Самый реалистичный робот-гуманоид в мире научился гримасничать

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«Самый продвинутый» человекоподобный робот в мире получил апгрейд! Робот Amecа теперь может подмигивать, поджимать губы и морщить нос — совсем как настоящий человек.
Робот гуманоидного типа Ameca продемонстрировал ряд выражений лица — гнев, растерянность и грусть — в новом видео на YouTube. В предыдущем видео андроид оттолкнул руку исследователя после того, как тот вошел в его «личное пространство» (оба видео вы найдёте в конце поста).
Британская компания Engineered Arts добавила Амеке 12 новых лицевых приводов, которые управляют движениями ее лица. Теперь Амека может подмигивать, поджимать губы, хмуриться и ухмыляться своему отражению в зеркале. Собственно, всё это робот и продемонстрировал в новом видеоролике.
Робот имеет сходство с машинами из фильма Уилла Смита «Я, робот», и его также видели взаимодействующим с людьми на различных технических конференциях.
Британская компания Engineered Arts заявляет, что этот робот сделан ими специально как платформа для разработки будущих технологий робототехники.
Последнее обновление Ameca вызвало ряд комментариев со стороны пользователей YouTube, которые назвали это «умопомрачительной» и «невероятной» работой.
«Выражения лица Ameca стали гораздо более реалистичными, — говорится в одном из комментариев. — Объедините Ameca с навыками мобильности Boston Robotics, и Ameca будет ходить, двигаться и говорить как человек в кратчайшие сроки (возможно, уже к 2024 году)».
Другой пользователь говорит: «Приподнятие бровей в конце было таким приятным штрихом». Не могу дождаться, чтобы увидеть, как нас захватят роботы».
«Больше выражений на лице, чем у среднего голливудского актера и актрисы», — в шутку пишет еще один пользователь.
Видео: Амека не любит, когда вторгаются в её личное пространство
Видео: Амека копирует человеческую мимику
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ameca Ynews Амека гуманоид мимика реалистичный робот робот-гуманоид робототехника человекоподобный
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Это автор - гуманоид, а робот - андроид.
классисческий вопрос - на сколько ему батареи хватает?