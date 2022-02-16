Как сейчас выглядит советская ГЭС высоко в горах

Есть в Абхазии много туристических мест, которые в сезон посещают тысячи людей, а фотографии из них разлетаются по интернету в считанные минуты. Но еще - не таких популярных, но не менее красивых и помпезных мест, как, например, заброшенные поселки Ткуарчала, здесь предостаточно.

Не так далеко от столицы - города Сухум - находится Беслетская ГЭС, которая является одной из старейших электростанций Абхазии и всего Кавказа. Её каменная плотина высотой 11 метров была заложена меценатом Смецким вблизи Беслетского моста ещё при Николае II.