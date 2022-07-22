Жена купила мужу свою резиновую заместительницу

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23-летняя британка Чар Грей, которая не могла справиться с высоким сексуальным влечением своего мужа, решила купить ему секс-куклу, как две капли воды похожую на саму Чар.
Чар Грей и ее 28-летний муж Каллум из Уорикшира приняли в семью реалистичную куклу, которую они называют Ди. Пара изначально подумывала о том, чтобы заняться групповым сексом для «оживления личной жизни», но у Чар были сомнения, и она беспокоилась, что может начать ревновать. В результате 23-летняя Чар решила купить куклу за 1500 фунтов стерлингов (100 тысяч рублей) в качестве «золотой середины».
«Мы говорили о том, чтобы придать пикантности нашей интимной жизни и устроить секс втроем или вчетвером, но, как и большинство девушек, я беспокоилась, что мне будет трудно увидеть Каллума с другой женщиной, - говорит Чар. - Это было совместное решение - купить секс-куклу, но это было лучшее решение, которое определенно улучшило нашу сексуальную жизнь».
«Это здорово, потому что у Каллума сильное сексуальное влечение, и если я не в настроении, у него есть Ди, - говорит Чар. - Нам обоим нравится экспериментировать с ней, и она тоже регулярно присоединяется к нашим жарким объятиям».
Супруги говорят, что относятся к Ди как к еще одному члену их семьи, и он даже присоединяется к ним в автомобильных поездках и когда они смотрят телевизор.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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