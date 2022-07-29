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За бегуньей в парке погналась стая выдр

За бегуньей в парке погналась стая выдр

Автор:
29 июля 2022 11:44
Сообщество : Животные
Метки: Случаи   выдры   дикая природа   дикие животные   животные   инциденты   истории   сингапур   фото   
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Очевидцы в парке Западного побережья в Сингапуре внезапно услышали крики о помощи. Потом они увидели, как за бегуньей гонится целая стая диких выдр - а та с ужасом убегает от них. Как выяснилось позже, на это были причины.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Случаи   выдры   дикая природа   дикие животные   животные   инциденты   истории   сингапур   фото   
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15  комментариев
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10k
Vacony 2 часа назад
Они просто хотели ее выдрать ...
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Виталий Полчаса назад
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52k
А.Берестенко 38 минут назад
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7k
Владимир 41 минуту назад
Шутка про запах рыбы, уже была?
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9k
Maddy8 55 минут назад
Признаюсь, только сейчас узнал,Что выдры бывают агрессивные. Их всегда показывают как очень добрых и типа в случае опасности мама-выдра показывает своё дитятко нападающему, типа в попытках вызвать жалость.
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7k
Nikolay 57 минут назад
Свидетелем событий был десяток свидетелей и никто не пришел на помощь. А между прочим маленьким выдрам тяжело угнаться за опытной бегуньей. Хоть бы кто пришел на помощь и подержал ее пока выдры мстили за своего ребенка
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3k
Денис Час назад
Да хрен там убежишь. Они носятся 30км.ч. Мопед шерстяной.
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27k
Vazari Час назад
Надо в парке фотки камбербетча развесить. Должно помочь.
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58k
pynh 2 часа назад
мохнатку не помыла - выдры побежали за рыбой
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6k
Shtoppi 2 часа назад
Да они же просто поиграть хотели
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46k
Элек Мек 2 часа назад
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Б.Касторский 2 часа назад
Наступила на мелкого?! Я за выдр в данной ситуации.
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Алексей 2 часа назад
Крокодилы эту банду стараются стороной обойти,они как медоеды только водные
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