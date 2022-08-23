Кот, который больше пяти лет каждое утро ездит на автобусе

Конечно, такая история не могла не вызвать умиление интернет-пользователей. Но некоторые люди обеспокоены тем, что кот выглядит грустным, хотя он может просто быть задумчивым или отдыхать, потому что ему явно нравится проводить время таким образом. Конечно, нашлись люди, которые изъявили желание забрать милого котика себе, ведь такое поведение просто не может не вызывать улыбку, и они хотят лично прикоснуться к такой милой и доброй истории. Кто-то из пользователей пишет, что эта история вызвала в нем слезы умиления, и он явно не одинок в своем мнении — другие поддержали его.