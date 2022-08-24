Жулики 8 месяцев изображали полицейских под носом у настоящей полиции

Случаи, когда мошенники выдают себя за полицейских и солдат, не редкость в Индии, стране, где широко распространены страх и уважение к тем, кто носит форму. Но банда жуликов в городе Банке, штат Бихар, подняла аферу на совершенно другой уровень. создав фальшивый полицейский участок всего в 500 метрах от настоящего. Судя по всему, мошенники управляли своей фальшивой станцией из местного отеля, где они выдавали себя за настоящих офицеров. Они ходили в реалистичной форме, значках и даже с огнестрельным оружием. Предположительно, они обманули сотни людей, вымогая взятки за регистрацию жалоб, помощь в получении социального жилья или работы в полиции или решение других проблем.