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Такие доски удивят даже Тони Хоука: интересные виды скейтбордов

Такие доски удивят даже Тони Хоука: интересные виды скейтбордов (16 фото)

Автор:
20 декабря 2021 11:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: быстрая езда   быстро   интересно   скейт   транспорт   
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При слове скейтборд на ум приходит классическая доска, но на самом деле существует различные вариации со своими названиями и форм-факторами, расскажем о них.


Из-за частого отсутствия волн молодые люди решили поэкспериментировать и приделали к ящикам колеса. Затем ящик заменили спрессованные доски.

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Уже в 1960 году доска на колесах стала настолько популярной, что производители досок для серфинга расширили производство и стали выпускать скейтборды.


На сегодняшний день семейство скейтов значительно расширилось и включает в себя:

Классические: обычные современные скейтборды.

Пенни борд: узкий скейт из пластика, создан для городских дорог.

Снейкборды: конструкция из двух пластиковых секций, соединённых подвижным шарниром. Имеют только два колеса и для трюков не предназначены.

Круизер – классический скейт, только большего размера и с мягкими колесами, не предназначен для скоростной езды.

Лонгборд: расширенная подвеска, увеличенные колоса, измененная деревянная платформа.

Чаще всего используется для спуска по трассам или дорогам под уклоном. Модель специфична, в том числе и из-за размера, и подходит далеко не всем любителям покататься.

Однако даже в этих пяти моделях существуют различные вариации и форм-факторы, например, скейтборды с подсветкой или складные.

Photon Light Boards – доска со встроенными светодиодными лампами, которые помогают в ночных поездках. Можно использовать и для эффектных ночных фото.

Считается, что подсветка повышает безопасность скейтбордиста, позволяя водителям автомобилей или прохожим заметить скейтера на приличном расстоянии.

Pumgo, на котором не надо отталкиваться от земли, разгоняется при нажатии на нос и конец деки с помощью 4WD системы.

Есть и вариация Flowboard, которая имеет сразу 14 колес. За счет этого дека хорошо управляема. В отличии от обычного скейта, у которого наклон 25 градусов, имеет 45 градусов наклона.

Stowboard – вообще отличный походный вариант, конструкция складывается до размеров обычного блокнота. При этом в разложенном варианте не только не уступает обычным собратьям, но и в чем-то дает фору, поскольку предназначен для любых возрастов, прочен и имеет низкий центр тяжести.

Есть еще T-Board, который является вариацией классической доски, но только с двумя колесами. Плюсы – плавное передвижение и наклон, однако модель явно не рассчитана на новичков.

Существуют и другие вариации, электрические варианты, но в данной статье мы рассмотрели одни из самых интересных моделей.

А вы катались на скейтборде? Как выглядит ваша доска?

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Метки: быстрая езда   быстро   интересно   скейт   транспорт   
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2  комментария
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Шурман 2 часа назад
У сына большая часть есть . У меня как у обычного человека , но казахские понты ни кто не отменял :)
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Шурман Час назад
А смысл ? убить ее можно быстрей чем кайф поймаешь .
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