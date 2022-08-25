Самый популярный транспорт Тайваня: что придет на смену электросамокатам в Россию?

Пока Илон Маск, китайцы и европейские лидеры автопрома гонятся за лидерством в обалсти электрокаров, в Тайване уже давно живут в новой эпохе.
В островной части Китая крайне популярны электроскутеры. В отличие от материковой части здесь цена на бензин даже выше, чем в Европе и США и стоит свыше 3 долларов за галлон. Именно поэтому народ предпочитает бензиновому транспортному средству альтернативу.
В Тайване настолько популярны электроскутеры, что по всему острову установлены станции для быстрой замены батареи.
Работает это, конечно же, по системе подписки — в зависимости от частоты ваших поездок и количества батарей, за такой сервис придётся отдать от 319$ до 1299$.
К слову, в России тоже набирает популярность электротранспорт. Правда, речь идет об электросамокатах. И пока количество в личной собственности уступает в общей массе арендуемым. Но это лишь пока. В скором времени цены на них станут более доступными для россиян и сервисам аренды нужно будет придумать что-то новенькое. Тогда они могут взять на заметку практику тайваньских коммерсантов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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