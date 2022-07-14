Коллекционер собирает камешки из-под ног

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Японец, который целый год выуживал мелкие камешки из подошв своих кроссовок, возможно, стал родоначальником нового хобби, которое вдохновило его соотечественников.
Неруно Дайсуки, иллюстратор и художник манги из Японии, недавно получил свои пять минут славы в социальных сетях после того, как продемонстрировал коллекцию камешков и осколков стекла, которые он выловил из подошв своих ботинок за последний год. Мелкие камешки постоянно застревают в канавках подошвы нашей обуви, но кому придет в голову их собирать? Но Дайсуки сделал это, и после года кропотливой работы продемонстрировал свою коллекцию из 179 камешков, 32 осколков стекла и 1 ореха.
«Когда я вычищал камешки, застрявшие в канавке на подошве недавно купленных кроссовок, я почувствовал, что просто выбрасывать их было бы напрасно, и подумал: «Было бы интересно их собрать», — вспоминает Дайсуки. Японский коллекционер рассказал, что участок дороги между его домом и круглосуточным магазином был его самым продуктивным испытательным полигоном, так как именно здесь гравий обычно застревал в подошвах его кроссовок. Извлечь камешки было не так просто, поскольку слишком сильное надавливание зубочистками могло слишком далеко катапультировать маленькие фрагменты, и он мог их потерять.
«Когда я вычищал камешки, застрявшие в канавке на подошве недавно купленных кроссовок, я почувствовал, что просто выбрасывать их было бы напрасно, и подумал: «Было бы интересно их собрать», — вспоминает Дайсуки. Японский коллекционер рассказал, что участок дороги между его домом и круглосуточным магазином был его самым продуктивным испытательным полигоном, так как именно здесь гравий обычно застревал в подошвах его кроссовок. Извлечь камешки было не так просто, поскольку слишком сильное надавливание зубочистками могло слишком далеко катапультировать маленькие фрагменты, и он мог их потерять.
Неруно Дайсуки начал собирать камушки в июне прошлого года, чтобы скоротать время во время карантина, но странное хобби разрослось, и ему удавалось поддерживать его в течение года. Недавно он продемонстрировал в соцсетях свою коллекцию камней и осколков стекла, аккуратно разложенную на доске. Многие задавались вопросом, зачем тратить время на такую ерунду в течение целого года? Но общая реакция на коллекцию Дайсуки была на удивление позитивной: большинство людей восхищались его терпением и изобретательностью, а некоторые даже заявляли, что вдохновились начать коллекционировать содержимое подошв собственной обуви. «Я хочу использовать эту идею для летних каникул в начальной школе», — прокомментировал один пользователь, а другой написал: «Мне очень нравится эта идея!»
Что касается Неруно, то он хочет и далее пополнять свою коллекцию и подумывает о том, чтобы разделить ее на две части - между правой и левой подошвами обуви, пока не придумает более интересный проект.
Что касается Неруно, то он хочет и далее пополнять свою коллекцию и подумывает о том, чтобы разделить ее на две части - между правой и левой подошвами обуви, пока не придумает более интересный проект.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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