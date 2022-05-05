17 примеров того, как в ресторанах решили добавить изюминку в дизайн и интерьер

Вот почему во многих ресторанах так внимательно относятся к интерьеру и к самым маленьким деталям дизайна. Давайте посмотрим, чем же, помимо кухни, пробуют удивить и привлечь посетителей!
Как думаете, ради чего люди обычно ходят в кафе и рестораны? Да, в первую очередь, чтобы съесть что-нибудь вкусное! Но не стоит недооценивать и важность атмосферы: одно дело, пообедать дома, а совсем другое — прийти в какое-нибудь необычное место.
Идеальное детское меню!
Вот так в кафе подают сахар
Этот кофейный столик можно поднимать и опускать с помощью рукоятки
Кастрюля вместо раковины — очень даже логичный ход для ресторана
Тут используют пачки из-под молока в качестве подносов для кофе
Табличка на двери в уборную в моём любимом ресторане
Надпись: «Кем бы вы ни были, просто помойте руки».
В ресторане морепродуктов во Вьетнаме стоят столы в форме лодок
Проходил мимо ресторана и увидел, что в качестве декора они используют перевёрнутую машину
Пол в местном ресторане. И пусть всё это подделка, но всё равно же круто!
Посетители этого кафе отмечают, откуда они приехали
Столы-качели в международном аэропорту Сингапура
В помещении этого ресторана ещё год назад располагался банк
Теперь, если удастся забронировать столик, можно поужинать прямо в банковском хранилище!
И ещё одна кулинарная деталь интерьера — светильники-тёрки
Максимально тематические раковины в ресторане «Гараж Форда»
Здесь для нумерации столов используются детские книги. Читайте, пока ждёте обед!
Буквы из игры «Эрудит» сообщают названия выпечки
Двухметровый Бамблби в ресторане тайской кухни. Почему бы и нет!
Что ж, остаётся надеяться, что к приготовлению блюд в этих заведениях относятся с такой же фантазией, как и к дизайну!
Источник:
АНТИФИШКИ
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