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Убийцы Кен и Барби: как идеальная пара стала кошмаром Канады

Убийцы Кен и Барби: как идеальная пара стала кошмаром Канады

Автор:
26 августа 2022 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: Карла Хомолка   Пол Бернардо   идеальная пара   история   криминал   преступники   серийные убийцы   убийцы   
984
8
Они были молоды, светловолосы и влюблены — казалось бы, идеальная пара. Но то, что убийцы Кена и Барби, Пол Бернардо и Карла Хомолка, тайно проделывали в пригороде Торонто, годами вселяло страх и панику в молодых женщин.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Карла Хомолка   Пол Бернардо   идеальная пара   история   криминал   преступники   серийные убийцы   убийцы   
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6  комментариев
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2k
pinbalist 2 часа назад
Больные ублюдки.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Если переводишь в гугле, редактируй потом текст...
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−111
HalloFreeSpace 2 часа назад
Как таких вообще выпускают ...
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294
дмитрий HalloFreeSpace Час назад
этож канада у них это нормально
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