Удачное решение проблем с помощью подручных средств

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Хорошему мастеру для того, чтобы выполнить свою работу, нужны хорошие инструменты и качественные материалы. А гениальному мастеру достаточно пары пустяковин, которые всегда есть под рукой, - и все, проблема решена!
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"Я купила тебе кучу книг по ремонту мебели, воспользуйся ими по назначению и почини кресло!" - сказала жена"
"Я все время теряю обручальное кольцо во время тренировок. Тату-кольцо позволяет забыть об этой проблеме"
Стройка, предупреждающая о только что помытых полах, в самом заметном - и немного смешном - варианте
Источник: — переведено специально для fishki.net
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