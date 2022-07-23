Удачное решение проблем с помощью подручных средств

Хорошему мастеру для того, чтобы выполнить свою работу, нужны хорошие инструменты и качественные материалы. А гениальному мастеру достаточно пары пустяковин, которые всегда есть под рукой, - и все, проблема решена!

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"Забился унитаз, и моя свекровь выкопала из подвала супер-вантуз" 0 Источник:

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Надеемся только на крепость рук, на руки друга и... а, крюк мы еще не вбили, жаль 0 Источник:

Универсальное средство 0 Источник:

М - Мультифункциональность 0 Источник:

"Мне требовался вентилятор, который стоит на высокой ножке, а был только настольный" 0 Источник:

Когда бабы на чайник нет, а горячего чаю хочется 0 Источник:

Крепление надежно на 146% 0 Источник:

Нет уж, больше никаких царапин! 0 Источник:

"Я купила тебе кучу книг по ремонту мебели, воспользуйся ими по назначению и почини кресло!" - сказала жена" 0 Источник:

Чтобы далеко не лазить 0 Источник:

Вот это действительно ДОМ на колесах! 0 Источник:

Когда доставка штор задерживается 0 Источник:

Кресло - нет, трон! 0 Источник:

Такие пробники помогают точно понять, как лак будет смотреться на ногтях 0 Источник:

Если экран разболтался 0 Источник:

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Чем не след снежного человека? 0 Источник:

"Я все время теряю обручальное кольцо во время тренировок. Тату-кольцо позволяет забыть об этой проблеме" 0 Источник:

Когда не взял на работу шляпу с полями от солнца, а без нее светило слепит глаза 0 Источник:

Если потерялась деталь от наушника, всегда можно что-нибудь придумать 0 Источник:

«Я построил гребное колесо на солнечной энергии для своего каноэ» 0 Источник:

Как превратить след от аварии в произведение искусства 0 Источник:

Если от паззла потерялось несколько деталей... или просто лень его собирать 0 Источник:

Работать на улице можно даже на солнце, стоит проявить немного фантазии 0 Источник:

Стройка, предупреждающая о только что помытых полах, в самом заметном - и немного смешном - варианте 0 Источник:

Гриль сломлся, но еще послужит 0 Источник:

Деревенский фитнес 0 Источник:

Дверь с кошачьей дверцей, которая не создает сквозняков 0 Источник: