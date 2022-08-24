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Самый реалистичный робот-гуманоид в мире научился гримасничать

Самый реалистичный робот-гуманоид в мире научился гримасничать

Автор:
24 августа 2022 15:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ameca   Ynews   Амека   гуманоид   мимика   реалистичный   робот   робот-гуманоид   робототехника   человекоподобный   
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«Самый продвинутый» человекоподобный робот в мире получил апгрейд! Робот Amecа теперь может подмигивать, поджимать губы и морщить нос — совсем как настоящий человек.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ameca   Ynews   Амека   гуманоид   мимика   реалистичный   робот   робот-гуманоид   робототехника   человекоподобный   
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13  комментариев
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16k
Александр Н. 4 часа назад
Робот-гуманоид???
Это автор - гуманоид, а робот - андроид.
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11k
? ? ? 11 минут назад
во! ещё её борщи научите варить!
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10k
DumDum 2 часа назад
Верной дорогой...
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26k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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6k
Shtoppi 5 часов назад
Короче люди, нам всем скоро 3,14зда.
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4k
Copycat 5 часов назад
Какой он блин стремный

классисческий вопрос - на сколько ему батареи хватает?
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22k
Serg2001 5 часов назад
Будущее уже наступило... )) Теперь ждем когда:
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11k
Kostick 6 часов назад
лет через надцать сделают бабу, как настоящая, только лучше. без команды не гавкает, голова не болит. тёщи нет) только гарантийный талон из родственников.
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