог
О покойниках и бобрах: нюансы, в которых разбирается не каждый лингвист и филолог
«Дома в ванной держите своего ребёнка»: в Нижнем Новгороде продавщица избила мальчика с отклонениями, потому что ей не понравилось его поведение
«Дома в ванной держите своего ребёнка»: в Нижнем Новгороде продавщица избила мальчика...
Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео)
Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ладно

Лучшие демотиваторы
Запад дорос до советской моды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#кино#в мире#забавно#Ynews#интересное#шоу бизнес#люди#Приколы
#Юмор#история#личная жизнь#автомобили#интересно#аварии#картинки#фильм#школа#СССР
#прикол#биография#подборка#дтп#автомир#авто аварии#факты#1 сентября#новости#звёзды
Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео) Китайцы выпустили поддельный iPhone 14 Pro Max (2 фото + видео) Суета вокруг турбины. Канада собирается передать Германии пять несуществующих двигателей для "Северного потока" Суета вокруг турбины. Канада собирается передать Германии пять несуществующих двигателей для... "Одиночество - сволочь!" В немецком Siemens предложили развлекать турбину "Северного потока" песнями "Одиночество - сволочь!" В немецком Siemens предложили развлекать турбину "Северного потока" песнями С головой в лихие 90-е: пост ностальгии и редких снимков С головой в лихие 90-е: пост ностальгии и редких снимков Эксперты МАГАТЭ на этой неделе посетят Запорожскую АЭС. Если успеют Эксперты МАГАТЭ на этой неделе посетят Запорожскую АЭС. Если успеют Владимир Вольфович Жириновский - политический деятель и лидер партии ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский - политический деятель и лидер партии ЛДПР

На что жалуетесь?

Вернуться