Как король Карл Злой погиб из-за бренди

Все эти договорённости и предательства прекратились с освобождением и возвращением Иоанна. Карл сразу же бросился к нему в ноги и поклялся в верности. Конечно же, никто ему уже не верил. И тогда он вернулся в родное королевство Наварру.

Там как раз гремела война между соседними государствами - Арагоном и Кастилией. И Карл пообещал поддержку правителю Арагона, а за его спиной провёл переговоры и с главой Кастилии. Об этом стало известно и Карлу предъявили претензии, тогда он инициировал собственное похищение и сделал вид, что всё это время пробыл в плену. Но организовал всё так неумело, что стал посмешищем для всей Европы.

Из-за своих интриг и предательств, Карл лишился всех владений во Франции, а Наварру разграбили. Интриговать и предавать было уже некого - от Карла все шарахались в разные стороны. Да и силы уже были не те - он перешагнул пятидесятилетний рубеж и стал разваливаться буквально на глазах. Когда его хватил частичный паралич, Карла отвезли в замок Сан-Педро в Наварре, где местный лекарь прописал странное лечение: алкотерапию. Карла обматывали бинтами смоченными в бренди и в таком виде он лежал и ждал исцеления.

Но не вышло - в одну из ночей к его ложу пришла служанка, чтобы подтянуть и подшить бинты. В руках она держала свечу и когда увидела торчащую нитку, зачем-то решила не отрезать её ножницами, а подпалить свечой.