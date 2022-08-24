FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1379 постов • 578 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
13 случаев, когда привычный сигнал светофора был заменён на причудливую фигурку

13 случаев, когда привычный сигнал светофора был заменён на причудливую фигурку

Автор:
24 августа 2022 09:36
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в мире   забавно   креатив   светофор   сигнал светофора   фигурка   фото   
51
14

Представьте, что вы едете утром на работу, а вокруг вас творится сущий хаос: пробки, опаздывающие люди, для которых в этот момент не существует никаких правил, или дети-зеваки, идущие в школу. Все будто сговорились между собой, чтобы только вывести вас из себя.

Нервно поглядывая на часы, вы с нетерпением ждёте, когда долгожданный сигнал светофора позволит вам убежать от всего этого кошмара. И вот тот самый огонёк загорается! Только предстаёт он перед вам в очень непривычном виде: влюблённая парочка, девушка с верблюдом, викинг и многое другое. От увиденного у вас точно невольно появится улыбка. Ведь это мелочь, которая может сделать утро нервного водителя чуточку красочнее, а для туриста стать интересной находкой!

Давайте же и мы полюбуемся, как люди сумели превратить скучные и однообразные огни светофора во что-то оригинальное и интересное. Главное, свой сигнал не прозевайте!


Сигнал светофора в Германии сделан в виде девушки и верблюда

×
×

Светофор с Карлом Марксом, Трир, Германия

Огни светофора появляются в образе маленьких викингов в Орхусе, Дания

Ещё один воин-викинг

Рождественская атмосфера проникла в каждую деталь города

Соблюдайте правила дорожного движения, чтобы ваше сердце не переставало биться!

Женский силуэт

В честь Международного женского дня мэр Ашкелона заменил светофорные фигуры.


Светофор в Утрехте, Нидерланды. Место, где родилась Миффи

Миффи — маленькая девочка-кролик, которая начинает познавать этот мир. Герой книжек с картинками авторства голландского художника Дика Бруны.


Светофор в Вене

Светофор с лыжником в Инсбруке, Австрия

Снова светофор из Инсбрука, но уже с человечком-путешественником с рюкзаком за плечами

Всадник на коне, Южная Дания

Влюблённые

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: в мире   забавно   креатив   светофор   сигнал светофора   фигурка   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

434864



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему Меньшов снял "Любовь и голуби"
Почему Меньшов снял "Любовь и голуби"
Люди просто уходили с концерта: солист "Сплин" поддержал покинувших Россию артистов, посвятив им песню "Выхода нет"
Люди просто уходили с концерта: солист "Сплин" поддержал покинувших Россию артистов,...
Набирающие популярность в сообществах
Сравнение цен на базовые продукты
Сравнение цен на базовые продукты
Производитель картофельных чипсов выпустил забавную машинку для мытья пальцев
Производитель картофельных чипсов выпустил забавную машинку для мытья пальцев
Laifen Swift: бесшумный фен с отрицательными ионами
Laifen Swift: бесшумный фен с отрицательными ионами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#в мире#дтп#кино#сарказм#наука#сатира#Ynews
#Юмор#прикол#картинки#аварии#автомир#авто аварии#драка#позитив#смешно#познавательно
#интересно#факты#подборка#автомобили#история#знаменитости#люди#Приколы#шоу бизнес#Разное
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос Двенадцать с половиной причин завести робопылесос Инсталляции, от которых нельзя оторвать взгляд, а потом невозможно забыть Инсталляции, от которых нельзя оторвать взгляд, а потом невозможно забыть Как обычный предмет может изменить весь кадр: 17 сюрреалистических фотографий от португальца Как обычный предмет может изменить весь кадр: 17 сюрреалистических фотографий от португальца Художник превращает невзрачные уголки города в красочные и яркие картины Художник превращает невзрачные уголки города в красочные и яркие картины Медведи подрались из-за мусора Медведи подрались из-за мусора Барахолка — место для людей, которые ищут что-то крутое за сущий бесценок Барахолка — место для людей, которые ищут что-то крутое за сущий бесценок

На что жалуетесь?

Вернуться