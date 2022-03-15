На окраине Припяти - десятки перевернутых автобусов и японская спецтехника

Среди густых полесских лесов, на окраине Припяти, обнесенный высоким бетонным забором с колючей проволокой - находится бывший секретный завод "Юпитер".
Официально здесь выпускали ролики для бытовых магнитофонов и другие мелкие детали. Под прикрытием изготовления бытовой продукции - здесь в большинстве секретных цехов производилась совершенно другая продукция для оборонной промышленности СССР. За серьезным охранным периметром и строгим пропускным режимом внутри цехов занимались разработкой и сборкой военных электронно-вычислительных машин и черных ящиков для военных субмарин, истребителей, а также продукции для космической промышленности.
Территория завода была внушительных размеров и была сопоставима с целым городским микрорайоном.
После катастрофы на Чернобыльской АЭС секретный завод оказался одним из тех мест, которое было просто нельзя бросить, поэтому сверху было принято решение провести полную дезактивацию территории, после чего производство оборудования снова возобновилось.
Завод функционировал до тех пор, пока не была окончательно остановлена выработка электроэнергии на блоках ЧАЭС, ведь станция являлась главным источником для обеспечения масштабного производства в городе, который располагался всего в паре километрах от станции.
После того, как военные и сотрудники покинули завод, забрав с собой все свои секреты, территория была отдана во владение "Спецатома", где в бывших цехах уже занялись испытанием робототехники для объекта саркофага, а также обустроили дозиметрические лаборатории, где хранили и изучали пробы зараженного грунта.
В конце 00-х "Спецатом" также утратил интерес к заводу. Видимо, в связи с урезанием бюджетов, просто съехал, оставив завод на растерзание мародерам и сталкерам, которые теперь могли вольно гулять по цехам бывшего секретного предприятия.
О самом заводе, его цехах административно-бытовой части и об убежище мы поговорим в следующий раз. Сегодня же прогуляемся по задворкам завода. Теплая осенняя погода прекрасна, солнце едва греет спину, а на улицы города еще не вышли патрули полиции.
Проходя мимо опытного цеха №3, в кустах обязательно заметишь этого огромного гиганта. Перед нами - остатки радиоуправляемого бульдозера фирмы Komatsu. Некоторые роботы этой фирмы были рассчитаны на работу даже глубоко под водой. Как показала практика, с радиационными нагрузками при ликвидации аварии на ЧАЭС справились не все.
Для ликвидации последствии аварии в зону было завезено множество различной робототехники, причем, не смотря на железный занавес, доставляли их из разных стран. Какие только модели не помогали ликвидаторам!
В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС участвовали модели Komatsu D155W, но не очень успешно. Радиация сыграла злую шутку и внесла некоторые особенности в управление, в частности - радиус управления 50 -100 метров оказался недостаточен для работы в зараженной зоне при высоких фонах радиации.
Теперь японская спецтехника с повышенным радиационным фоном просто брошена на задворках Припяти, как памятник робототехнике, опережающей свое время. Достаточно странным фактом является то, что ее не вывезли на одну из радиоактивных свалок и решили просто оставить здесь, в черте города, где сотни любопытных туристов ежедневно подходят к ней в плотную и даже забираются на нее верхом.
Давайте пройдем чуть дальше, за корпус №4, где раньше располагалась площадка ГСМ. Сейчас здесь лежат десятки перевернутых автобусов, подпертых различными ржавыми палками и ломами.
Также среди зарослей не сразу можно заметить разобранные ГАЗ-66, которые тоже принимали участие в ликвидации последствий аварии и подверглись радиоактивному заражению.
Стоит уточнить, что до конца 00-х вся эта техника стояла здесь вполне комплектной и даже могла передвигаться для нужд "Спецатома", но после того, как территорию завода полностью бросили, зараженную технику очень быстро разворовали, буквально разрывая ее на куски.
В основном, на боку лежат автобусы "Кубань" Г1А1 и ЛАЗ-695. Эти автобусы были ходовыми на момент аварии на ЧАЭС, они же и принимали непосредственное участие как в эвакуации населения с зараженных территорий, так и в помощи ликвидаторам по очистке города и прилегающих территорий.
Невооруженным взглядом можно заметить, что вся техника подверглась полному разбору на запчасти, которые, скорее всего, теперь где-то ездят на просторах бывшего СССР и, возможно, даже облучают людей, которые совершенно ничего не подозревают об этом. Видно, что технику разбирали достаточно варварскими методами и впопыхах, но, скорее всего, с одобрения или под прикрытием местного начальства или охраны города или зоны. Так же и вывозили зараженный металл и запчасти из зоны - явно не на тележках, поэтому с этим моментом, думаю, всем все предельно ясно.
Конечно, эти фотографии многим напомнят всем известную серию игр "Сталкер", но в живую увидеть завод и его окрестности - зрелище куда более захватывающее, чем компьютерная игра. Мы проделали немалый путь до города, преодолели десятки трудностей, чтобы попасть в зону и не быть пойманными охраной и полицией. Сделав еще несколько фотографий, принимаем решение отправиться на конспиративную квартиру, пока в городе не появились блюстители порядка, которые так и жаждут поймать очередного сталкера, что потерял бдительность и чувство осторожности.
Дождавшись вечера и полной тишины в городе, мы снова выйдем на фотоохоту. Вернемся на завод "Юпитер", чтобы погулять по его бывшим секретным цехам и показать Вам новые интересные фотоснимки. Но это уже совсем другая история, о которой я расскажу Вам в следующий раз у нас на канале.
Источник:
АНТИФИШКИ
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