Убийцы Кен и Барби: как идеальная пара стала кошмаром Канады

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Они были молоды, светловолосы и влюблены — казалось бы, идеальная пара. Но то, что убийцы Кена и Барби, Пол Бернардо и Карла Хомолка, тайно проделывали в пригороде Торонто, годами вселяло страх и панику в молодых женщин.
Известные как «Убийцы Кена и Барби», Бернардо и Хомолка изнасиловали, пытали и убили как минимум трех молодых женщин. Бернардо был хитрым манипулятором, бизнесменом, который использовал свою торговую тактику, чтобы соблазнить женщин-жертв, и его преступления только усугубились, когда рядом с ним появилась 17-летняя Карла. Хомолка разделял те же болезненные фантазии, что и Бернардо, даже поощряя его нападения на женщин по всему пригороду Торонто Скарборо.
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Пол Бернардо родился в Скарборо, Канада, в 1964 году, в семье Кеннета и Мэрилин Бернардо. В своей книге «Смертельный брак» Ник Прон описал Бернардо в детстве: «Он всегда был счастлив. Мальчик, который много улыбался… Он был идеальным ребенком, которого все любили: вежливый, с хорошими манерами, хорошо учится в школе, такой милый в форме бойскаута».
Даже в детстве «нормальная жизнь» Пола Бернардо была не такой, какой казалась. Когда его отца обвинили в растлении малолетних, поползли слухи, что он напал на младшую сестру Пола. Когда Полу исполнилось 16 лет, мать рассказала ему, что он был зачат незаконно в результате любовной связи. Эта серия неудачных событий привела к первым признакам изменения личности Пола.
Бернардо учился в Университете Торонто в Скарборо, а после получения степени начал работать в Amway. Интенсивная культура продаж на рабочем месте повлияла на его личность; он часто читал мемуары успешных миллиардеров или книги о схемах быстрого обогащения. После работы Бернардо и его друзья пытались усовершенствовать свои приемы в барах.
Даже в детстве «нормальная жизнь» Пола Бернардо была не такой, какой казалась. Когда его отца обвинили в растлении малолетних, поползли слухи, что он напал на младшую сестру Пола. Когда Полу исполнилось 16 лет, мать рассказала ему, что он был зачат незаконно в результате любовной связи. Эта серия неудачных событий привела к первым признакам изменения личности Пола.
Бернардо учился в Университете Торонто в Скарборо, а после получения степени начал работать в Amway. Интенсивная культура продаж на рабочем месте повлияла на его личность; он часто читал мемуары успешных миллиардеров или книги о схемах быстрого обогащения. После работы Бернардо и его друзья пытались усовершенствовать свои приемы в барах.
К 1987 году темные фантазии, охватившие Бернардо, стали реальностью. В мае того же года некогда мирный район Скарборо стал ареной целой серии ужасных преступлений. Бернардо начал нападать на молодых женщин. Полиция вскоре поняла, что за нападениями стоит тот же преступник, и назвала его «насильником из Скарборо».
Карла Хомолка родилась в 1970 году в Миссиссоге, недалеко от Скарборо, родного города Бернардо. Хомолка работала в ветеринарной клинике и страстно любила животных, что в конечном итоге привело 17-летнюю девушку к встрече с Бернардо, который был на шесть лет старше ее, на съезде домашних животных в 1987 году. Новый бойфренд Карлы спросил ее, позволит ли она ему продолжать насиловать женщин, и она согласилась. Бернардо продолжал терроризировать молодых женщин Скарборо, напав как минимум на 19 женщин за пять лет. А вскоре желания Бернардо стали еще темнее.
Когда пара обручилась, Бернардо признался Хомолке, что после трех лет совместной жизни ему стало скучно, и обратил свое внимание на 15-летнюю сестру Карлы Тэмми. С приближением Рождества Карла придумала идеальный «подарок» для своего жениха. Она сказала ему, что хочет подарить ему девственность своей сестры.
23 декабря 1990 года, во время рождественской вечеринки семьи Хомолка, Карла добавила в напиток своей сестры анестетики для животных, которые она украла с работы. Когда все заснули, а Тэмми потеряла сознание, «Кен и Барби» по очереди истязали 15-летнего подростка, записывая все нападение на видео. Вскоре Тэмми захлебнулась собственной рвотой и умерла, став первой жертвой Бернардо и Хомолки.
Смерть Тэмми была признана несчастным случаем из-за отравления алкоголем. Не было проведено никакого токсикологического исследования, которое могло бы обнаружить высокий уровень анестетика в ее крови.
