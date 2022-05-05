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17 примеров того, как в ресторанах решили добавить изюминку в дизайн и интерьер

17 примеров того, как в ресторанах решили добавить изюминку в дизайн и интерьер

Автор:
05 мая 2022 08:55
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   идея   интерьер   кафе   креатив   ресторан   фото   
1542
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Вот почему во многих ресторанах так внимательно относятся к интерьеру и к самым маленьким деталям дизайна. Давайте посмотрим, чем же, помимо кухни, пробуют удивить и привлечь посетителей!

Как думаете, ради чего люди обычно ходят в кафе и рестораны? Да, в первую очередь, чтобы съесть что-нибудь вкусное! Но не стоит недооценивать и важность атмосферы: одно дело, пообедать дома, а совсем другое — прийти в какое-нибудь необычное место.


Идеальное детское меню!

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Вот так в кафе подают сахар

Этот кофейный столик можно поднимать и опускать с помощью рукоятки

Кастрюля вместо раковины — очень даже логичный ход для ресторана

Тут используют пачки из-под молока в качестве подносов для кофе

Табличка на двери в уборную в моём любимом ресторане

Надпись: «Кем бы вы ни были, просто помойте руки».


В ресторане морепродуктов во Вьетнаме стоят столы в форме лодок

Проходил мимо ресторана и увидел, что в качестве декора они используют перевёрнутую машину

Пол в местном ресторане. И пусть всё это подделка, но всё равно же круто!

Посетители этого кафе отмечают, откуда они приехали

Столы-качели в международном аэропорту Сингапура

В помещении этого ресторана ещё год назад располагался банк

Теперь, если удастся забронировать столик, можно поужинать прямо в банковском хранилище!


И ещё одна кулинарная деталь интерьера — светильники-тёрки

Максимально тематические раковины в ресторане «Гараж Форда»

Здесь для нумерации столов используются детские книги. Читайте, пока ждёте обед!

Буквы из игры «Эрудит» сообщают названия выпечки

Двухметровый Бамблби в ресторане тайской кухни. Почему бы и нет!

Что ж, остаётся надеяться, что к приготовлению блюд в этих заведениях относятся с такой же фантазией, как и к дизайну!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дизайн   идея   интерьер   кафе   креатив   ресторан   фото   
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1  комментарий
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Алексей Лыков Час назад
Комментарий к фото
там всё здание вверх ногами, не только машина
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