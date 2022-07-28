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Шведские дизайнеры дают вторую жизнь "утопленным" электросамокатам

Шведские дизайнеры дают вторую жизнь "утопленным" электросамокатам

Автор:
28 июля 2022 23:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Швеция   Электросамокаты   дизайн   интересно   мебель   самокаты   
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Голь на выдумки хитра говорят в народе, а если речь идет о шведах, то их креатив рождает необычную дизайнерскую мебель и аксессуары для дома.

Если вы соскучились по товарам из ИКЕА, то вот вам новое творение от шведского коллектива Andra Formen, который создал коллекцию мебели из переработанных "утопленников" электросамокатов.

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Линейка из переработанного городского транспорта поднятого из канала Мальмё называется E-metabolism. Как и в крупных городах России, в Швеции имеет большую популярность кикшеринг.

Естественно, из-за того что самокатчики не проходят никакого инструктажа и доступны для любых платежеспособных людей, которые не знают банальных правил дорожного движения, не обходится без конфликтов.

Противники электросамокатов борются с урбанистическими "зверями" везде одинаково. Так же как и в городах России чаще всего самокаты скидывают в реки и каналы. После водных процедур агрегаты не способны для дальнейшей эксплуатации. Вторую жизнь им решили дать четыре местных дизайнера. А водолазы из организации Leva Livet поставляют самокаты им по 12 штук в день.

После чего улов собирают, высушивают и преобразуют с помощью деталей из 3D-принтера в лампы, стулья и вазы.

Таким образом создатели мебели пытаются привлечь внимание к проблеме войны с урбанизмом и транспортными средствами, нарушающими размерный ритм жизни скандинавов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Швеция   Электросамокаты   дизайн   интересно   мебель   самокаты   
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