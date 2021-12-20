Такие доски удивят даже Тони Хоука: интересные виды скейтбордов

Однако даже в этих пяти моделях существуют различные вариации и форм-факторы, например, скейтборды с подсветкой или складные.

Photon Light Boards – доска со встроенными светодиодными лампами, которые помогают в ночных поездках. Можно использовать и для эффектных ночных фото.