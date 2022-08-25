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Самый популярный транспорт Тайваня: что придет на смену электросамокатам в Россию?

Самый популярный транспорт Тайваня: что придет на смену электросамокатам в Россию?

Автор:
25 августа 2022 22:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Тайвань   Электросамокаты   интересно   транспорт   электричество   электрокары   электроскутеры   
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Пока Илон Маск, китайцы и европейские лидеры автопрома гонятся за лидерством в обалсти электрокаров, в Тайване уже давно живут в новой эпохе.

В островной части Китая крайне популярны электроскутеры. В отличие от материковой части здесь цена на бензин даже выше, чем в Европе и США и стоит свыше 3 долларов за галлон. Именно поэтому народ предпочитает бензиновому транспортному средству альтернативу.

В Тайване настолько популярны электроскутеры, что по всему острову установлены станции для быстрой замены батареи.

Работает это, конечно же, по системе подписки — в зависимости от частоты ваших поездок и количества батарей, за такой сервис придётся отдать от 319$ до 1299$.

К слову, в России тоже набирает популярность электротранспорт. Правда, речь идет об электросамокатах. И пока количество в личной собственности уступает в общей массе арендуемым. Но это лишь пока. В скором времени цены на них станут более доступными для россиян и сервисам аренды нужно будет придумать что-то новенькое. Тогда они могут взять на заметку практику тайваньских коммерсантов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Тайвань   Электросамокаты   интересно   транспорт   электричество   электрокары   электроскутеры   
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5  комментариев
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Arti 2 часа назад
У китайцев електрокары некоторых фирм так можно менять
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602
Антошка 37 минут назад
Эти самокатчики йэпаные, реально заипали! Несутся на максималках среди мирноходящих, ничего не подозревающих граждан. А их хрен услышишь, жужжат тихонько, и только из-за спины в сантиметрах от тебя - вшиииих... На каждом шагу штук по пять этой хрени понатыкали.
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6k
hhwost Час назад
автор, "в России тоже набирает популярность электротранспорт" - неудобно тебя поправлять, но собякинская вотчина это ещё не вся Россия. более того, прожив в Москве более 50 лет могу сказать, что это сейчас вообще не Россия. а остальным 130 млн. россиян имхо эти электротряски сто лет в х...й не упёрлись.
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2k
Трям 2 часа назад
Нах самокаты. Я за 2 дня алкотрипа по Питеру, ПЯТЬ раз получил уведомление, что цель в 10000 шагов достигнута. А во мне 120-130кг! Я столько даже в детстве не ходил ))
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