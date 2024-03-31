FISHKINET
Сообщество Криминал 2818 постов • 386 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Индии парень надул своего друга промышленным феном ради шутки

В Индии парень надул своего друга промышленным феном ради шутки

Автор:
31 марта 2024 08:08
Сообщество : Криминал
Метки: Индия   Фен   друзья   полиция   разрыв кишечника   шутка   
2567
3

Все, наверное, знают этот прикол из детства, что лягушку можно надуть через соломинку.Так вот, в Индии два друга решили пойти дальше.

Короче, мамкины экспериментаторы 24 и 25 лет от роду решили проверить, а что же будет, если в ж... анальное отверстие вставить промышленный фен и включить его на полную мощность. Эта гениальная мысль их посетила в автомастерской CNS в районе Сампигехалли в Бангалоре, где работал один из друзей.


По их логике, тело должно было надуться как воздушный шарик и взлететь в облака. Первая часть прошла успешно, пузо одного из экспериментаторов действительно надулось, вот только в облака он не взлетел, а почему-то потерял сознание.


Его друган вызвал скорую помощь, парнягу увезли в больницу, где он позже и скончался из-за разрыва кишечника от высокого давления. Полиции друг погибшего сообщил, что они так играли, полиция шутку оценила и заключила игруна под стражу по статье 309 местного УК (умышленное убийство).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Индия   Фен   друзья   полиция   разрыв кишечника   шутка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
GROMOZEKA 2 часа назад
Какое возмутительное надувательство
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
mbr 8 минут назад
Автор вообще читал что он пишет?
Закончил школу "Дебилушка"?
Вообще знает что такое фен?
и тем более промышленный?
Или главное не читать, что выдал перевод, а тупо копипастить?
Промышленным феном, он бы только корочку на анусе получил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
mbr 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
299
Xiks 14 минут назад
В Беларуси уже был такой случай. Тоже шутник шланг компрессора в жопу товарищу вставил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Роман 15 минут назад
процентов идиотов во всех странах я думаю примерно одинаковый, НО с индийским населением это наверное уже страшно становится, если считать в абсолютных числах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Сергей 20 минут назад
Идут двое поддатых, смотрят третий валяется совсем пьяный. Давай его надуем!, Давай!
Первый достаёт шланг вставляет в задницу и дует....
Всё, устал, давай теперь ты дуй...
Второй вытаскивает шланг, переворачивает его, вставляет и дует...
Первый: ты зачем шланг перевернул?
Второй: А может я после тебя брезгую!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Макаров Полчаса назад
Может всё таки компрессором, феном он ему жопу бы обжёг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Юр21 Полчаса назад
Посадили за то что он надувал другана не танцуя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Matrosskin Полчаса назад
Фраза "я бы вдул" заиграла новыми красками...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Опаньки 37 минут назад
Вдул - так на "все бабки"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Domax3000 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Марсианин 46 минут назад
Их еще полтора миллиарда осталось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман 47 минут назад
Вот это я понимаю сайт весёлого настроения)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
АСИСЯЙ 54 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Ломовицкий 56 минут назад
надо было просто помыть его
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
это им случайно не эти чуваки посоветовали?))
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Владимир Час назад
Не в первый раз
https://lenta.ru/news/2022/11/16/compressed/https://lenta.ru/news/2022/11/16/compressed/
https://life.ru/p/1072399https://life.ru/p/1072399
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Гомерчик Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
зачем было на всю мощность включать фен..нужно было постепенно мощю добавлять..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84
Дмитрий Кирижиу Час назад
Всего один вопрос, как такие люди до 18 лет доживают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
перевозчик Час назад
хороший тамада и конкурсы интересные...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1061 пост (1053 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

102956



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"За своих горло перегрызём": в Хабаровском крае активисты навестили мигрантов и пояснили, кто тут хозяева
"За своих горло перегрызём": в Хабаровском крае активисты навестили мигрантов и...
“Это просто несерьёзно”: российские лучники отказались выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом и без гимна
“Это просто несерьёзно”: российские лучники отказались выступать на Олимпийских играх...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 30 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 30 марта
Часы с олимпийской символикой. 1980 год
Часы с олимпийской символикой. 1980 год
"По-любому трофей"
"По-любому трофей"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 30 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#машина#интересное#Прикол#СССР#аварии#кино#авто аварии#полиция
#история#забавно#автомобили#интересно#Китай#факты#ДТП#позитив#Суд#актеры
#Юмор#в мире#автомир#люди#мигранты#Россия#истории#США#собака#легенда
"По-любому трофей" "По-любому трофей" Жулики 8 месяцев изображали полицейских под носом у настоящей полиции Жулики 8 месяцев изображали полицейских под носом у настоящей полиции В Индии полицейский помог мужчине забраться на платформу за мгновение до прибытия поезда В Индии полицейский помог мужчине забраться на платформу за мгновение до прибытия поезда Индийские полицейские употребили и продали 159 из 160 кг конфискованных запрещённых веществ Индийские полицейские употребили и продали 159 из 160 кг конфискованных запрещённых веществ В Индии задержали шайку мошенников, создавших фейковую крикет-лигу для обмана россиян на ставках В Индии задержали шайку мошенников, создавших фейковую крикет-лигу для обмана россиян на ставках Индийский полицейский вышел на дорогу с головным убором в виде коронавируса Индийский полицейский вышел на дорогу с головным убором в виде коронавируса

На что жалуетесь?

Вернуться