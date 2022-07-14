Коллекционер собирает камешки из-под ног

Неруно Дайсуки, иллюстратор и художник манги из Японии, недавно получил свои пять минут славы в социальных сетях после того, как продемонстрировал коллекцию камешков и осколков стекла, которые он выловил из подошв своих ботинок за последний год. Мелкие камешки постоянно застревают в канавках подошвы нашей обуви, но кому придет в голову их собирать? Но Дайсуки сделал это, и после года кропотливой работы продемонстрировал свою коллекцию из 179 камешков, 32 осколков стекла и 1 ореха.

«Когда я вычищал камешки, застрявшие в канавке на подошве недавно купленных кроссовок, я почувствовал, что просто выбрасывать их было бы напрасно, и подумал: «Было бы интересно их собрать», — вспоминает Дайсуки. Японский коллекционер рассказал, что участок дороги между его домом и круглосуточным магазином был его самым продуктивным испытательным полигоном, так как именно здесь гравий обычно застревал в подошвах его кроссовок. Извлечь камешки было не так просто, поскольку слишком сильное надавливание зубочистками могло слишком далеко катапультировать маленькие фрагменты, и он мог их потерять.