В Индии парень надул своего друга промышленным феном ради шутки

Все, наверное, знают этот прикол из детства, что лягушку можно надуть через соломинку.Так вот, в Индии два друга решили пойти дальше.
Короче, мамкины экспериментаторы 24 и 25 лет от роду решили проверить, а что же будет, если в ж... анальное отверстие вставить промышленный фен и включить его на полную мощность. Эта гениальная мысль их посетила в автомастерской CNS в районе Сампигехалли в Бангалоре, где работал один из друзей.
По их логике, тело должно было надуться как воздушный шарик и взлететь в облака. Первая часть прошла успешно, пузо одного из экспериментаторов действительно надулось, вот только в облака он не взлетел, а почему-то потерял сознание.
Его друган вызвал скорую помощь, парнягу увезли в больницу, где он позже и скончался из-за разрыва кишечника от высокого давления. Полиции друг погибшего сообщил, что они так играли, полиция шутку оценила и заключила игруна под стражу по статье 309 местного УК (умышленное убийство).
Источник:
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Закончил школу "Дебилушка"?
Вообще знает что такое фен?
и тем более промышленный?
Или главное не читать, что выдал перевод, а тупо копипастить?
Промышленным феном, он бы только корочку на анусе получил.
Первый достаёт шланг вставляет в задницу и дует....
Всё, устал, давай теперь ты дуй...
Второй вытаскивает шланг, переворачивает его, вставляет и дует...
Первый: ты зачем шланг перевернул?
Второй: А может я после тебя брезгую!!!
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