Карла считала, что убийство сестры поможет подавить извращенный аппетит ее жениха, но вместо этого оно сделало его только сильнее. В июне 1991 года Хомолка заманила молодую девушку к себе домой, а затем накачала ее наркотиками и подвергла истязаниям, снова засняв все на видео. Девушка, известная как «Джейн Доу», была приглашена обратно к Хомолкие и подверглась нападению во второй раз. Девушка захлебнулась собственной рвотой, но Хомолка и Бернардо реанимировали ее. Джейн Доу выжила, не помня о нападениях, и убийцам вновь удалось избежать внимания полиции.
23 декабря 1990 года, во время рождественской вечеринки семьи Хомолка, Карла добавила в напиток своей сестры анестетики для животных, которые она украла с работы. Когда все заснули, а Тэмми потеряла сознание, «Кен и Барби» по очереди истязали 15-летнего подростка, записывая все нападение на видео. Вскоре Тэмми захлебнулась собственной рвотой и умерла, став первой жертвой Бернардо и Хомолки.
Смерть Тэмми была признана несчастным случаем из-за отравления алкоголем. Не было проведено никакого токсикологического исследования, которое могло бы обнаружить высокий уровень анестетика в ее крови.
Карла считала, что убийство сестры поможет подавить извращенный аппетит ее жениха, но вместо этого оно сделало его только сильнее. В июне 1991 года Хомолка заманила молодую девушку к себе домой, а затем накачала ее наркотиками и подвергла истязаниям, снова засняв все на видео. Девушка, известная как «Джейн Доу», была приглашена обратно к Хомолкие и подверглась нападению во второй раз. Девушка захлебнулась собственной рвотой, но Хомолка и Бернардо реанимировали ее. Джейн Доу выжила, не помня о нападениях, и убийцам вновь удалось избежать внимания полиции.
29 июня 1991 года Карла Хомолка и Пол Бернардо отпраздновали день своей свадьбы. А вскоре перепуганные отец и сын во время путешествия на каноэ обнаружили расчлененные останки 14-летней Лесли Махаффи в озере Гибсон. Махаффи подвергалась пыткам и нападениям, как и предыдущие жертвы, а части ее тела были залиты бетоном.
Через год молодожены снова напали на молодую девушку. Они провели выходные, пытая 15-летнюю Кристен Френч, прежде чем задушить ее петлей, прикрепленной к сундуку с одеждой. Затем убийцы бросили ее тело на проезжей части, причемее волосы были частично сбриты. Только после убийства Френч полиция поняла, что нападения связаны между собой. Был составлен фоторобот Бернардо, а семья и друзья рассказали следователям о буйном характере Бернардо.
Через год молодожены снова напали на молодую девушку. Они провели выходные, пытая 15-летнюю Кристен Френч, прежде чем задушить ее петлей, прикрепленной к сундуку с одеждой. Затем убийцы бросили ее тело на проезжей части, причемее волосы были частично сбриты. Только после убийства Френч полиция поняла, что нападения связаны между собой. Был составлен фоторобот Бернардо, а семья и друзья рассказали следователям о буйном характере Бернардо.
Пол Бернардо был арестован в 1993 году, когда его ДНК совпала с образцом одной из жертв насильника в Скарборо. Обеспокоенная тем, что о ее причастности станет известно полиции, Хомолка изо всех сил пыталась найти адвоката и договориться о признании вины с прокуратурой — акт, который стал известен как «сделка с дьяволом».
Давая показания против своего мужа, Хомолка заявила, что Бернардо применял к ней физическое насилие, и даже сообщила суду, что он признался в изнасиловании не менее 30 женщин, заставляя ее участвовать в преступлениях. В рамках сделки о признании вины Хомолка была приговорена к 12 годам лишения свободы за непредумышленное убийство незадолго до того, как появились новые видеодоказательства, свидетельствующие о ее добровольной причастности к преступлениям.
В конце концов, Хомолка была безоговорочно освобождена из печально известной тюрьмы Кингстона в 2005 году. С тех пор она снова вышла замуж и в настоящее время живет в канадской провинции Квебек со своими тремя детьми под именем Линн Борделе.
Давая показания против своего мужа, Хомолка заявила, что Бернардо применял к ней физическое насилие, и даже сообщила суду, что он признался в изнасиловании не менее 30 женщин, заставляя ее участвовать в преступлениях. В рамках сделки о признании вины Хомолка была приговорена к 12 годам лишения свободы за непредумышленное убийство незадолго до того, как появились новые видеодоказательства, свидетельствующие о ее добровольной причастности к преступлениям.
В конце концов, Хомолка была безоговорочно освобождена из печально известной тюрьмы Кингстона в 2005 году. С тех пор она снова вышла замуж и в настоящее время живет в канадской провинции Квебек со своими тремя детьми под именем Линн Борделе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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