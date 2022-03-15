На окраине Припяти - десятки перевернутых автобусов и японская спецтехника

После катастрофы на Чернобыльской АЭС секретный завод оказался одним из тех мест, которое было просто нельзя бросить, поэтому сверху было принято решение провести полную дезактивацию территории, после чего производство оборудования снова возобновилось.

Завод функционировал до тех пор, пока не была окончательно остановлена выработка электроэнергии на блоках ЧАЭС, ведь станция являлась главным источником для обеспечения масштабного производства в городе, который располагался всего в паре километрах от станции.

После того, как военные и сотрудники покинули завод, забрав с собой все свои секреты, территория была отдана во владение "Спецатома", где в бывших цехах уже занялись испытанием робототехники для объекта саркофага, а также обустроили дозиметрические лаборатории, где хранили и изучали пробы зараженного грунта.