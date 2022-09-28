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Специфические отражения, которые заставляют задуматься над тем, что изображено на фото

Специфические отражения, которые заставляют задуматься над тем, что изображено на фото

Автор:
28 сентября 2022 18:07
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   отражения   прикол   смешно   фото   фотографии   
3841
15

Пользователи соцсетей всегда делятся в интернете своим открытиями. Так, даже отражение света в причудливой форме не останется незамеченным. Перед вами как раз фотоподборка в таком стиле.

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Источник:

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Метки: забавно   отражения   прикол   смешно   фото   фотографии   
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insaider 2 часа назад
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кузьмич 16 секунд назад
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homerchik 7 минут назад
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Сергей Семенов 21 минуту назад
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MPEG-8 Час назад
Забыли классику из жанра.
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Егор Час назад
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