Убийцы Кен и Барби: как идеальная пара стала кошмаром Канады

Когда пара обручилась, Бернардо признался Хомолке, что после трех лет совместной жизни ему стало скучно, и обратил свое внимание на 15-летнюю сестру Карлы Тэмми. С приближением Рождества Карла придумала идеальный «подарок» для своего жениха. Она сказала ему, что хочет подарить ему девственность своей сестры.

23 декабря 1990 года, во время рождественской вечеринки семьи Хомолка, Карла добавила в напиток своей сестры анестетики для животных, которые она украла с работы. Когда все заснули, а Тэмми потеряла сознание, «Кен и Барби» по очереди истязали 15-летнего подростка, записывая все нападение на видео. Вскоре Тэмми захлебнулась собственной рвотой и умерла, став первой жертвой Бернардо и Хомолки.

Смерть Тэмми была признана несчастным случаем из-за отравления алкоголем. Не было проведено никакого токсикологического исследования, которое могло бы обнаружить высокий уровень анестетика в ее крови.

Карла считала, что убийство сестры поможет подавить извращенный аппетит ее жениха, но вместо этого оно сделало его только сильнее. В июне 1991 года Хомолка заманила молодую девушку к себе домой, а затем накачала ее наркотиками и подвергла истязаниям, снова засняв все на видео. Девушка, известная как «Джейн Доу», была приглашена обратно к Хомолкие и подверглась нападению во второй раз. Девушка захлебнулась собственной рвотой, но Хомолка и Бернардо реанимировали ее. Джейн Доу выжила, не помня о нападениях, и убийцам вновь удалось избежать внимания полиции.