FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2262 поста • 492 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Как сейчас выглядит советская ГЭС высоко в горах

Как сейчас выглядит советская ГЭС высоко в горах (37 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2022 12:02
Сообщество : Путешествия
Метки: видео   интересно   путешествия   советская ГЭС   фото   электричество   
332
37
1

Она по сей день выдает электричество!

Есть в Абхазии много туристических мест, которые в сезон посещают тысячи людей, а фотографии из них разлетаются по интернету в считанные минуты. Но еще - не таких популярных, но не менее красивых и помпезных мест, как, например, заброшенные поселки Ткуарчала, здесь предостаточно.

Не так далеко от столицы - города Сухум - находится Беслетская ГЭС, которая является одной из старейших электростанций Абхазии и всего Кавказа. Её каменная плотина высотой 11 метров была заложена меценатом Смецким вблизи Беслетского моста ещё при Николае II.

Впечатлявшись редкими фотоснимками этих мест, найденными в сети, я решил в один из дней нашего путешествия по Абхазии заглянуть на ГЭС. Даже не смотря на то, что, по сути, она является режимным объектом и должна как минимум усиленно охраняться.

На подъезде к ГЭС можно заметить дивной красоты Беслетский мост через реку Баслу. Это единственный сохранившийся памятник грузинской архитектуры 11 - 12 веков в Абхазии. Несмотря на то, что мост был построен еще в Средневековье, он может выдерживать до 8 тонн. Раньше по нему проходила дорога в горные долины, а сам мост имел важное военно-стратегическое значение. Об этом свидетельствуют развалины боевой башни, охранявшей мост со стороны моря.

Сейчас же здесь тишина - даже туристов нет, лишь пастух со стадом белоснежных овец удаляется через мост куда-то вдаль.

Буквально в нескольких сотнях метров от средневекового моста находится та самая ГЭС, генераторы которой крутится и по сей день, вырабатывая электричество.

К нашему удивлению, ворота на территорию электростанции оказались просто открыты, а следов пребывания людей замечено не было. Возможно, из-за новогодних праздников все уехали по домам, хотя, поговаривают, что жена смотрителя ГЭС недавно умерла, а мужчину забрали домой родственники. Правда это или нет - мне достоверно не известно, но факт остается фактом: ГЭС работает по сей день без какой-либо охраны или присмотра.

Поистине величественное сооружения из камня! ГЭС трудится для освещения окрестных деревень.

Что интересно: в сооружении, которому больше ста лет, уже пол века не производилось никаких капитальных ремонтов. Все оборудование здесь немецкое, оно и работает без какой-либо модернизации или замены узлов и агрегатов.

Поговаривают, что если встретить здешнего смотрителя, то за небольшую сумму денег вас пустят внутрь машинного зала, где смогут показать ГЭС в действии и даже дадут посмотреть на знаменитый пульт управления, который встроен в огромную мраморную доску.

К сожалению, как я уже упоминал выше, по тем или иным причинам найти смотрителя или охрану мы не смогли. В округе не было ни души, а по рабочей электростанции гуляли лишь мы одни.

Но ничего страшного! Обратившись интернету, мы легко можем найти фотографии того самого машинного зала ГЭС и увидеть генератор и пульт управление в работе.

Фото из сети интернет

Старые железные узлы и агрегаты давно покрылись ржавчиной и мхом, но по сей день находятся во вполне рабочем состоянии, что меня очень удивило. Покрутив ручку, можно легко поднять затвор, который находится снизу, и спустить воду в русло реки, минуя генератор.

Часть распределительных коробок - новые, счетчики - свежие, что выглядит достаточно нелепо на фоне старинного каменного здания и ржавых замшелых железок.

Все входы внутрь здания надежно закрыты от посторонних. Оно и понятно - объект стратегический.

Вообще, меня сильно удивило подобное отношение к столь серьезному объекту. Попробуйте в России хотя бы к забору подойти подобного заведения - люди в черном быстро вам скажут, куда идти и с какой скоростью это сделать.

А вот перед нами и самая красивая и завораживающая часть ГЭС - ее плотина. Каменная стена высотой одиннадцать метров, с которой с диким грохотом сваливаются каждую секунды тонны воды.

Из-за постоянной высокой влажности все вокруг покрывается зеленым мхом и растительностью. Даже ветки деревьев покрыты мягким ковром, что выглядит достаточно необычно.

А для самых бесстрашных есть неплохой аттракцион. Без каких-либо проблем можно подняться на одиннадцатиметровую стену и очутиться прямо над водопадом, всем телом ощущая всю мощь воды и природы.

Гулять по электростанции можно часами, изучая и разглядывая каждый механизм, периодически залипая на водопад, шум которого очень успокаивает и расслабляет.

Нам пора покидать это место и двигаться дальше - навстречу приключениям и новым интересным местам. Мне очень грустно, что подобные сооружения находятся в таком плачевном техническом состоянии, ведь почти половина века без ремонтов и модернизации оборудования - это серьезный срок для любого подобного объекта.



Вы только представьте себе, какой красивый отель или ресторан здесь можно было бы открыть, что сильно развило бы туризм в этом месте, да и от столицы Абхазии на машине - ехать всего десять минут.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: видео   интересно   путешествия   советская ГЭС   фото   электричество   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Влад 23 минуты назад
Состояние непосредственно самого оборудования не столь уж и плохое, за техникой следили.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
PsyDoza Frankenschpökel 12 минут назад
Пара фот оттуда. Вид на мост с другой стороны и изнутри ГЭС на реку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Камилла Валиева: лучшие результаты, несмотря на все превратности судьбы (8 фото + 3 видео) Камилла Валиева: лучшие результаты, несмотря на все превратности судьбы (8 фото + 3 видео) Маяк на острове Вестман: лучшее место, чтобы пережить зомби-апокалипсис Маяк на острове Вестман: лучшее место, чтобы пережить зомби-апокалипсис Путешествие в прошлое: как провести на карантине время Путешествие в прошлое: как провести на карантине время Падающая башня и еще 9 русских аналогов иностранных достопримечательностей Падающая башня и еще 9 русских аналогов иностранных достопримечательностей Русская Ницца и Зауральский Чикаго: 10 прозвищ русских городов Русская Ницца и Зауральский Чикаго: 10 прозвищ русских городов Откуда посреди Парижа взялось старое деревянное шале Откуда посреди Парижа взялось старое деревянное шале
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1268840



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сыктывкар в 1980-е на снимках Сергея Зиновьева
3
57
Сыктывкар в 1980-е на снимках Сергея Зиновьева
Отказ склонить флаг родной страны на Олимпиаде: характер, убеждения или пренебрежение общими правилами?
0
36
Отказ склонить флаг родной страны на Олимпиаде: характер, убеждения или пренебрежение...
Набирающие популярность в сообществах
Наоми Кэмпбелл впервые показала лицо своей дочери
0
10
Наоми Кэмпбелл впервые показала лицо своей дочери
Вертолёт
0
6
Вертолёт
Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео)
Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Красивое сердце
0
0

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#подборка#дтп#кино#Приколы#истории#Разное#Украина
#фото#ватермарк#Россия#интересное#Ynews#аварии#авто аварии#СССР#история#комментарии
#прикол#факты#картинки#люди#в мире#забавно#автомобили#автомир#кот#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться