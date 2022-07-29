За бегуньей в парке погналась стая выдр

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Очевидцы в парке Западного побережья в Сингапуре внезапно услышали крики о помощи. Потом они увидели, как за бегуньей гонится целая стая диких выдр - а та с ужасом убегает от них. Как выяснилось позже, на это были причины.
Жительница Сингапура по имени Лу Сю Фэн (Lu Xiu Feng) прогуливалась в местном парке Западного побережья с детьми, как вдруг услышала крики. Затем она увидела бегунью, которая отчаянно пыталась убежать от семи диких выдр, зовя на помощь. По словам Лу, в тот момент в парке было около десяти человек, но они боялись подходить близко к выдрам - поэтому женщине так никто и не помог.
Выдры гнались за бегуньей около двух минут, и за это время успели покусать ей ноги. После этого выдры отправились обратно в лес. По словам очевидцев, виной всему, вероятно, было то, что бегунья наступила на одного из щенков выдр - и те решили её наказать таким образом.
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"Мы не смогли помочь женщине. Как только выдры направились в нашу сторону, нам пришлось убежать самим. Зубы у выдр очень острые, поэтому с ними лучше не шутить. Лучше бы в парке поставили предупреждающие знаки о них," - сказала Лу.
Кстати, в последние месяцы было несколько сообщений о нападениях выдр. В апреле выдры укусили за ноги мужчину-бегуна, который пытался снять видео в парке Калланг Риверсайд. Кроме того, один мужчина пострадал от нападения выдр в Сингапурском ботаническом саду - несколько животных укусили его 26 раз за 10 секунд.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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