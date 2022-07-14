FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 368 постов • 58 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
Коллекционер собирает камешки из-под ног

Коллекционер собирает камешки из-под ног

Автор:
14 июля 2022 09:07
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Япония   и так бывает   камешки   коллекция   новый тренд   ну вы даете!   странные люди   удивительное рядом   
194
3
Японец, который целый год выуживал мелкие камешки из подошв своих кроссовок, возможно, стал родоначальником нового хобби, которое вдохновило его соотечественников.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Япония   и так бывает   камешки   коллекция   новый тренд   ну вы даете!   странные люди   удивительное рядом   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Когда коту нехрен делать, он ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
13k
Элитный тигр 3 минуты назад
Кроме как "дол*па*еп" больше ничего на ум не приходит. Скоро коллекционеры еще и камушками и стеклышками обмениваться начнут, ДБ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
petia 23 минуты назад
Казюли пусть еще начнет собирать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35
Артём 39 минут назад
Из-за таких людей на дорогах скоро закончатся камушки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Михаил 39 минут назад
таких коллекционеров дурка коллекционирует
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский 50 минут назад
А когда наступает в кучу говна, он его наверное, тоже коллекционирует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−95
Thomsen Час назад
У меня был знакомый уролог, он собирал камешки из почек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
564
HalloFreeSpace 2 часа назад
Забавное хобби )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Кыся 2 часа назад
Кажется, у чувака кукуха поехала... Впрочем, там, в Японии, у половины она давно уехала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Victor 2 часа назад
вот не удивлюсь, если кто-нить собирает туалетную бумагу со своими чиркашами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ss 2 часа назад
Предлагаю ему начать собирать кАкушки из под трусов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

70874



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Всегда есть нюанс... а порой и не один
Всегда есть нюанс... а порой и не один
Однажды в деревне: события которые не могли произойти в городе
Однажды в деревне: события которые не могли произойти в городе
События на Украине 13- 14 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 13- 14 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Немецкий политик назвал Германию «страной третьего мира»
Немецкий политик назвал Германию «страной третьего мира»
Неожиданные и очевидные примеры плагиата
Неожиданные и очевидные примеры плагиата
«Ну все, допился». Наши звезды, чью красоту погубили алкоголь и болезни
«Ну все, допился». Наши звезды, чью красоту погубили алкоголь и болезни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ладно, прощаю

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#люди#в мире#фотографии#позитив#истории#Ynews#красота
#интересно#животные#подборка#автомобили#картинки#аварии#авто аварии#кино#природа#фотографии из соцсетей
#Юмор#факты#интересное#автомир#СССР#дтп#Жизнь#шоу бизнес#Россия#дети
«Ну все, допился». Наши звезды, чью красоту погубили алкоголь и болезни «Ну все, допился». Наши звезды, чью красоту погубили алкоголь и болезни Жительница Таиланда устроила себе жизнь в розовом цвете Жительница Таиланда устроила себе жизнь в розовом цвете Как живет самый старый человек на планете Как живет самый старый человек на планете В Японии за 50 рублей можно безопасно уничтожить свое прошлое В Японии за 50 рублей можно безопасно уничтожить свое прошлое Скуластая красотка продолжает эксперименты с пластикой Скуластая красотка продолжает эксперименты с пластикой Японская пара разводится каждые три года из-за фамилии Японская пара разводится каждые три года из-за фамилии

На что жалуетесь?

Вернуться