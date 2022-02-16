Как сейчас выглядит советская ГЭС высоко в горах

Она по сей день выдает электричество!
Есть в Абхазии много туристических мест, которые в сезон посещают тысячи людей, а фотографии из них разлетаются по интернету в считанные минуты. Но еще - не таких популярных, но не менее красивых и помпезных мест, как, например, заброшенные поселки Ткуарчала, здесь предостаточно.
Не так далеко от столицы - города Сухум - находится Беслетская ГЭС, которая является одной из старейших электростанций Абхазии и всего Кавказа. Её каменная плотина высотой 11 метров была заложена меценатом Смецким вблизи Беслетского моста ещё при Николае II.
Впечатлявшись редкими фотоснимками этих мест, найденными в сети, я решил в один из дней нашего путешествия по Абхазии заглянуть на ГЭС. Даже не смотря на то, что, по сути, она является режимным объектом и должна как минимум усиленно охраняться.
На подъезде к ГЭС можно заметить дивной красоты Беслетский мост через реку Баслу. Это единственный сохранившийся памятник грузинской архитектуры 11 - 12 веков в Абхазии. Несмотря на то, что мост был построен еще в Средневековье, он может выдерживать до 8 тонн. Раньше по нему проходила дорога в горные долины, а сам мост имел важное военно-стратегическое значение. Об этом свидетельствуют развалины боевой башни, охранявшей мост со стороны моря.
Сейчас же здесь тишина - даже туристов нет, лишь пастух со стадом белоснежных овец удаляется через мост куда-то вдаль.
Буквально в нескольких сотнях метров от средневекового моста находится та самая ГЭС, генераторы которой крутится и по сей день, вырабатывая электричество.
К нашему удивлению, ворота на территорию электростанции оказались просто открыты, а следов пребывания людей замечено не было. Возможно, из-за новогодних праздников все уехали по домам, хотя, поговаривают, что жена смотрителя ГЭС недавно умерла, а мужчину забрали домой родственники. Правда это или нет - мне достоверно не известно, но факт остается фактом: ГЭС работает по сей день без какой-либо охраны или присмотра.
Поистине величественное сооружения из камня! ГЭС трудится для освещения окрестных деревень.
Что интересно: в сооружении, которому больше ста лет, уже пол века не производилось никаких капитальных ремонтов. Все оборудование здесь немецкое, оно и работает без какой-либо модернизации или замены узлов и агрегатов.
Поговаривают, что если встретить здешнего смотрителя, то за небольшую сумму денег вас пустят внутрь машинного зала, где смогут показать ГЭС в действии и даже дадут посмотреть на знаменитый пульт управления, который встроен в огромную мраморную доску.
К сожалению, как я уже упоминал выше, по тем или иным причинам найти смотрителя или охрану мы не смогли. В округе не было ни души, а по рабочей электростанции гуляли лишь мы одни.
Но ничего страшного! Обратившись интернету, мы легко можем найти фотографии того самого машинного зала ГЭС и увидеть генератор и пульт управление в работе.
Фото из сети интернет
Старые железные узлы и агрегаты давно покрылись ржавчиной и мхом, но по сей день находятся во вполне рабочем состоянии, что меня очень удивило. Покрутив ручку, можно легко поднять затвор, который находится снизу, и спустить воду в русло реки, минуя генератор.
Часть распределительных коробок - новые, счетчики - свежие, что выглядит достаточно нелепо на фоне старинного каменного здания и ржавых замшелых железок.
Все входы внутрь здания надежно закрыты от посторонних. Оно и понятно - объект стратегический.
Вообще, меня сильно удивило подобное отношение к столь серьезному объекту. Попробуйте в России хотя бы к забору подойти подобного заведения - люди в черном быстро вам скажут, куда идти и с какой скоростью это сделать.
А вот перед нами и самая красивая и завораживающая часть ГЭС - ее плотина. Каменная стена высотой одиннадцать метров, с которой с диким грохотом сваливаются каждую секунды тонны воды.
Из-за постоянной высокой влажности все вокруг покрывается зеленым мхом и растительностью. Даже ветки деревьев покрыты мягким ковром, что выглядит достаточно необычно.
А для самых бесстрашных есть неплохой аттракцион. Без каких-либо проблем можно подняться на одиннадцатиметровую стену и очутиться прямо над водопадом, всем телом ощущая всю мощь воды и природы.
Гулять по электростанции можно часами, изучая и разглядывая каждый механизм, периодически залипая на водопад, шум которого очень успокаивает и расслабляет.
Нам пора покидать это место и двигаться дальше - навстречу приключениям и новым интересным местам. Мне очень грустно, что подобные сооружения находятся в таком плачевном техническом состоянии, ведь почти половина века без ремонтов и модернизации оборудования - это серьезный срок для любого подобного объекта.
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Вы только представьте себе, какой красивый отель или ресторан здесь можно было бы открыть, что сильно развило бы туризм в этом месте, да и от столицы Абхазии на машине - ехать всего десять минут.
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