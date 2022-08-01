История одного предательства: скончался последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин

Вадим Бакатин родился в Киселевске (Новосибирская область) в 1937 году. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева по специальности «инженер-строитель».

"В трудовом пути Бакатина не было ничего необычного. 1982 год – прораб, начальник Кемеровского строительного треста. 1983-1984 годы – первый секретарь Кемеровского обкома КПСС. С 1984 по 1985 год – инструктор ЦК КПСС по строительству, окончил заочную Академию общественных наук при ЦК КПСС... В 1988 году, войдя в кабинет генсека Михаила Горбачева инструктором, Вадим Бакатин вышел уже министром внутренних дел СССР, и тут его понесло...", - пишет livejournal.

Удобно устроившись в министерском кресле, пользуясь полной поддержкой Горбачёва и члена Политбюро Лигачёва, Бакатин первым делом затребовал дела платной агентуры влияния, которая использовалась в разработке криминальных авторитетов и воров в законе Советского Союза.

После чего 90% секретных помощников оперативного состава МВД, губивших своё здоровье в камерах и на зонах, рисковавших своими жизнями, были уволены без выходного пособия и без пенсии. Даже в трудовые книжки им не были занесены годы негласной работы на Министерство Внутренних Дел. Операцию по ликвидации милицейских агентов влияния Бакатин назвал «Чистое поле». Генералитет МВД промолчал. В стране шла перестройка.