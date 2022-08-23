Кот, который больше пяти лет каждое утро ездит на автобусе

Как бы вы отреагировали, если бы увидели в автобусе кота? Возможно, вы бы подумали, что он просто потерялся, но в Великобритании один редкий кот является постоянным пассажиром автобуса, и он стал любимцем пассажиров.
В Великобритании между городами Бридпорт и Чармут ездит автобус, который многим показался бы обычным, если бы не одно «но»: на этом маршруте есть необычный пассажир, который привлек внимание не только его попутчиков, но и СМИ. Дело в том, что здесь можно часто встретить кота по имени Доджер. Он вместе с другими пассажирами заходит в автобус и с удовольствием на нем катается.
Конечно, пассажиры не могут не умиляться пушистому пассажиру. Доджер прекрасно знает, в какой автобус ему надо сесть, и отсутствие свободных мест его совершенно не смущает: если нет свободного кресла, он просто залезает на колени к людям и проводит всю поездку в таком положении. Конечно, водители автобусов по этому маршруту в курсе, что им может попасться такой необычный пассажир, поэтому они заранее припасают для него угощение.
Хозяин Дождера считает, что любовь кота к автобусам объясняется тем, что кот просто очень любит теплые места, поэтому его так привлекают автобусы, где всегда жарко. Но удивительно, как кот выбрал себе любимый маршрут, и каждый раз после окончания поездки он запрыгивает в нужный автобус, чтобы вернуться к своему хозяину.
Конечно, такая история не могла не вызвать умиление интернет-пользователей. Но некоторые люди обеспокоены тем, что кот выглядит грустным, хотя он может просто быть задумчивым или отдыхать, потому что ему явно нравится проводить время таким образом. Конечно, нашлись люди, которые изъявили желание забрать милого котика себе, ведь такое поведение просто не может не вызывать улыбку, и они хотят лично прикоснуться к такой милой и доброй истории. Кто-то из пользователей пишет, что эта история вызвала в нем слезы умиления, и он явно не одинок в своем мнении — другие поддержали его.
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АНТИФИШКИ
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Но пассажиром тоже неплохо!