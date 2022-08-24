13 случаев, когда привычный сигнал светофора был заменён на причудливую фигурку

Нервно поглядывая на часы, вы с нетерпением ждёте, когда долгожданный сигнал светофора позволит вам убежать от всего этого кошмара. И вот тот самый огонёк загорается! Только предстаёт он перед вам в очень непривычном виде: влюблённая парочка, девушка с верблюдом, викинг и многое другое. От увиденного у вас точно невольно появится улыбка. Ведь это мелочь, которая может сделать утро нервного водителя чуточку красочнее, а для туриста стать интересной находкой!

Давайте же и мы полюбуемся, как люди сумели превратить скучные и однообразные огни светофора во что-то оригинальное и интересное. Главное, свой сигнал не прозевайте!

Сигнал светофора в Германии сделан в виде девушки и верблюда