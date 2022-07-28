Шведские дизайнеры дают вторую жизнь "утопленным" электросамокатам

Противники электросамокатов борются с урбанистическими "зверями" везде одинаково. Так же как и в городах России чаще всего самокаты скидывают в реки и каналы. После водных процедур агрегаты не способны для дальнейшей эксплуатации. Вторую жизнь им решили дать четыре местных дизайнера. А водолазы из организации Leva Livet поставляют самокаты им по 12 штук в день.