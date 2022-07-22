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Жена купила мужу свою резиновую заместительницу

Жена купила мужу свою резиновую заместительницу

Автор:
22 июля 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Семейные проблемы   и так бывает   муж и жена   ну вы даете!   резиновая жена   странное дело   странные люди   удивительное рядом   
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23-летняя британка Чар Грей, которая не могла справиться с высоким сексуальным влечением своего мужа, решила купить ему секс-куклу, как две капли воды похожую на саму Чар.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Семейные проблемы   и так бывает   муж и жена   ну вы даете!   резиновая жена   странное дело   странные люди   удивительное рядом   
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14  комментариев
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2k
Ивлар 3 часа назад
Стишок про резиновую Зину, с каждым годом играет все новыми и новыми красками...
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39k
Aleksandr 16 минут назад
в 23 года выглядит на 32 минимум...
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91
Человек Наблюдающий Полчаса назад
Дебилы
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35k
Mamin Sibiriak 39 минут назад
Кукла-то покрасивее будет, да и сиськи у неё зачетные.
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656
HalloFreeSpace Час назад
Ну теперь он будет хотеть втроем, так , что не сильно отмазалась ))))
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46k
dima423 2 часа назад
стремные все какие то
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7k
Bartello 2 часа назад
А потом муж впишет куклу в завещание)))
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248
Миха 2 часа назад
фото и видео отчёт не полный! где груповушка? друг интересуется
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15k
Alex 2 часа назад
Осталось купить резинового заместителя
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18k
ЦСКА 2 часа назад
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2k
pinbalist 3 часа назад
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14k
ss 3 часа назад
Да уж... По-моему всё. Процесс начал развиваться неконтролируемо. Пророчество фильма "Идиократия" начало сбываться.
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