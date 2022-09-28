Специфические отражения, которые заставляют задуматься над тем, что изображено на фото

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Пользователи соцсетей всегда делятся в интернете своим открытиями. Так, даже отражение света в причудливой форме не останется незамеченным. Перед вами как раз фотоподборка в таком стиле.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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