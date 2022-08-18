Самые красивые заброшки Греции

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Французский фотограф Димитри "Джаз Дизайн" с 2013 увлекается съемками творений человеческих рук, покинутых людьми. В этот раз он направился в Грецию, где обнаружил немало красивых заброшенных мест, которыми теперь мы можем полюбоваться.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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