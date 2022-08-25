Самый популярный транспорт Тайваня: что придет на смену электросамокатам в Россию?

К слову, в России тоже набирает популярность электротранспорт. Правда, речь идет об электросамокатах. И пока количество в личной собственности уступает в общей массе арендуемым. Но это лишь пока. В скором времени цены на них станут более доступными для россиян и сервисам аренды нужно будет придумать что-то новенькое. Тогда они могут взять на заметку практику тайваньских коммерсантов.