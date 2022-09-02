Последняя турбина — всё. "Газпром" на неопределённое время остановил "Северный поток - 1" из-за неисправности

Впрочем, такое впечатление, что европейские деятели в последнее время заняты одним вопросом – как бы эффектнее самоубиться.

Сегодня же, но чуть ранее новости о тяжело заболевшей турбине, G7 согласовала введение потолка цен на российскую нефть.

Основные тезисы:

— Ограничения касаются российских нефти и нефтепродуктов, поставляемых морским транспортом.

— Если они закупаются выше определённой цены, обслуживание их морской перевозки (в том числе страхование и финансирование) будет запрещено.

— Конкретный уровень потолка цен будет установлен "широкой коалицией стран, решивших его придерживаться", на основании ряда технических аспектов и будет опубликован, при необходимости он будет пересматриваться.

— Сроки введения потолка цен будут согласованы со сроками вступления в силу санкций ЕС (с 5 декабря — на российскую нефть, с 5 февраля — на российские нефтепродукты).

— Будут предусмотрены точечные механизмы смягчения, которые позволят наиболее уязвимым странам сохранить доступ к российским энергоносителям.

— Страны G7 призывают нефтедобывающие государства увеличить добычу, чтобы сократить волатильность на энергетических рынках.



