Жена купила мужу свою резиновую заместительницу

Чар Грей и ее 28-летний муж Каллум из Уорикшира приняли в семью реалистичную куклу, которую они называют Ди. Пара изначально подумывала о том, чтобы заняться групповым сексом для «оживления личной жизни», но у Чар были сомнения, и она беспокоилась, что может начать ревновать. В результате 23-летняя Чар решила купить куклу за 1500 фунтов стерлингов (100 тысяч рублей) в качестве «золотой середины».

2022-07-22T08:30:01+03:00