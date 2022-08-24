FISHKINET
Сообщество Криминал 1432 поста • 320 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Жулики 8 месяцев изображали полицейских под носом у настоящей полиции

Жулики 8 месяцев изображали полицейских под носом у настоящей полиции

Автор:
24 августа 2022 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: Bihar   Индия   жулики   жульничество   криминал   полиция   преступники   фальшивые полицейские   
664
4
1
Жуликам из индийского штата Бихар восемь месяцев удавалось держать фальшивый полицейский участок, прежде чем, наконец, их поймала настоящая полиция.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Bihar   Индия   жулики   жульничество   криминал   полиция   преступники   фальшивые полицейские   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
44k
SinigamiRuuk 54 минуты назад
А если нет разницы, зачем платить больше?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
harlamov Минуту назад
"Шамбху Ядав, который возглавляет настоящий полицейский участок, заподозрил неладное арестовал обоих и отвел на допрос в свой полицейский участок".

Ну если бы мошенники не растерялись, они должны были сами арестовать этого полицейского, отвести его в свой участок и объявить соседний участок фейковым. Вот это был бы номер...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кружок 46 минут назад
Автор ... е-пять ты тормоз
давеча было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74818



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Дирндль: что за интересное платье носят немецкие девушки
Дирндль: что за интересное платье носят немецкие девушки
Под Сызранью агрессивный псих жестко поплатился за свой гонор
Под Сызранью агрессивный псих жестко поплатился за свой гонор
Набирающие популярность в сообществах
Времена меняются. Меняется и стандарт экстренной медицинской помощи
Времена меняются. Меняется и стандарт экстренной медицинской помощи
В Китае активно строят "отели" для свиней
В Китае активно строят "отели" для свиней
Как бы вы звучали на Марсе
Как бы вы звучали на Марсе
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#в мире#дтп#кино#сарказм#наука#сатира#Ynews
#Юмор#прикол#картинки#аварии#автомир#авто аварии#драка#позитив#смешно#познавательно
#интересно#факты#подборка#автомобили#история#знаменитости#люди#Приколы#шоу бизнес#Разное
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос Двенадцать с половиной причин завести робопылесос В Индии мошенники организовали нелегальный участок полиции -- их поймали только через 8 месяцев В Индии мошенники организовали нелегальный участок полиции -- их поймали только через 8 месяцев В Оренбурге задержали мужчину, жестоко расправившегося в подъезде с участковым врачом В Оренбурге задержали мужчину, жестоко расправившегося в подъезде с участковым врачом Нераскрытое убийство, которое никто не хочет раскрывать Нераскрытое убийство, которое никто не хочет раскрывать Впервые осталась одна и пропала: загадочное дело Ли Оччи Впервые осталась одна и пропала: загадочное дело Ли Оччи На рынке женихов в Индии можно купить себе мужа На рынке женихов в Индии можно купить себе мужа

На что жалуетесь?

Вернуться