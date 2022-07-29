За бегуньей в парке погналась стая выдр

Жительница Сингапура по имени Лу Сю Фэн (Lu Xiu Feng) прогуливалась в местном парке Западного побережья с детьми, как вдруг услышала крики. Затем она увидела бегунью, которая отчаянно пыталась убежать от семи диких выдр, зовя на помощь. По словам Лу, в тот момент в парке было около десяти человек, но они боялись подходить близко к выдрам - поэтому женщине так никто и не помог.