Как король Карл Злой погиб из-за бренди

Правитель Наварры не зря получил такое прозвище - “Злой”. Он жил в XIV веке, тогда никто из монархов добрым нравом не отличался, но Карл выделялся даже на их фоне. Правда, и смерть у него была не слишком лёгкой.
Карл II считал себя истинным наследником французского престола, но ему досталось лишь небольшое королевство Наварра на Пиренейском полуострове и несколько владений во Франции. Так что в Наварре он был полноценным властелином, а во Франции - лишь вассалом короля Иоанна II.
И Карлу это сильно не нравилось, ему хотелось получить французский трон и ради этого он пустился во все тяжкие. Сперва организовал убийство ближайшего сторонника Иоанна - коннетабля де ла Серда. Чуть позже попытался “убрать” и Иоанна. Заговор не удался, Карл отправился за решётку и приготовился провести там всю дальнейшую жизнь.
Но помог случай.
Тогда шла столетняя война и Иоанн попал в плен к англичанам. В Париже сразу вспыхнуло восстание и всех узников выпустили на свободу. И тут Карл проявил себя во всей красе: заключил союз с восставшими крестьянами и горожанами, но вскоре их предал, пообещал помощь сыну Иоанна, но когда она действительно тому понадобилась, неверный Карл сразу забыл о своём обещании. Он даже с англичанами договорился “о дружбе и сотрудничестве”, но и эта “дружба” не задалась.
Все эти договорённости и предательства прекратились с освобождением и возвращением Иоанна. Карл сразу же бросился к нему в ноги и поклялся в верности. Конечно же, никто ему уже не верил. И тогда он вернулся в родное королевство Наварру.
Там как раз гремела война между соседними государствами - Арагоном и Кастилией. И Карл пообещал поддержку правителю Арагона, а за его спиной провёл переговоры и с главой Кастилии. Об этом стало известно и Карлу предъявили претензии, тогда он инициировал собственное похищение и сделал вид, что всё это время пробыл в плену. Но организовал всё так неумело, что стал посмешищем для всей Европы.
Из-за своих интриг и предательств, Карл лишился всех владений во Франции, а Наварру разграбили. Интриговать и предавать было уже некого - от Карла все шарахались в разные стороны. Да и силы уже были не те - он перешагнул пятидесятилетний рубеж и стал разваливаться буквально на глазах. Когда его хватил частичный паралич, Карла отвезли в замок Сан-Педро в Наварре, где местный лекарь прописал странное лечение: алкотерапию. Карла обматывали бинтами смоченными в бренди и в таком виде он лежал и ждал исцеления.
Но не вышло - в одну из ночей к его ложу пришла служанка, чтобы подтянуть и подшить бинты. В руках она держала свечу и когда увидела торчащую нитку, зачем-то решила не отрезать её ножницами, а подпалить свечой.
Как только поднесла её к бинтам - те вспыхнули. И Карл Злой умер в мучениях, как-будто в наказание за свои прошлые прегрешения. Хотя были и те, кто считал, что всё это было подстроено: уж слишком много врагов нажил Карл за десятилетия вранья и предательств.
Источник:
АНТИФИШКИ
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