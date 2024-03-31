В Индии парень надул своего друга промышленным феном ради шутки

По их логике, тело должно было надуться как воздушный шарик и взлететь в облака. Первая часть прошла успешно, пузо одного из экспериментаторов действительно надулось, вот только в облака он не взлетел, а почему-то потерял сознание.

Его друган вызвал скорую помощь, парнягу увезли в больницу, где он позже и скончался из-за разрыва кишечника от высокого давления. Полиции друг погибшего сообщил, что они так играли, полиция шутку оценила и заключила игруна под стражу по статье 309 местного УК (умышленное убийство).