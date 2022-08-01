История одного предательства: скончался последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин

В Москве на 85-м году жизни скончался Вадим Бакатин - последний глава КГБ СССР и руководитель пришедшей ему на смену Межреспубликанской службы безопасности. Бакатин вошел в историю как ликвидатор важнейшего государственного института, возглавившего структуру специально для того, чтобы её уничтожить.
Вадим Бакатин родился в Киселевске (Новосибирская область) в 1937 году. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева по специальности «инженер-строитель».
"В трудовом пути Бакатина не было ничего необычного. 1982 год – прораб, начальник Кемеровского строительного треста. 1983-1984 годы – первый секретарь Кемеровского обкома КПСС. С 1984 по 1985 год – инструктор ЦК КПСС по строительству, окончил заочную Академию общественных наук при ЦК КПСС... В 1988 году, войдя в кабинет генсека Михаила Горбачева инструктором, Вадим Бакатин вышел уже министром внутренних дел СССР, и тут его понесло...", - пишет livejournal.
Удобно устроившись в министерском кресле, пользуясь полной поддержкой Горбачёва и члена Политбюро Лигачёва, Бакатин первым делом затребовал дела платной агентуры влияния, которая использовалась в разработке криминальных авторитетов и воров в законе Советского Союза.
После чего 90% секретных помощников оперативного состава МВД, губивших своё здоровье в камерах и на зонах, рисковавших своими жизнями, были уволены без выходного пособия и без пенсии. Даже в трудовые книжки им не были занесены годы негласной работы на Министерство Внутренних Дел. Операцию по ликвидации милицейских агентов влияния Бакатин назвал «Чистое поле». Генералитет МВД промолчал. В стране шла перестройка.
23 августа 1991 года Горбачёв без согласования с коллегией КГБ СССР назначил Бакатина, зарекомендовавшего себя к тому времени образцовым «чистильщиком» агентурного аппарата МВД, председателем Комитета Государственной Безопасности.
Ходили слухи, что генсек, никак не реагировавший на предупреждения высших офицеров Комитета об угрозах для безопасности страны, решил поставить во главе КГБ своего человека, чтобы «охладить пыл» чекистов, которые по старинке видят в Западе врага СССР и обеспечить более лояльный подход к деятельности западных спецслужб, поскольку отношения с Европой и США внешне потеплели, а сам Горбачёв превратился в их кумира.
Но реальность оказалась намного жестче: Бакатин был назначен председателем КГБ для того, чтобы учинить разгром органов госбезопасности и, по сути, ликвидировать стройную систему КГБ. Поставленной перед ним задачи сам Бакатин даже не скрывал. В своей книге «Избавление от КГБ» он так определил собственную роль в комитете: «Я вынужден был не просто начать забой скота – его истребление...»
Буквально на следующий день после назначения, Бакатин взял курс на массовую дискредитацию сотрудников органов госбезопасности. В беседах с журналистами козырял словечком «чекизм». Говорил, что КГБ – доисторическая синекура, которая занимается пустым делом. Любимое выражение Бакатина: «КГБ – отживший рудимент прошлой эпохи» – можно было услышать не только в его кабинете, но и по радио и на всех каналах телевидения...
Вскоре Бакатин начал подписывать приказы о расформировании подразделений КГБ, отправлять в отставку офицеров, имевших выслугу лет для получения пенсии, а у кого выслуги не было, списывать по статье в народное хозяйство.
Своими «реформами» Бакатин резко ослабил деятельность важнейших правоохранительных институтов именно в тот момент, когда их надо было всемерно усиливать. Этим немедленно воспользовалась профессиональная преступность, быстро переросшая в организованную.
Вспоминает бывший начальник управления «А» (анализ и прогнозирование) КГБ СССР генерал-майор Вячеслав Широнин: "С чёрного хода пробрался в историю МВД и КГБ строитель по образованию, некто Вадим Бакатин, который своими распоряжениями оказал разрушительное воздействие на упомянутые инстанции. Прискорбно, но в Политбюро почему-то не замечали, что Бакатиным всецело овладела монотематическая навязчивая идея реформаторства. С ней он носился, как обезумевшая мать с мертворождённым ребёнком. Чужак Бакатин принялся разрушать сложившийся в течение десятилетий агентурный аппарат МВД и КГБ СССР.
Бакатин одним росчерком пера уничтожил институт осведомителей. Число агентов сократилось в тысячи раз, а их дела пришлось уничтожить по приказу горе-министра. Думается, что криминалитет и агенты иноразведок обязаны поставить Бакатину памятник в золоте, осыпанный бриллиантами..."
Немалую помощь Бакатину в его делах оказало Центральное Разведывательное Управление (ЦРУ). Как только Бакатин стал председателем, Комитет госбезопасности накрыла волна анонимок. Благодаря реализации операции «Навет» по обескровливанию системы КГБ, противник самым дешёвым, но действенным способом, устранил из органов госбезопасности самых опытных и преданных сотрудников.
В сентябре 1991 года новый посол США в Москве Роберт Штраус попросил Горбачёва передать американской стороне план-схему расположения прослушивающих устройств в здании дипломатической миссии. Соответствующее устное указание Горбачёва было дано Бакатину и им незамедлительно исполнено…
Добровольная выдача американцам плана расположения технических закладок была ошеломляющим, ничем не мотивированным и ненужным решением. Оно отражало абсолютно ошибочное представление Михаила Горбачёва, будто прекращение холодной войны сигнализирует об окончании геополитической конфронтации между Москвой и Вашингтоном.
Бывший сотрудник спецслужб, писатель Евгений Анташкевич прокомментировал известие о смерти последнего главы КГБ СССР Вадима Бакатина, передавшего США оригинальную схему подслушивания нового здания американского посольства в Москве. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что Бакатин своими действиями нанес «колоссальный удар» государству. По его словам, последствия данного решения ощущаются Россией и сегодня.
«...Когда появилась возможность разрушить КГБ, а именно такую задачу ставили американцы и англичане, Бакатин нанес удар не спецслужбе, передавая данные о спецтехнике, он нанес удар государству. Выполняя задачу, поставленную американцами, которую подтвердило руководство советского союза, он нанес сильнейший удар, эхо этого удара и результаты этого удара ощущаются и сегодня...".
Анташевич добавил, что поступок Бакатина не только определил его роль в истории России, но и лишил страну абсолютного достоверного источника информации, которым можно было пользоваться и сегодня.
«... Не знаю, когда русские люди забудут Бакатину его антиподвиг. То, что он сделал – это предательство. Он на голубом глазу ломал Советский Союз, как и Горбачев, и только этим он и стал известен. То, что мы обеспечили себе источник информации о вражеских замыслах – это была необходимость, это было большое достижение. И мы потеряли очень серьезный источник абсолютно достоверной, абсолютно объективной информации о замыслах противника и его действиях по уничтожению СССР, эта задача была выполнена нашими партийными функционерами под контролем наших партийных руководителей» — заключил он.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как живут дети и внуки первого и единственного президента СССР?
- Ельцин на танке: что случилось с людьми, которые стояли рядом с ним
- Надо пить умеючи, надо пить играючи: КГБешные секреты правильного пития
- Я в шпионы бы пошёл: чем завершилась шпионская карьера Медиума?
- Самые громкие провалы шпионов
Бакатину - земля стекловатой