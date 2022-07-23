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Удачное решение проблем с помощью подручных средств

Удачное решение проблем с помощью подручных средств

Автор:
23 июля 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Мастера   и так бывает   идеи   необычные решения   ну вы даете!   подручные средства   странные люди   удивительное рядом   
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Хорошему мастеру для того, чтобы выполнить свою работу, нужны хорошие инструменты и качественные материалы. А гениальному мастеру достаточно пары пустяковин, которые всегда есть под рукой, - и все, проблема решена!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мастера   и так бывает   идеи   необычные решения   ну вы даете!   подручные средства   странные люди   удивительное рядом   
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2  комментария
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255
adssaf afasffdsga 2 часа назад
Комментарий к фото
Поставить вентилятор на стул сейчас у англосаксов считается гениальным инженерным решением? Мне кажется, их надо бояться. Они настолько отупели, что считают очень обыденные действия проявлением недюжинного ума и у них есть ЯДЕРНЫЕ редакторы и оружие. Находиться с ними на одной планете становится опасно.
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619
Бухтей 18 минут назад
сральник с подлокотниками обычная конструкция для инвалидов
кто с трудом ходит
им иначе не встать
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