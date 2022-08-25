Когда дело касается дизайна, человеческая фантазия не знает границ

Во все времена, независимо от моды, предпочтение отдавалось минимализму. Ну, а что? Этот вариант беспроигрышный, и к тому же он никогда не выходит из моды. Однако существуют на свете неугомонные чудо-дизайнеры, которым только дай возможность повытворять с комнатами и помещениями что-нибудь эдакое. В результате получаются шедевры, от которых невозможно оторвать глаз. Предлагаем вам взглянуть на некоторые из них.

Туалет для тех, кто ценит комфорт и уют. Интересно, сложно ли его убирать?