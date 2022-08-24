Жулики 8 месяцев изображали полицейских под носом у настоящей полиции

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Жуликам из индийского штата Бихар восемь месяцев удавалось держать фальшивый полицейский участок, прежде чем, наконец, их поймала настоящая полиция.
Случаи, когда мошенники выдают себя за полицейских и солдат, не редкость в Индии, стране, где широко распространены страх и уважение к тем, кто носит форму. Но банда жуликов в городе Банке, штат Бихар, подняла аферу на совершенно другой уровень. создав фальшивый полицейский участок всего в 500 метрах от настоящего. Судя по всему, мошенники управляли своей фальшивой станцией из местного отеля, где они выдавали себя за настоящих офицеров. Они ходили в реалистичной форме, значках и даже с огнестрельным оружием. Предположительно, они обманули сотни людей, вымогая взятки за регистрацию жалоб, помощь в получении социального жилья или работы в полиции или решение других проблем.
«Мы знаем о случаях с фальшивыми полицейскими или следователями, но мы впервые слышим о поддельном полицейском участке», — сказал журналистам один из настоящих полицейских.
Чтобы их полицейский участок выглядел правдоподобно, банда, по рассказам следствия, платила людям из сельской местности вокруг Банки заработную плату в размере около 500 рупий в день (6,25 доллара США), чтобы они делали вид, что работают в участке. Все это было настолько убедительно, что за восемь месяцев никто не подавал жалоб в настоящую полицию.
Чтобы их полицейский участок выглядел правдоподобно, банда, по рассказам следствия, платила людям из сельской местности вокруг Банки заработную плату в размере около 500 рупий в день (6,25 доллара США), чтобы они делали вид, что работают в участке. Все это было настолько убедительно, что за восемь месяцев никто не подавал жалоб в настоящую полицию.
Смелая афера банды была разоблачена, когда Шамбху Ядав, который возглавляет настоящий полицейский участок в Банке, случайно заметил двух фальшивых полисменов, когда они возвращались в свою штаб-квартиру. Перед этим жулики, как оказалось, требовали от владельцев магазинов в торговом центре, который строится неподалеку, чтобы те обратились в их полицейский участок, где им, якобы, выделят торговые места.
Ядав заподозрил неладное, когда заметил, что у фальшивых полицейских было фальшивое огнестрельное оружие, которое, как полагают, было заказано в местной мастерской, а не служебные пистолеты. На вопрос, где они базируются, два «коллеги» ответили уклончиво, поэтому онарестовал обоих и отвел на допрос в свой полицейский участок.
Ядав заподозрил неладное, когда заметил, что у фальшивых полицейских было фальшивое огнестрельное оружие, которое, как полагают, было заказано в местной мастерской, а не служебные пистолеты. На вопрос, где они базируются, два «коллеги» ответили уклончиво, поэтому онарестовал обоих и отвел на допрос в свой полицейский участок.
В конце концов фальшивые полицейские привели Шамбху Ядава и его команду в свою штаб-квартиру, где были задержаны трое их сообщников. При этом все трое отрицают свой преступный умысел и утверждают, что думали, будто работают на настоящую полицию. Шестой член банды, предположительно главарь, до сих пор на свободе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну если бы мошенники не растерялись, они должны были сами арестовать этого полицейского, отвести его в свой участок и объявить соседний участок фейковым. Вот это был бы номер...
давеча было