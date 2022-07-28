Шведские дизайнеры дают вторую жизнь "утопленным" электросамокатам

Голь на выдумки хитра говорят в народе, а если речь идет о шведах, то их креатив рождает необычную дизайнерскую мебель и аксессуары для дома.
Если вы соскучились по товарам из ИКЕА, то вот вам новое творение от шведского коллектива Andra Formen, который создал коллекцию мебели из переработанных "утопленников" электросамокатов.
Линейка из переработанного городского транспорта поднятого из канала Мальмё называется E-metabolism. Как и в крупных городах России, в Швеции имеет большую популярность кикшеринг.
Естественно, из-за того что самокатчики не проходят никакого инструктажа и доступны для любых платежеспособных людей, которые не знают банальных правил дорожного движения, не обходится без конфликтов.
Противники электросамокатов борются с урбанистическими "зверями" везде одинаково. Так же как и в городах России чаще всего самокаты скидывают в реки и каналы. После водных процедур агрегаты не способны для дальнейшей эксплуатации. Вторую жизнь им решили дать четыре местных дизайнера. А водолазы из организации Leva Livet поставляют самокаты им по 12 штук в день.
После чего улов собирают, высушивают и преобразуют с помощью деталей из 3D-принтера в лампы, стулья и вазы.
Таким образом создатели мебели пытаются привлечь внимание к проблеме войны с урбанизмом и транспортными средствами, нарушающими размерный ритм жизни скандинавов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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